Чтобы освободить в России частоты для 5G, нужно 1,8 миллиарда

Затраты на освобождение частот в миллиметровом диапазоне оцениваются в 510 млн - 1,78 млрд руб. Сейчас на этих частотах работают средства фиксированного беспроводного доступа и радиорелейные линии связи, принадлежащие, в частности, «Билайну», МТС, «Мегафону» и Tele2, а также оборудование «Роскосмоса».

Отчет о возможном высвобождении миллиметрового диапазона для сетей 5G

В распоряжении CNews оказался проект программы организационно-технических мероприятий по высвобождению полосы частот 24,25 - 27,5 ГГц и обеспечению в ней электромагнитной совместимости сетей пятого поколения сотовой связи (5G) с действующими и планируемыми сетями связи. Документ подготовлен компанией «Новые цифровые решения» (НЦР).

Отчет был представлен на последнем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и принят к сведению. Компания «Новый цифровые решения» была создана «Ростелекомом», «Мегафоном» и «Вымпелкмом» (торговая марка «Билайн») для проведения совместных работ по высвобождению радиочастотного спектра для сетей 5G.

Какие частоты нужны сетям 5G

Для работы сетей 5G требуются частоты в трех группах диапазонов. Для покрытия удаленных территорий нужны частоты в диапазонах ниже 1 ГГц. Для покрытия крупных городов требуются частоты в диапазонах от 1 ГГц до 6 ГГц. Для точечного покрытия требуются частоты в миллиметровом диапазоне (24,25 - 29,5 ГГц, его частью является рассматриваемый диапазон 24,25 - 27,5 ГГц).

Наибольшие сложности возникают с поиском частот для работы в крупных городах. Наиболее перспективным считается диапазон 3,4 - 3, 8 ГГц, однако против его использования гражданскими потребителями выступают Минобороны и Федеральная служба охраны (ФСО).

Количество радиоэлектронных средств связи, работающих в разных федеральных округах в диапазоне 24,25-27,5 ГГц

№ п/п Город, операторы ФБД РРС ЗС ССИЗ Всего РЭС Центральный федеральный округ 1 Московская область, г. Москва ПАО «Вымпел-Коммуникации» 137 4 0 141 ГК «Роскосмос» 0 0 4 4 Итого: 137 4 4 145 2 Курская область, г. Курск ГК «Роскосмос» 0 0 1 1 Итого: 0 0 1 1 Северо-Западный федеральный округ 3 Калининградская область, г. Калининград

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Операторам предлагается взамен диапазон 4,4 - 4,99 ГГц. НЦР буквально недавно получила возможность тестировать часть данного диапазона. Однако в нем могут быть проблемы при работе на приграничных территориях, а также может наблюдаться дефицит абонентских устройств.

Частоты в диапазоне ниже 1 ГГц сейчас используются для эфирного телевидения. Частоты в миллиметровом диапазоне относительно свободны. Это единственный диапазон, в котором в России возможна коммерческая эксплуатация сетей 5G - соответствующую лицензию уже получила компания «Мобильные телесистемы» (МТС). Однако в ряде регионов часть данного тоже занята, в связи с чем и предлагается провести работы по высвобождению частот.

В каких регионах и кем занят сейчас миллиметровый диапазон

В диапазоне 24,45 - 27,5 ГГц в России работает три типа радиоэлектронных средств связи (РЭС): фиксированный беспроводной доступ (ФБД), радиорелейные линии связи (РРС) и земные станции спутниковой службы исследования Земли (ЗС ССИЗ). Указанные типы используется на территории 22 регионов, расположенных в семи федеральных округах.

Средства фиксированной беспроводного доступа в данном диапазоне используются «Вымпелкомом» на территории Москвы, Московской области и Красноярского края, «Мегафоном» - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сотовым оператором «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») - в Свердловской области. Компания «Альфа-тел» владеет РЭС данной категории на территории Ханты-Мансийского округа.

Затраты на освобождение частот в миллиметровом диапазоне оцениваются в 510 млн - 1,78 млрд рублей

Радиорелейные линии связи в данном диапазоне есть у «Вымпелкома» в Санкт-Петербурге, у «Мегафона» - в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, республике Тыва, Омской и Томской областях, у «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») - в Челябинской области, у компании «Мобильные телесистемы» (МТС) - в Приморском крае и республике Якутия.

Также РРС в указанном диапазоне есть у Центрального банка в Калининградской области, у «Федеральной сетевой компании «Единой энергетической системы» - в Краснодарском крае и Омской области, у «Российских железных дорог» (РЖД) - в Саратовской области, у компании «Европейско-Азиатские магистрали»(входит в группу «Мотив») - в Свердловской области, у компании «Амтел-связь» - в Алтайском крае.

Госкорпорация «Роскосмос» использует частоты в указанном диапазоне для работы земных станций спутниковой службы исследования Земли в Москве, Красноярском и Хабаровском краях, Мурманской, Курской и Самарской областях.

Как можно освободить частоты для 5G

Для высвобождения указанных частот возможно пять различных путей: перевод РЭС в другой диапазон, полный вывод РЭС из рассматриваемого диапазона с компенсационной выплатой их владельцу, высвобождение спектрального ресурса путем перехода к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), вывод РЭС за пределы города и комплекс мероприятия по разработке условий совместного использования полосы частот 5G и других технологий.

Для ЗС ССИЗ применимы только вывод существующих РЭС за пределы города и организационно-технические мероприятия по разработке условий совместного использования радиочастот. Для РРС и ФБД неприменимы варианты с выводом существующих РЭС за пределы города. При этом для всех типов РЭС, находящихся на расстоянии от 25 до 50 км от городов, предлагается использовать только частотно-территориальное планирование.

Расчеты стоимости освобождения частот для разных регионов

В результате авторы отчета составили матрицу из девяти вариантов, каким образом можно решить проблему высвобождения частот для 5G в диапазоне 24,45 - 27,5 ГГц, комбинируя различные способы освобождения частот от различных видов РЭС.

Наибольшие затраты придется понести в Москве и Московской области, где работает наибольшее число РЭС в данном диапазоне - 145 (из них 137 принадлежат «Вымпелкому», четыре - «Роскосмосу»). В случае с переводом РЭС фиксированного беспроводного доступа в другой диапазон, при условии, что РЭС радиорелейных линий связи также будут переведены в другой диапазон либо будут заменены на ВОЛС, затраты составят примерно в 300 млн руб.

Если же РЭС ФБД заменять на ВОЛС, а РЭС РРС - также заменять на ВОЛС или переводить их в другой диапазон, затраты составят около 700 млн руб. Во всех случаях РЭС ЗС ССИЗ планируется перевести за пределы городов. По времени обозначенные мероприятия займут 20 месяцев.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где работают РЭС «Мегафона» и «Вымпелкома», варианты с переводом РЭС ФБД в другой диапазон обойдутся в 41-48 млн руб, с заменой РЭС ФБД на ВОЛС - 165 - 171 млн руб.

В Свердловской области возможно сразу девять различных вариантов, где работают РЭС группы «Мотив». Наиболее дешевые варианты предусматривают замену РЭС РРС на ВОЛС, стоимость их реализации (в зависимости от судьбы РЭС ФБД) составит 53-89 млн руб. Варианты с переводом РЭС РРС в другой диапазон обойдутся в 96-129 млн руб. В случае с компенсационными выплатами владельцам РЭС РРС стоимость реализации соответствующих вариантов составит 162-195 млн руб.

В Приморском крае при замене РЭС РРС (принадлежат МТС) на ВОЛС затраты составят 63 млн руб, при их переводе в другой диапазон - 120 млн руб. В Хабаровском крае вывод РЭС ЗС ССИЗ за пределы города обойдется в 94 млн руб. и займет 20 месяцев, в Новосибирской, Курской и Самарской областях аналогичные процессы потребуют затрат в размере 47 млн руб. (для каждого региона) и займут 18 месяцев. В Мурманской области для выводы за пределы города РЭС ЗС ССИЗ потребуются затраты в размере 94 млн руб. и 20 месяцев.

Сколько потребуется потратить в масштабах всей страны

Таким образом, согласно подсчетам CNews, при выборе по всем рассматриваемым регионам наиболее дорогих вариантов общие затраты составят 1,78 млрд руб. При выборе же наиболее экономичных вариантов общие затраты составят 510 млн руб.