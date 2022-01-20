Пойманный на вранье известный разработчик чипов заявил о выпуске «железа» под Wi-Fi 7

Продемонстрирована работа Wi-Fi 7

Тайваньский разработчик микросхем, компания Mediatek, «первой в мире» продемонстрировала своим технологическим партнерам и ключевым клиентам образцы оборудования на базе технологии Wi-Fi 7. Об этом сообщается на официальном сайте Mediatek.

Первые продукты с поддержкой Wi-Fi 7 под брендом Filogic компания планирует выпустить на рынок уже в 2023 г. Примечательно, что данный стандарт беспроводной связи, также известный как IEEE 802.11be, еще не утвержден ассоциацией WECA, ответственной за его разработку. В число ее участников, к слову, входит и сама Mediatek. Его финальная версия, как ожидается, увидит свет лишь в 2024 г.

Напомним, что наиболее «свежим» стандартом Wi-Fi, широко применяющимся на практике, является его версия 6E. Распространение устройств с поддержкой Wi-Fi 6E стартовало в начале 2021 г. В отличие от предшественника (Wi-Fi 6) версия 6E предусматривает работу не только в привычных диапазонах 2,4 и 5 ГГц, но и новом для данной технологии передачи данных «по воздуху» – 6 ГГц.

Mediatek начнет проризводство коммуникационных чипов с поддержкой Wi-Fi 7 за год до ожидаемаего утверждения стандарта

В России данная частота занята средствами фиксированной радиосвязи и радиорелейными линями связи, поэтому роутеры и точки доступа Wi-Fi 6E в нашей стране использовать нельзя.

Каким будет Wi-Fi 7

Несмотря на то, что стандарт 802.11be формально еще не одобрен альянсом совместимости беспроводного оборудования Ethernet, его ключевые спецификации известны. Wi-Fi 7 предусматривает увеличение максимальной практической пропускной способности сети до 30 Гбит/сек (9,6 Гбит/сек для Wi-Fi 6). Mediatek утверждает, что в ходе демонстрации ей удалось достигнуть данной предельной скорости.

Кроме того, была показана технология многоканальной работы (MLO), впервые представленная в Wi-Fi 7, в действии. Она позволяет объединить несколько каналов в разных частотных диапазонах между собой и обеспечить обмен данными даже в условиях возникновения помех в одном из задействованных диапазонов или при его чрезмерной загруженности. Стандарт Wi-Fi 7, как и его предок, предусматривает использование диапазонов 2,4, 5 и 6 ГГц.

Еще одно важное улучшение, ожидаемое в Wi-Fi 7 – увеличение ширины каналов до 320 МГц, что вдвое больше по сравнению с Wi-Fi 6. Расчет на возможность использования частотных полос столь внушительной ширины под каждый канал обусловлен перспективами адаптации частотного диапазона 6 ГГц нужд беспроводных сетей на безлицензионной основе. Удвоение максимальной ширины каналов позволяет удвоить производительность сетей Wi-Fi 7 при использовании того же числа антенн, что и в Wi-Fi 6.

По словам Алана Хсю (Alan Hsu), корпоративного вице-президента Mediatek, в представлении руководства компании, за технологией Wi-Fi 7 будущее домашних, офисных и промышленных беспроводных сетей. Связь нового поколения обеспечит комфортный облачный гейминг, а также воспроизведение видео в высоких разрешениях 4K и 8K по сети.

Успехи Mediatek

MediaTek – это основанный в 1997 г. крупный тайваньский производитель ARM-процессоров для мобильных устройств, его продукция используется в смартфонах многих известных брендов, таких как Xiaomi, Oppo, vivo, Sony и др.

Во II квартале 2021 г. Mediatek стала крупнейшим в мире поставщиком мобильных процессоров. По итогам апреля-июня 2021 г. компания удерживала 43-процентную долю на мировом рынке полупроводников, несмотря на то, что годом ранее данный показатель не превышал 26%. Доля в глобальных поставках чипов ближайшего конкурента Mediatek – американской Qualcomm – уменьшилась с 28% до 24% за аналогичный период.

В ноябре 2021 г. Mediatek представила первый в мире четырехнанометровый мобильный процессор Dimensity 9000 для смартфонов. Первые устройства на базе Dimensity 9000 должны поступить в продажу в начале 2022 г. В частности, известно, что выпустить аппараты с данным флагманским чипом планируют китайские Oppo (Find X5) и vivo (X80 Pro).

Mediatek также запомнилась технически подкованному потребителю умышленным завышением производительности своих процессоров в синтетических тестах, чтобы те не выглядели блекло на фоне продукции конкурентов. Для завышения показателей Mediatek манипулировала настройками параметра DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling, динамическое масштабирование частоты и напряжения). Факт обмана компания так и не признала.