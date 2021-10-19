Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы

Вышло постановление Правительства, определяющее порядок блокировки абонентских номеров, которые используются на территории тюрем и следственных изоляторов (СИЗО). Оператор обязан прекратить оказание услуг связи в срок не более трех суток с момента получения уведомления от ФСИН.



Блокировка абонентских номеров в СИЗО

Вышло постановление Правительства № 1751 от 15 октября 2021 г., которое утверждает порядок блокировки абонентских номеров, используемых на территории тюрем и следственных изоляторов (СИЗО). Постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.



Операторы связи по запросу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, обязаны прекратить оказание услуг связи по абонентским номерам, которые используются подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений.

Согласно постановлению, руководитель учреждения Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) направляет уведомление оператору связи в том случае, если кто-то из подозреваемых, обвиняемых или осужденных в СИЗО или колонии будет незаконно пользоваться мобильной связью. Принять решение руководитель должен в срок не позднее 24 часов после обнаружения случая незаконного использования мобильной связи. После этого руководитель обязан «немедленно» направить уведомление оператору. Оператор должен прекратить оказание услуг связи физическому лицу в срок не более трех суток с момента получения уведомления.

Принятие законопроекта

Законопроект № 876381-7 о блокировке услуг связи в местах лишения свободы внесли на рассмотрение в Государственную думу в январе 2020 г. Законопроект был направлен на снижение мошеннических звонков на мобильные телефоны с неизвестных номеров. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, около половины колл-центров мошенников находится в тюрьмах.

Этим авторы законопроекта обосновывают необходимость блокировки. Кроме того, речь в проекте шла о давлении на свидетелей с помощью средств связи, о координировании деятельности преступных групп на воле, поставке наркотических веществ. Согласно официальной статистике ФСИН, в 2018 г. в тюрьмах и колониях было изъято более 56,2 тыс. телефонов и смартфонов.



Принято постановление Правительства о блокировке абонентских номеров на территории СИЗО

Документ был принят Госдумой России в первом чтении 30 сентября 2020 г. В феврале 2021 г. Госдума одобрила законопроект. В марте 2021 г. закон подписал президент России Владимир Путин.

Назревший вопрос

Несмотря на то что действующее в России законодательство запрещало использование любых видов сотовой связи заключенными в местах лишения свободы, операторы сотовой связи не могли блокировать SIM-карты на территории исправительных учреждений. Ввиду отсутствия закона, осужденные теми или иными способами добывали и использовали средства связи. По сообщению РБК, осенью 2018 г. госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) создала рабочую группу для поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств в тюрьмах. До 30 июля 2020 г. МВД должно было проработать вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.

Правозащитник Андрей Бабушкин и сопредседатель Партии роста, член ОНК Москвы Александр Хуруджи сообщали РБК, что тюремная администрация зачастую не только помогает заключенным достать телефоны, но и использует их для своей выгоды.

В августе 2020 г. CNews сообщал о 23-летнем сотруднике ФСИН, которого Донской городской суд Тульской области собирался отправить в колонию общего режима на 5,5 лет за передачу заключенным мобильных телефонов и SIM-карт. С сентября 2019 г. по апрель 2020 г. сотрудник приобретал на деньги отбывающих наказание преступников телефоны и SIM-карты к ним. В общей сложности он получил за это 240 тыс. руб.