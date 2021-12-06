Пользователям впервые разрешили самим устанавливать цену сотового тарифа. Это уникальный для России случай

Yota первым среди российских операторов запустил возможность подбора условий тарифа на мобильную связь исходя из размера абонентской платы. Пользователь указывает фиксированную сумму, и Yota предлагает ему варианты с различными объемами минут и гигабайтов, а также дополнение в виде безлимитного интернета. У других операторов такая возможность отсутствует.

Максимальный контроль над абонентской платой

Российский оператор связи Yota запустил новую услугу по самостоятельному выбору пользователями размера абонентской платы их тарифа. К примеру, если они не готовы платить за связь больше 400 руб. в месяц, они могут указать эту сумму, после чего Yota предложит ему подобрать пакет опций, которые впишутся в нее.

Yota – это виртуальный оператор связи. Он базируется на аппаратных мощностях «Мегафона».

Редакция CNews выяснила, что подбор параметров будущего тарифа по заранее фиксированному размеру ежемесячного взноса работает во всех городах и областях присутствия Yota. Однако количество минут и гигабайтов трафика за одну и ту же сумму будут сильно разниться от региона к региону.

Другие операторы, вероятно, скоро последуют примеру Yota

Примечательно, что подбор опций позволяет устанавливать исключительно количество предоплаченных минут разговора и объем интернет-трафика. Выбрать требуемое количество SMS-сообщений невозможно. Редакция CNews обратилась в Yota с вопросом об отсутствии такого выбора и ожидает ответа.

При этом в условиях тарифа с подбором абонентской платы есть несоответствие. Сначала в них говорится о полном безлимите на SMS- и MMS-сообщения, а ниже указано, что это дополнительная опция стоимостью 50 руб. в месяц.

Вероятно, отсутствие выбора количества предоплаченных SMS связано с всероссийским падением интереса абонентов к SMS-сообщениям ввиду целого ряда ограничений, связанных с ними. В частности, длина одного сообщения на латинице не превышает 160 символов, на кириллице – 70 символов. В мессенджерах таких ограничений нет, а отправка текстового сообщения через них расходует минимум трафика.

Сколько стоит мобильная связь

В зависимости от указанной цены Yota предлагает либо два, либо три варианта будущего тарифа. Основной из них – сбалансированный, а также есть тарифы с упором на мобильный интернет или голосовые вызовы.

В Москве одни из самых высоких тарифов на связь

К примеру, если указать абонентскую плату 400 руб. в месяц, то жителям Москвы и Московской области Yota предложит или 434 минуты плюс 1 ГБ трафика, или 0 минут и 45 ГБ интернет. Тарифы настраиваемые и позволяют самостоятельно выбирать нужное количество минут и гигабайтов.

Чем дальше от столицы, тем связь дешевле

В Мордовии мобильная связь Yota обходится намного дешевле. За те же 400 руб. оператор предложит либо 726 минут и 1 ГБ, либо 388 минут и 50 ГБ. Кастомизация тарифов тоже доступна.

Безлимит в наличии

Примечателен тот факт, что в списке доступных опций при выборе условий тарифного плана есть безлимитный интернет. В начале декабря 2021 г. CNews писал, что все крупные операторы связи перестали предлагать его, поскольку им выгоднее продавать абонентам лимитированные пакеты.

Безлимитные SMS...

Именно с Yota началось распространение тарифов с безлимитным интернетом в начале предыдущего десятилетия. Затем именно Yota первым убрал эту опцию.

...на деле не такие уж и безлимитные

По всей видимости, история повторяется, и в ближайшем будущем, вероятно, операторы «Большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2) тоже вновь вернут безлимит, доступный без дополнительных звонков в колл-центр.

Что предлагают другие операторы

Ни один из операторов «Большой четверки» на момент публикации материала не предлагал абонентам выбирать тариф по именно размеру абонентской платы. Но почти у каждого был тариф с возможностью выбора объема предоплаченных услуг.

У «Билайна» это тариф «Связь Z», у МТС – «Тарифище», «Нетариф» и «Нетариф Junior», у Tele2 есть опция «Настройте свой тариф». «Мегафон» подобным предложением на начало декабря 2021 г. не располагал.

Настраиваемые тарифы МТС

Однако каждый из перечисленных тарифов позволяет выбирать фиксированное число минут и гигабайтов, от которых меняется итоговый размер абонентской платы. Yota же предлагает уместить в нужную фиксированную цену подходящий объем услуг.