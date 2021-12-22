Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 22 февраля 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 22 февраля 2022 г.

Коронакризис оказывает неравномерное влияние на индустрию ИБ: отдельные сегменты страдают, в других, наоборот, наблюдается рост. Значительно увеличилось количество проектов по направлениям двухфакторной аутентификации, защиты удаленного доступа и веб-ресурсов.

Для многих компаний во время вынужденной удаленки стало актуально следить за тем, чтобы сотрудники не отвлекались при работе из дома, что привело к росту спроса на системы удаленного контроля-учета рабочего времени. Перестроившись на дистанционный формат работы, компании обращаются за тестированием на проникновение.

Сокращение инвестиций в оборудование сопровождается ростом спроса на программные решения для защиты удаленных подключений. Наиболее динамично развивается направление облачной безопасности: среди популярных решений Web Application Firewall и защита от DDoS-атак. Аналитики Gartner среди наиболее перспективных разработок в области облачного ИБ выделяют три технологии: SASE, CSPM и CASB.

Рынок ИБ-услуг

Технологии

Тренды и перспективы

Приглашены для выступления:

Александр Горбатько, заместитель руководителя ДИТ г.Москвы;

Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры;

Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;

Дмитрий Костров, начальник Управления, ФФОМС;

Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;

Александр Севостьянов, начальник отдела защиты информации, ТМК;

Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, «Московская Биржа»;

Павел Дилбарян, руководитель отдела информационной безопасности, «Рандеву»;

Сергей Путин, ИТ директор, ГК «Росводоканал»;

Александр Корзун, начальник отдела защиты ИТ-инфраструктуры и информации, «Афипский НПЗ»;

Максим Мельников, CISO, «СберМаркет»;

Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-Информ»;

Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;

Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС;

Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;

Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности, «Тинькофф»;

Артем Воробьев, CISO, «Байер»;

Юрий Лысенко, начальник Управления информационной безопасности, Металлинвестбанк;

Олег Маслов, CISO, «ФосаАгро»;

Олег Чулков, ИТ-директор, ФГКУ «Росгеолэкспертиза»;

Андрей Ерин, директор Департамента информационной безопасности, «Каркаде»;

Максим Королев, директор по кибербезопасности, УК «Сегежа групп»;

Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, ВТБ Специализированный депозитарий;

Алексей Митенков, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, концерн «Калашников».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.