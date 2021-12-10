Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для операторов, предпочитающих использовать иностранные спутниковые системы и не желающих строить отечественные их аналоги. Размеры взыскания составят до 1 млн руб. Документ ждал рассмотрения почти год, а подготовку к обязательному «космическому» импортозамещению власти начали еще зимой 2019 г.

Принудительное импортозамещение

Депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание для операторов связи за уклонение от обязанности по формированию отечественной спутниковой системы. Нововведение коснется операторов, использующих в своей работе иностранные спутниковые системы.

Документ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. для юридических лиц. Должностные лица отделаются взысканием от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Операторы рискуют миллионами рублей, если не начнут строить отечественную спутниковую сеть

Помимо этого, в случае превращения законопроекта в закон юрлица и должностные лица заплатят точно такие же штрафы, если не будут исполнять обязанности по обеспечению возможности управления отечественной спутниковой системой с территории России. Также их накажут, если они откажутся организовать пропуск трафика, формирующегося абонентскими станциями на территории страны, через расположенную в России станцию сопряжения российского оператора связи.

Угроза нацбезопасности

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, он продвигается с целью предотвращения «предотвращение угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи на территории России. Документ также указывает на то, законопроект, представляющий собой поправки к действующему КоАП, направлен «на выполнение требований российского законодательства о связи в части, касающейся обеспечения деятельности системы оперативно-разыскных мероприятий».

Законопроект, о котором забыли на год

Документ, подталкивающий операторов связи к очередному этапу импортозамещения, был подготовлен Правительством России еще в IV квартале 2020 г. Как сообщал CNews, на рассмотрение в Госдуму он попал в последних числах декабря 2020 г., то есть почти год назад.

Законопроект носит название «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение правил использования спутниковых сетей связи». Предварительные этапы проверки он прошел в течение месяца, после чего до середины октября 2021 г. по неизвестным причинам лег на полку.

Первого чтения законопроект ждал год, но последующие этапы рассмотрения могут пройти без столь внушительных задержек

13 октября 2021 г. был назначен ответственный комитет, им стал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. В конце октября 2021 г. документ был рекомендован к рассмотрению в первом чтении, которое ожидалось 16 ноября 2021 г. В итоге рассмотрение переносилось шесть раз, после чего 9 декабря 2021 г. оно все же состоялось.

Первое чтение законопроект преодолел, второе же состоится, вероятно, уже в 2022 г. Срок предоставления поправок к документу – не позднее 7 января 2022 г.

Как операторов отучают от использования иностранных систем

Находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект является следствием ранее предпринятых российскими властями действий по принуждению операторов к формированию и использованию отечественных спутниковых систем. Движение в этом направлении государство начало во второй половине февраля 2019 г.

Первым этапом стало постановление Правительства от 21 февраля 2019 г. Документ возлагает на российских операторов связи, использующих зарубежную спутниковую систему, обязанность по формированию отечественного ее аналога. В этом же документе говорится и о «пропуске трафика», который формируется терминалами на территории России, «включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключен договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, через станцию сопряжения российского оператора связи». За отказ от этого в случае принятия законопроекта операторов будут ждать денежные взыскания.

Менее чем через неделю Правительство внесло ряд изменений в собственное постановление № 1194 от 14 ноября 2014 г., в значительной степени ужесточающие требования к операторам связи, прибегающим к использованию иностранных спутниковых систем. Новые требования гласят, что такие операторы в обязательном порядке должны получать разрешение на использование иностранных спутниковых систем связи от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

В дополнение к этому операторы теперь вынуждены заключать соглашение с владельцем такой системы и попутно запрашивать у Минцифры, Минобороны, ФСБ и ФСО заключение, что такая система «не носит разведывательного характера и не может нанести ущерб интересам личности, обществу и России».

В начале июня 2019 г. Минцифры, на тот момент еще Минкомсвязи, инициировало разработку законопроекта, предусматривающего штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем. Документ предлагал штрафовать должностные лица на сумму от 10 тыс. руб. до 30 руб., а с юрлиц взыскивать от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Также предполагались штрафы от 70 тыс. руб. до 200 тыс. руб. для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юрлица (ПБОЮЛ).

Российские спутниковые системы

В октябре 2020 г. сотовый оператор «Мегафон» озвучил планы по инвестированию 6 млрд руб. в строительство низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных. Для разработки проекта было предложено открыть новую компанию «Мегафон 1440», и назначить его руководителем сооснователя компании Yadro Алексея Шелобкова. Озвучивались планы по запуску первых спутников ближе к 2025 г.

В мае 2021 г. CNews писал о планах российского Правительства по строительству отечественной «спутниковой группировки быстрого доступа в интернет на всей территории страны без ограничений по дешевым тарифам». Затраты на проект, по предварительным подсчетам, должны составить 151 млрд руб.

Минцифры тоже ведет разработку своей сети стоимостью 42 млрд руб. Она называется «Экспресс-РВ» и состоит из четырех спутников, а ее запуск назначен на 2024 г. Для сравнения, американская сеть StarLink насчитывает почти 1700 спутников, а в состав британской OneWeb входят почти 200 космических аппаратов.