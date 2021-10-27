«Мегафон» продает сотовые вышки компании своего бывшего директора

«Мегафон» передаст свои сотовые вышки новому федеральному башенному оператору, в котором получил 25-процентную долю. Контрольный пакет (более 65%) в новой компании, у которой пока нет названия, удерживает инвесткомпания Kismet Capital Group Ивана Таврина. За месяц до этого аналогичным образом поступил другой российский оператор – «Билайн».

«Мегафон» продает свои вышки

Оператор связи «Мегафон», участник «Большой четверки», сообщил CNews о продаже своих сотовых вышек. В результате грядущих изменений будет создан новый «ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры», заявили CNews представители оператора.

Компания будет создана на основе активов «Первой башенной компании», включающих 17 тыс. башен и опорных конструкций. Данную компанию в 2015 г. создал «Мегафон», выделив в нее все свои башенные активы. Свою долю (более 5000 башен) внесет и независимый башенный оператор «Вертикаль». В итоге суммарный актив новой компании превысит 22 тыс. башен.

Также в сделке участвует инвестиционная группа Kismet Capital Group, основанная в 2016 г. бизнесменом Иваном Тавриным. В период с 20 апреля 2012 г. по 26 апреля 2016 г. Таврин занимал пост гендиректора «Мегафона».

Сумму сделки ее участники не раскрывают. Известно лишь, что в рамках мероприятия компания «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд руб. Также неясен и размер суммы, которую получит «Мегафон». «Мы довольны условиями сделки, нам кажется, что они сбалансированы и хорошо отражают интересы всех сторон», – заявили CNews представители оператора.

На вопрос CNews о названии будущей компании представители «Мегафона» ответили: «Мы планируем сохранить оба бренда и приступать к процессу интеграции сразу после объединения. Одним из этапов интеграции будет выбор бренда, под которым будет работать объединенная компания».

Полностью контроль над своими вышками «Мегафон» не утратит

Стороны намерены закрыть сделку до конца 2021 г., то есть в течение ближайших двух месяцев. Одновременно «Мегафон» собирается заключить долгосрочное соглашение об аренде инфраструктуры у «Первой башенной компании». Его условия держатся в секрете.

«Мегафон» без доли не останется

Как рассказали CNews представители «Мегафона», в новой компании оператор получит долю в размере 25%. Контрольный пакет будет на руках у Kismet Capital Group – ей достанется свыше 65%. «Остальная часть останется за структурами основателя «Вертикали» (Георгий Чумбуридзе – прим. CNews)», – добавили они.

До сделки с «Мегафоном» оператор «Вертикаль» был поделен между Kismet Capital Group и Чумбуридзе в соотношении «три к одному» - инвесткомпания Таврина удерживала в нем 75%, а доля Чумбуридзе составляла 25%.

Иван Таврин и раньше имел прямое отношение к «Мегафону»

Инициативу по созданию нового башенного оператора прокомментировал гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. «Идея создания ведущего независимого башенного оператора нам кажется очень правильной и рыночной. Вместе с ключевыми мировыми компаниями отрасли мы признаем, что собственная пассивная инфраструктура не является конкурентным преимуществом сотового оператора. Вместо того, чтобы развивать по одиночке этот по сути отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы», – сказал глава «Мегафона».

Финансирование сделки и структура руководства компании

Создание «независимого федерального игрока на российском рынке башенной инфраструктуры» будет профинансировано за счет собственных средств Kismet Capital Group, заявили в «Мегафоне». Часть средств будет получена за счет финансирования со стороны Сбербанка.

В совете директоров новой компании будет семь мест. Пять из них займут представители Kismet. Также в ведении инвесткомпании будет операционное управление бизнесом.

Согласно предоставленной «Мегафоном» информации, ни он сам, ни любой другой телеком-оператор, не сможет претендовать на контроль в компании или большинство мест в совете директоров. «От “Мегафона” в совет директоров войдет два представителя», – сообщили CNews представители оператора, добавив, что пост генерального директора новой компании получит Евгений Чермашенцев, действующий глава компании «Вертикаль».

Как сообщила РБК управляющий партнер Kismet Светлана Ушакова, для сделки был выбран «частный формат». Она добавила, что размещение компании на бирже через SPAC не рассматривается. «Но выход на биржу в среднесрочной перспективе через IPO точно входит в наши планы. Это будет или Московская биржа, или сочетание нескольких площадок», – отметила она.

По примеру «Билайна»

«Мегафон» стал вторым оператором из состава «Большой четверки», решившим продать свои вышки. В сентябре 2021 г. CNews писал, что первым аналогичный шаг сделал «Билайн».

Группа Veon, владеющая «Билайном», подала все без исключения принадлежащие ей башенные активы на территории России независимому башенному оператору «Сервис-телеком». Сумма сделки составили 70,6 млрд руб.

Условия сделки предусматривают переход в собственность «Сервис-телекома» 15,4 тыс. антенно-мачтовых сооружений. Ими владела «дочка» «Билайна» – «Национальная башенная компания» (НБК)

Дополнительно «Билайн» и НБК заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве по предоставлению услуги башенной инфраструктуры на период до восьми лет. По усмотрению «Билайна» этот договор можно будет многократно продлевать еще на восемь лет. При этом оператор взял на себя обязательство заказать строительство дополнительно еще 5000 объектов башенной инфраструктуры по модели build-to-suit за период до 2029 г.

«Национальная башенная компания», как и «Первая башенная компания» «Мегафона», появилась в районе 2015 г. «Билайн» хотел избавиться от своих башен еще в 2017 г. и был готов продать их независимому башенному оператору «Русские башни» за $700. Сделка в итоге так и не состоялась.