CNews приглашает на работу журналистов и редакторов

CNews приглашает на работу журналистов и редакторовИздание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых авторов.
CNews приглашает на работу редакторов и журналистов. Вот наши вакансии.
АНАЛИТИК
Обязанности:
- сбор информации для исследований.
Требования:
- умение работать с цифрами;
- внимательность, аккуратность.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования,
- работа в офисе у м. Алексеевская (5 минут пешком) или удаленно, график по договоренности.
РЕДАКТОР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ
Обязанности:
- редактура и выпуск материалов в ленту новостей CNews.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования,
- работа удаленная, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.
ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ
Обязанности:
- редакторская правка материалов;
- координация работы журналистов;
- подготовка материалов;
- проведение интервью.
Требования:
- грамотный русский язык;
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования; работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка.