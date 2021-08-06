CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2021, который пройдет 9 ноября 2021 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в трех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Экспансия года» за развитие проектов за пределами России и «Технология года».

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования, в котором примут участие более 1500 гостей мероприятия.

Директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев рассказал об управлении производительностью в ИТ Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев посвятил доклад перспективам цифрового профиля гражданина Директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин описал аспекты цифровой трансформации в условиях пандемии Региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин остановился на теме будущего управления данными Директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков назвал свой доклад «Почему мы не боимся BigTech» CTO SberCloud Федор Прохоров рассказал об эволюции сервисов на российском облачном рынке Директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов в режиме онлайн выступил на тему положения дел и будущего ИТ в атомной отрасли Глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков рассказал о ключевом бизнес-кейсе в эпоху всеобщего онлайна Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассуждал о том, готовы ли мы к экосистемам и маркетплейсам CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко описал, как ИТ-отрасль адаптировалась под потребности рынка Директор по ИТ в НПФ Сбербанка Андрей Педоренко рассуждал о вызовах ИТ-трансформации в рамках развития экосистемы Менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев посвятил доклад ускоренному развитию бизнеса через преобразование ИТ-систем Директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов говорил о цифровой эволюции в эпоху цифровой революции Директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов привел примеры повышения эффективности за счет ИТ-проектов в своей компании За лучший платформенный сервис года — SberCloud.Advanced — награду получил заместитель гендиректора по ИТ SberCloud Федор Прохоров Лучшей российской технологией участники форума определили сервис виртуальных ведущих dictor.mail.ru Награду от лица Mail.ru принял менеджер проекта dictor.mail.ru Георгий Шершнев За цифровой профиль гражданина замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев получил награду как за цифровой сервис года За наградой в номинации «Экспансия года», доставшейся по итогам голосования участников форума системам компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей компании NtechLab, на сцену поднялся ее гендиректор Андрей Теленков Офисным пакетом года стал «Р7-офис», награда за который была вручена гендиректору компании-разработчика «Новые коммуникационные технологии» Наталии Агафоновой Голосовать за разработчиков в конкурентных номинациях можно было с помощью QR-кода Редкие невиртуальные гости форума оставили себе память о нем в виде фотографий. До встречи в следующем году Директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев рассказал об управлении производительностью в ИТ

На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.

Андрей Теленков в 2020 г. был отмечен CNews AWARDS за системы компьютерного зрения NtechLab в номинации «Экспансия года»

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев в 2020 г. получил награду в номинации «Цифровой сервис года» за цифровой профиль гражданина

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

Георгий Шершнев из Mail.ru в 2020 г. получил награду в номинации «Российские технологии» за dictor.mail.ru

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2020 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2021 можно уже сейчас.

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2021 г. будет организована в четырнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2021 можно уже сейчас.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: Тел. +7 (495) 500-00-36, меню 9, доб. 400, 401, 402, 403, 404; е-mail: forum@cnews.ru.