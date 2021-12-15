Сотрудника «Билайна» арестовали за кражу данных корреспондента CNews

В Хабаровском крае арестован сотрудник «Вымпелкома», незаконно продавший персональные данные 70 абонентов компании. Большая часть пострадавших – жители Москвы, один из них – корреспондент CNews Игорь Королев.

Пойман сотрудник «Билайна», торговавший данными абонентов

Следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника местного филиала сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в связи с незаконной продажей персональных данных абонентов компании.

Документы о возбуждении уголовного дела имеются в распоряжении CNews. Пострадавшими являются около 70 абонентов оператора, большая часть которых живет в Москве.

Согласно материалам дела, сотрудник «Вымпелкома» (его имя не называется в интересах следствия), имея доступ к используемому оператором ПО – ACRM и ССВО - в целях незаконного обогащения, продавал данные об абонентах неустановленным лицам. Его обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, нарушении правил эксплуатации средств связи и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. В связи с этим ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до восьми лет.

Арестован сотрудник «Вымпелкома», продавший персональные данные 70 абонентов компании

Обвиняемый был задержан и дал признательные показания. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Пресс-служба «Вымпелкома» отказалась от комментариев по этому вопросу.

Зачем красть данные о сотовых абонентах

У пострадавших абонентов «Билайна» разные истории того, почему кому-то потребовались данные об их телефонных переговоров. Один из пострадавших – бизнесмен, на которого в рассматриваемый период времени было совершено покушение. Другая пострадавшая находилась в процессе раздела имущества со своим супругом.

Как украли сотовый номер у корреспондента CNews

Среди пострадавших оказался и корреспондент CNews Игорь Королев. В сентябре 2020 г. ему неожиданно пришло SMS от сети «Билайн» о том, что ему выдана новая SIM-карта. После его SIM-карта оказалась заблокированной, а новая SIM-карта с зарегистрированным на него номером оказалась у злоумышленников. Выпуск фальшивой SIM-карты специально был осуществлен в воскресенье вечером, чтобы пострадавший не заметил этого или не смог вовремя среагировать.

После чего начались попытки перехвата привязанных к телефонному номеру социальных сетей и мессенджеров. В частности, был похищен доступ к аккаунту в социальной сети «Вконтакте», который удалось вернуть только через несколько месяцев. Отправкой точкой для этого преступления стала продажа упомянутым сотрудником «Вымпелкома» данных о лице, на которое зарегистрирован номер.

Интересно, что, в отличие от правоохранительных органов Хабаровского края, их московские коллеги оказались равнодушны к преступлениям, совершаемым против жителей столицы. В 2020 г. корреспондент CNews сразу после выпуска фальшивой SIM-карты обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в районный отдел МВД.

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано без объяснения причин. Не помогли и жалобы в Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД, ГУВД Москвы и федеральное МВД. Районная прокуратура также поддержала отказ в возбуждении дела. Лишь после жалобы в прокуратуру соответствующего округа Москвы дело было возвращено в районную прокуратуру, которая при повторном рассмотрении признала отказ в возбуждении уголовного дела незаконным. Но к тому времени с момента преступления прошел год.

Почему кражей данных об абонентах заинтересовался Следственный комитет

Стоит отметить и один юридический нюанс. До недавнего времени в Уголовном кодексе (УК) было три статьи, связанных с компьютерными преступлениями: 272 («Незаконный доступ к компьютерной информации»), 273 («Создание, использование и распространение вредоносного ПО») и 274 («Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации»).

Описываемый случай относится к статье 272 УК, однако практика показывает, что правоохранительные органы не испытывают интереса к расследованию преступлений по этой статье.

Так, когда корреспондент CNews обращался в районный отдел МВД по данной истории и рассказывал, как у него с помощью хищения сотового номера похитили аккаунта «Вконтакте», участковый просто посоветовал «не пользоваться этой социальной сетью». Однако с 1 января 2018 г. Уголовный кодекс пополнился статьей 274.1 – «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Поскольку операторы сотовой связи относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры, соответствующее преступление привлекло внимание Следственного комитета, который и возбудил уголовное дело.