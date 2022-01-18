CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022»
В Москве 22 февраля 2022 г. состоится конференция CNews «Информационная безопасность 2022».
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 22 февраля 2022 г.
Коронакризис оказывает неравномерное влияние на индустрию ИБ: отдельные сегменты страдают, в других, наоборот, наблюдается рост. Значительно увеличилось количество проектов по направлениям двухфакторной аутентификации, защиты удаленного доступа и веб-ресурсов.
Для многих компаний во время вынужденной удаленки стало актуально следить за тем, чтобы сотрудники не отвлекались при работе из дома, что привело к росту спроса на системы удаленного контроля-учета рабочего времени. Перестроившись на дистанционный формат работы, компании обращаются за тестированием на проникновение.
Сокращение инвестиций в оборудование сопровождается ростом спроса на программные решения для защиты удаленных подключений. Наиболее динамично развивается направление облачной безопасности: среди популярных решений Web Application Firewall и защита от DDoS-атак. Аналитики Gartner среди наиболее перспективных разработок в области облачного ИБ выделяют три технологии: SASE, CSPM и CASB.
Рынок ИБ-услугКаким был 2021 г. для российского рынка информационной безопасности Какие угрозы ИБ особенно актуальны на сегодняшний день Какие ИБ особенно востребованы бизнесом и почему Научились ли заказчики доверять облачным ИБ-сервисам
ТехнологииКак надежно защитить ИТ-инфраструктуру компании Какие новые технологии появились на рынке Какую роль в обеспечении ИБ играют искусственный интеллект и машинное обучение Каковы сильные и слабые стороны платформенного подхода к обеспечению ИБ Какие потребности ИБ все еще покрывают только иностранные продукты Какие ИБ-сервисы можно получить из облака
Тренды и перспективыКак будет развиваться сервисная модель получения ИБ-услуг Как изменится роль искусственного интеллекта в сфере ИБ Как меняются требования к SOC Как обеспечить безопасную разработку DevSecOps.
Приглашены для выступления:
- Александр Горбатько, заместитель руководителя ДИТ Москвы
- Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры
- Юрий Контемиров, начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора
- Дмитрий Костров, начальник управления, ФФОМС
- Александр Севостьянов, начальник отдела защиты информации, ТМК
- Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, группа «Московская биржа»
- Павел Дилбарян, руководитель отдела информационной безопасности, «Рандеву»
- Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»
- Александр Корзун, начальник отдела защиты ИТ-инфраструктуры и информации, «Афипский НПЗ»
- Максим Мельников, CISO, «Сбермаркет»
- Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-информ»
- Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»
- Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации, СО ЕЭС
- Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»
- Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности, «Тинькофф»
- Артем Воробьев, CISO, «Байер»
- Юрий Лысенко, начальник управления информационной безопасности, «Металлинвестбанк»
- Олег Маслов, CISO, «Фосагро»
- Олег Чулков, ИТ-директор, ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
- Андрей Ерин, директор департамента информационной безопасности, «Каркаде»
- Максим Королев, директор по кибербезопасности, УК «Сегежа групп»
- Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ специализированный депозитарий»
- Алексей Митенков, заместитель генерального директора по ИТ и кибербезопасности, концерн «Калашников».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 500-00-36, меню 9, доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.