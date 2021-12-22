Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 22 февраля 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 22 февраля 2022 г.
Коронакризис оказывает неравномерное влияние на индустрию ИБ: отдельные сегменты страдают, в других, наоборот, наблюдается рост. Значительно увеличилось количество проектов по направлениям двухфакторной аутентификации, защиты удаленного доступа и веб-ресурсов.
Для многих компаний во время вынужденной удаленки стало актуально следить за тем, чтобы сотрудники не отвлекались при работе из дома, что привело к росту спроса на системы удаленного контроля-учета рабочего времени. Перестроившись на дистанционный формат работы, компании обращаются за тестированием на проникновение.
Сокращение инвестиций в оборудование сопровождается ростом спроса на программные решения для защиты удаленных подключений. Наиболее динамично развивается направление облачной безопасности: среди популярных решений Web Application Firewall и защита от DDoS-атак. Аналитики Gartner среди наиболее перспективных разработок в области облачного ИБ выделяют три технологии: SASE, CSPM и CASB.
Рынок ИБ-услугКаким был 2021 г. для российского рынка информационной безопасности? Какие угрозы ИБ особенно актуальны на сегодняшний день? Какие ИБ особенно востребованы бизнесом и почему? Научились ли заказчики доверять облачным ИБ-сервисам?
ТехнологииКак надежно защитить ИТ-инфраструктуру компании? Какие новые технологии появились на рынке? Какую роль в обеспечении ИБ играют искусственный интеллект и машинное обучение? Каковы сильные и слабые стороны платформенного подхода к обеспечению ИБ? Какие потребности ИБ все еще покрывают только иностранные продукты? Какие ИБ-сервисы можно получить из облака?
Тренды и перспективыКак будет развиваться сервисная модель получения ИБ-услуг? Как изменится роль искусственного интеллекта в сфере ИБ? Как меняются требования к SOC? Как обеспечить безопасную разработку DevSecOps?
Приглашены для выступления:
Александр Горбатько, заместитель руководителя ДИТ г.Москвы;
Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры;
Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;
Дмитрий Костров, начальник Управления, ФФОМС;
Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;
Александр Севостьянов, начальник отдела защиты информации, ТМК;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, «Московская Биржа»;
Павел Дилбарян, руководитель отдела информационной безопасности, «Рандеву»;
Сергей Путин, ИТ директор, ГК «Росводоканал»;
Александр Корзун, начальник отдела защиты ИТ-инфраструктуры и информации, «Афипский НПЗ»;
Максим Мельников, CISO, «СберМаркет»;
Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-Информ»;
Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;
Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС;
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;
Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности, «Тинькофф»;
Артем Воробьев, CISO, «Байер»;
Юрий Лысенко, начальник Управления информационной безопасности, Металлинвестбанк;
Олег Маслов, CISO, «ФосаАгро»;
Олег Чулков, ИТ-директор, ФГКУ «Росгеолэкспертиза»;
Андрей Ерин, директор Департамента информационной безопасности, «Каркаде»;
Максим Королев, директор по кибербезопасности, УК «Сегежа групп»;
Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, ВТБ Специализированный депозитарий;
Алексей Митенков, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, концерн «Калашников».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.