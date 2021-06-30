Минцифры выдаст «Ростеху» 21 миллиард на создание российского 5G

Госкорпорация «Ростех» подписала договор с Минцифры о предоставлении субсидий в размере 21,4 млрд руб. на развитие технологий связи пятого поколения.

Соглашение Минцифры и «Ростеха»

Минцифры и «Ростех» подписали договор о предоставлении субсидий для реализации соглашения по развитию в России 5G. В период до 2024 г. госкорпорации будет выделено 21,4 млрд руб. в виде имущественного взноса России, - сообщили представители корпорации CNews.

«В соответствии с дорожной картой будет разработано комплексное решение 5G, включающее в себя как базовые станции 5G, так и опорную сеть», — говорится на официальном сайте «Ростеха». Для этого госкорпорация создает технологическую кооперацию российских компаний, которые имеют соответствующие наработки и компетенции. Кроме того, в России будет подготовлена производственная площадка, способная серийно производить оборудование для сетей 5G.

«Дорожная карта» развития 5G

В 2019 г. было подписано трехстороннее соглашение между Правительством, «Ростелеком» и «Ростехом» в целях развития мобильных сетей пятого поколения в России. Компании совместно с ключевыми игроками рынка разработали «дорожную карту» развития сетей 5G и в ноябре 2020 г. она была утверждена Правительством.

«Ростех» подписал договор с Минцифры о предоставлении 21,4 млрд руб. на развитие технологий связи пятого поколения

Согласно «дорожной карте», до 2024 г. должно быть выделено 28,8 млрд руб. Из них 21,4 млрд руб., как говорилось выше, будет выделено «Ростеху», остальные 7,4 млрд руб. в качестве финансирования достанутся «Ростелекому».

«Ростех» совместно с «Ростелеком» должны разработать проект по производству отечественных технологических решений для сетей 5G/IMT-2020 (IMT — International Mobile Telecommunications, международная подвижная связь) и обеспечить ее серийный выпуск. Помимо того, участники соглашения должны обеспечить развитие инфраструктуры для сетей 5G и создать рынок сервисов и услуг с использованием этой технологии.

Общее количество базовых станций для создания мобильных сетей 5G в России к 2024 г. должно составить 10 тыс. шт. В данном случае не менее десяти станций должны быть развернуты в городах с населением не менее миллиона человек. Уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G должен составить 40%. И уже к 2030 г. к сети пятого поколения должны быть подключены 50 млн абонентов. Согласно «дорожной карте», до 2024 г. должно быть выделено 28,8 млрд руб. Из них 21,4 млрд руб., как говорилось выше, будет выделено «Ростеху», остальные 7,4 млрд руб. в качестве финансирования достанутся «Ростелекому».

На каких частотах будет строиться 5G

Операторы «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» в июне 2021 г. подписали соглашение о том, что станут равноправными участниками совместного предприятия по поиску частот для сетей сотовой связи пятого поколения. Наиболее перспективным диапазоном для сетей 5G считается диапазон 3,4-3,8 ГГц. Однако данный диапазон используется спутниковыми сетями связи Минобороны и Федеральной службы охраны, и выделить их для нужд 5G нельзя в целях обеспечения безопасности.

Операторы и займутся исследованием возможности использования полос радиочастот для сетей 5G, а также высвобождением радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для сетей пятого поколения. Исследования будут проходить в диапазонах 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц.