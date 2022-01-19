SIM-картам пришел конец. Представлен мобильный процессор с функциями связи

Qualcomm создала технологию iSIM, позволяющую встраивать SIM-карты прямо в процессор. Это сделает ненужными и обычные SIM, и чип eSIM, а также позволит встраивать поддержку сотовых сетей в широкий спектр устройств – ноутбуки, компьютеры, автомобили и др. iSIM успешно прошла испытания, но сроки появления первых процессоров с ее поддержкой Qualcomm не раскрывает.

SIM-карты останутся в прошлом

Компания Qualcomm, один из крупнейших разработчиков процессоров для смартфонов, продемонстрировала новую технологию на замену обычным SIM-картам. Она получила название iSIM или Integrated SIM (от англ. встроенная SIM).

Идея технологии полностью раскрыта в ее названии. Qualcomm придумала, как встроить модуль SIM-карты непосредственно в мобильный процессор.

Разработка iSIM находится в очень активной стадии. Qualcomm уже подготовила прототип процессора, который вместил в себя SIM-карту.

Для демонстрации Qualcomm задействовала процессор Snapdragon 888 5G, свой флагман 2021 г. Пока неясно, почему она не стала испытывать новейшую технологию на своем самом современном чипе Snapdragon 8 Gen 1, пришедшем на смену прошлогоднему Snapdragon 888.

Новая разработка Qualcomm сделает SIM-карты пережитком прошлого

В показе технологии принимал участие оператор связи Vodafone. Также на мероприятии присутствовали представители компании Thales – международной промышленной группы, занимающейся производством информационных систем для армии, а также для авиакосмического и морского применения.

В качестве испытуемого Qualcomm задействовала Galaxy Z Flip3 5G. Это смартфон-раскладушка Samsung с гибким дисплеем, премьера которого состоялась летом 2021 г. Само мероприятие прошло в стенах европейского центра исследований и разработок Samsung.

На момент публикации материала не было известно, когда именно Qualcomm анонсирует новое семейство процессоров со встроенной iSIM, и какого класса устройства получат эту технологию. Сроки появления первых гаджетов в продаже тоже не установлены. Не исключено, что новшество станет частью лишь топовых устройств, отличающихся в первую очередь высокой стоимостью.

Преимущества новой технологии

Qualcomm выделяет три основных преимущества своей новой разработки. В первую очередь iSIM позволяет значительно упростить внутреннюю конструкцию телефона.

Применение iSIM даст возможность разработчикам избавиться от SIM-лотков, занимающих немало места в корпусе мобильных устройств. Высвободившееся пространство они смогут отдать под другие компоненты – например, под более крупные матрицы камер или аккумулятор повышенной емкости.

Qualcomm уверена, что за ее iSIM - будущее

С одной стороны, обычные SIM в настоящее время постепенно вытесняются технологией eSIM, с недавних пор доступной и в России. Но правда в том, что eSIM – это все еще отдельный физический модуль, пусть и крошечный, занимающий место в корпусе и на печатной плате.

Вторым преимуществом технологии iSIM является ее максимальное сходство с eSIM. Как пишет профильный ресурс XDA Developers, это означает, что в работе с ней операторам связи можно будет использовать те же процедуры, что и при eSIM. Другими словами, переход на iSIM предполагается максимально безболезненным для абонентов и бесшовным для операторов связи.

Широчайший спектр использования

Третье достоинство iSIM – это огромная область ее применения. Интеграция в SIM в центральный процессор открывает возможность подключаться к сотовым сетям и звонить или пользоваться мобильным интернетом с тех устройств, которые первоначально не были под это заточены.

Для примера, это могут быть ноутбуки. Большая часть мобильных ПК поставляется без поддержки SIM, и для выхода в интернет через сотовые сети пользователям приходится приобретать медленные и зачастую громоздкие USB-модемы.

Здесь на помощь пришла корпорация Microsoft, в октябре 2021 г. выпустившая OC Windows 11 с расширенной поддержкой ARM-процессоров Qualcomm. А в начале декабря 2021 г. сама Qualcomm показала свой новый чип для ноутбуков на Windows – Snapdragon 8cx Gen 3 с топологией 5 нм. В нем iSIM нет, но Qualcomm может выпустить соответствующую его модификацию в обозримом будущем.

Также iSIM может найти свое применение в планшетах, очках виртуальной и дополненной реальностей и других устройствах с ARM-процессорами, включая устройства интернета вещей (internet of things). Многие автомобильные медиасистемы тоже построены на них.

«Решения iSIM открывают большие возможности для операторов мобильной связи, высвобождают ценное пространство в устройствах для OEM-производителей и обеспечивают гибкость для пользователей устройств, чтобы они могли пользоваться всем потенциала сетей 5G», – сказал Эрнико Сальватори (Enrico Salvatori), старший вице-президент Qualcomm и президент европейского подразделения компании.