Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты»

Три года с конфискацией

Бывший высокопоставленный сотрудник Cisco Systems Притхвирадж Бхикха (Prithviraj Bhikha) приговорен к трем годам в американской тюрьме по обвинению в мошенничестве и налоговых махинациях.

Помимо этого, 52-летний Бхикха выплатит свыше $3,6 млн своему экс-работодателю и Налоговой службе США (IRS), а также расстанется с двумя принадлежащими ему объектами недвижимости, которые расположены в Сан-Франциско (Калифорния). $1,15 млн достанутся Cisco, еще примерно $2,5 млн – американским налоговикам.

Cisco – американская технологическая компания, занимающаяся разработкой и продажей сетевого оборудования, предназначенного в основном для крупных организаций и предприятий телеком-сферы.

Согласно информации, опубликованной Министерством юстиции США, в ходе судебного процесса американец индийского происхождения признал факт уклонения от уплаты налогов и получения «откатов» на общую сумму в $1,15 млн при отборе поставщиков услуг для Cisco. Сам Бхикха тогда занимал в компании должность старшего директора по работе с поставщиками.

Экс-сотрудник сел в тюрьму за мошенничество и уклонения от уплаты налогов

В настоящее время осужденный находится на свободе (выпущен под залог), ему предстоит самостоятельно явиться в исправительное учреждение 28 октября 2021 г. для отбытия срока.

Проект «Нью-Йорк»

В 2013 г. Бхикха встал у руля проекта «Нью-Йорк» (Project New York), в рамках которого Cisco планировала привлекать сторонние организации для ведения переговоров от имени компании с поставщиками компонентов, использующихся в ее продукции.

Таким образом Cisco рассчитывала добиться снижения закупочных цен. Причем привлекать переговорщиков, аффилированных с сотрудниками компании, руководство Cisco строго-настрого запретило.

Несмотря на запрет, Бхикха все-таки создал в Гонконге фирму Lucena Limited, которую, используя свое положение, затем привлекал к реализации проекта «Нью-Йорк». Однако перед этим работник Cisco успел слегка нажиться на «откатах», полученных от первых двух привлеченных им компаний – $1,15 млн были перечислены на счет все той же Lucena.

Став третьим участником Project New York, Lucena сразу же сменила собственника – новым владельцем фирмы стала жена предприимчивого директора по работе с поставщиками. Lucena и аффилированная с ней сингапурская компания, по данным Минюста США, вытянули из Cisco в общей сложности $10,06 млн в период с августа 2014 г. по апрель 2017 г.

В ходе судебного процесса Бхикха также признался, что пытался скрыть свою связь с Lucena. В частности, в 2016 г. от имени компании на встрече с представителями Cisco выступал фиктивный главный исполнительный директор (CEO), который в присутствии реального руководителя озвучил информацию, повлиявшую на решение Cisco продолжить сотрудничество с Lucena.

В 2017 г. в Cisco прознали о незаконной деятельности ныне осужденного, после чего трудовые отношения с ним были расторгнуты.

Вещи пострашнее мошенничества

Как следует из заключения Минюста, не ускользнула от внимания американских налоговиков попытка экс-работника Cisco избежать выплат в пользу федеральной казны.

Бхикха в суде признал, что вместе со своей женой вывел с зарубежных счетов компании Lucena более $9 млн на принадлежащие им американские. При этом пара «забыла» задекларировать доход и, как следствие, полностью оплатить подоходный налог. В общей сложности Бхикха задолжал налоговой службе более $2,5 млн.

Небесполезный мошенник

Примечательно, что, согласно выводам суда, деятельность экс-директора Cisco по работе с поставщиками принесла компании определенную пользу.

Как отметил Чарльз Брейер (Charles Breyer), судья, рассматривавший это дело, нельзя сказать, что Бхикха через свои подставные компании банально «высасывал» деньги из Cisco, ничего не предоставляя взамен.

Напротив, компании выполняли взятые на себя обязательства и действительно достигли некоторых успехов в том, что касается ведения переговоров о снижении цен на комплектующие для Cisco. По мнению Брейера, «нет никаких сомнений в том, что компании, которыми тайно владел Бхикха, сэкономили Cisco десятки миллионов долларов».

Дело Роберта Гордона

Cisco не в первый раз выявляет мошенников среди руководителей высочайшего ранга. Так, в 2002 г. экс-вице-президент компании Роберт Гордон (Robert Gordon) признал себя виновным в хищении у Cisco $50 млн. Используя свое служебное положение, в 1999 г. он незаконно вывел принадлежащие компании акции и активы на свои счета в офшорных банках на Багамах.

В 2003 г. Гордона приговорили к 5,5 года лишения свободы. Ему также было предписано выплатить почти $33 млн в пользу Cisco и США. В 2005 г. он провалил апелляцию, с помощью которой пытался добиться уменьшения размера штрафа.

История Гордона полна драматичных эпизодов. В частности, до вынесения приговора суда он успел совершить попытку суицида и побывать в бегах.