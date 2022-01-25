«Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями

«Бесплатный режим» оказался не совсем бесплатным

Жители ряда развивающихся стран, в которых Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) предоставляет бесплатный доступ к Facebook с мобильного телефона, оказались должны операторам – партнерам компании за израсходованный в социальной сети трафик. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы Meta, датируемые осенью 2021 г.

В компании некорректные списания объясняют ошибкой в программном обеспечении Facebook. По информации источника, специалисты Meta были в курсе проблемы, но не смогли устранить ее в течение нескольких месяцев.

Доходы Facebook напрямую зависят от размера пользовательской базы социальной сети. В последние годы данный показатель увеличивается в основном за счет жителей сравнительно бедных, но густонаселенных стран с развивающейся экономикой. В их числе Бангладеш, Филиппины, Бразилия и государства Тропической Африки.

Ошибки и медлительность Meta дорого обходятся наименее обеспеченным жителям развивающихся стран

Для привлечения новых пользователей из таких стран Meta запустила программу Facebook Connectivity, в рамках которой компания инвестирует в сетевую инфраструктуру и сотрудничает с операторами мобильной связи, обеспечивая их абонентам бесплатный доступ к специальной «облегченной» версии Facebook и ряду других интернет-ресурсов.

Данная инициатива, согласно изученным журналистами WSJ документам, должна была приносить Facebook около 10,6 млн новых пользователей ежемесячно, начиная со второй половины 2021 г.

На примере Пакистана

Одной из жертв неожиданных списаний оказался Зафар Икбал (Zafar Iqbal), 35-летний учитель старшей школы в Пакистане. Мобильный интернет-трафик в этом государстве Южной Азии стоит недешево, особенно в сравнении с зарплатой среднестатистического гражданина. Икбал, по собственному признанию, зарабатывает около $175 в месяц (13,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 января 2022 г.). При этом его ежемесячные расходы на мобильный интернет составляют 500-600 рупий (222-267 руб.) или чуть больше $3. Программа Meta и оператора Telenor Pakistan помогает Икбалу оставаться на связи, не расходуя трафик из пакета, предусмотренного тарифным планом.

Осенью 2021 г. школьный учитель обратил внимание на то, что несмотря на льготные условия тарифа, объем израсходованного трафика продолжает увеличиваться при использовании приложения Facebook в «бесплатном режиме». По его наблюдениям, за четыре недели было списано гигабайтов на сумму около 100 рупий (44 руб.).

Согласно документам Meta, пакистанские абоненты Telenor фактически переплачивают за «бесплатный Facebook» $14,7 тыс. в день. Если же оценивать «лишние» доходы всех сотовых операторов страны, а не только Telenor, то сумма достигает $1,9 млн в месяц. По информации источника, с проблемой сталкиваются жители в общей сложности двух десятков стран. Как заявил в разговоре с WSJ представитель Meta, в глобальном масштабе компания оценивает переплаты на уровне $3 млн в месяц.

Технические проблемы, которые легко игнорировать

Во внутренних документах Meta источником проблемы называют несовершенство ПО компании. В частности, по задумке разработчиков при использовании бесплатной версии Facebook пользователь не должен иметь возможности воспроизводить видео со страниц социальной сети. В крайнем случае приложение должно выводить предупреждение о том, что проигрывание ролика приведет к расходованию трафика и не будет бесплатным для пользователя.

Однако на практике оба этих правила в ряде случаев нарушались – алгоритмы облегченной версии Facebook не справлялись с «зачисткой» страниц от видео, а иногда не могли уведомить о том, что за просмотр видео придется заплатить. Именно на видео пришлось 83% всех переплат, с которыми столкнулись абоненты льготных тарифов.

В обращении одного из сотрудников Facebook к руководству с просьбой о выделении «дополнительных ресурсов» для решения проблемы, отмечается, что проблему можно «с легкостью игнорировать», поскольку партнеры Facebook – сотовые компании – от нее не страдают. Наоборот, ее существование приносит им дополнительный доход.

По словам представителя Meta, Facebook получила несколько жалоб от пользователей на данную проблему и до сих пор работает над ее устранением, однако некоторых успехов в данном деле компании уже удалось достигнуть. Так, в новой версии приложения с льготным доступом к социальной сети используется формулировка «только текст» вместо «бесплатного режима». Кроме того, пользователей теперь предупреждают о том, что воспроизведение видео не будет бесплатным, но в некоторых случаях уведомление, как и прежде, не отображается – команда Facebook пытается это исправить.