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CNews приглашает на работу журналистов и редакторов

Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых авторов.

CNews приглашает на работу редакторов и журналистов. Вот наши вакансии.

АНАЛИТИК

Обязанности:

  • сбор информации для исследований.

Требования:

  • умение работать с цифрами;
  • внимательность, аккуратность.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования,
  • работа в офисе у м. Алексеевская (5 минут пешком) или удаленно, график по договоренности.

Отправить резюме.

РЕДАКТОР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ

Обязанности:

  • редактура и выпуск материалов в ленту новостей CNews.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования,
  • работа удаленная, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

Отправить резюме.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

  • редакторская правка материалов;
  • координация работы журналистов;
  • подготовка материалов;
  • проведение интервью.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования; работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка.

Отправить резюме.

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