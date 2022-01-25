Роскомнадзор строит всероссийскую систему блокировки телефонных звонков

Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» заказал исследование системы блокировки звонков с подменных номеров телефонов. Контракт, данные по которому засекречены, подписан на сумму 8,2 млн руб. У большинства операторов уже есть собственные системы такого рода, однако мелкие компании не только не имеют их, но и сами предоставляют мошенникам услугу по подмене номера.

Телефонные мошенники под угрозой вымирания

В России может появиться государственная система борьбы с подменными номерами сотовой связи, пишет «Коммерсант». Эта система может сделать использование таких номеров полностью невозможной.

Такая система может появиться у ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. Согласно сайту госзакупок, ГРЧЦ заказал исследование соответствующей технологии.

Подменные номера пользуются особой популярностью у мошенников. Используя эту технологию, они ежедневно обманывают россиян, представляясь, в том числе, сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Контракт ГРЧЦ по данной заявке был заключен в самом конце декабря 2021 г., однако информация о том, кто стал победителем тендера, засекречена. Конкурс проходил в закрытом режиме, так что в открытом доступе нет и технической документации.

В обозримом будущем россиянам больше не придется тратить время на разговоры с мошенниками и рисковать лишиться денег

Известно лишь, что сумма контракта составляет 8,2 млн руб. Сроки его исполнения тоже не разглашаются.

Как сообщили изданию представители ГРЧЦ, данное исследование проводится «для определения принципов взаимодействия операторов связи». «При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», – заявили в «Главном радиочастотном центре».

Проблема назрела

Злоумышленники годами используют системы подмены сотовых номеров в своих корыстных целях. Однако российские власти обратили внимание на эту схему лишь в 2021 г.

Согласно статистике российского МВД, подобные махинации приносят мошенникам огромные суммы. В период с 1 января по 30 ноября 2021 г. они смогли выудить у россиян около 45 млн руб. И это только официальные данные. Реальные цифры могут быть значительно выше.

Точное число звонков, совершаемых мошенниками с использованием систем подмены номера, не разглашается. По данным главы комитета Госдумы по информполитике, связи и информационным технологиям Александра Хинштейна, только за первое полугодие 2021 г. в России были возбуждены дела по факту почти 127 тыс. звонков такого плана.

Единственная причина совершения подобных вызовов – это попытка обманным путем выудить у абонента деньги.

Обошлись без Роскомнадзора

На момент публикации материала в России не существовало единой системы блокировки подменных номеров. В то же время операторы обязаны своими силами блокировать их, притом в стране действует ответственность за невыполнение этого требования. Соответствующие изменения в законодательстве получили подпись Президента России Владимира Путина в конце 2021 г. Теперь операторам грозят административные штрафы в размере до 1 млн руб.

Большинство федеральных операторов давно внедрили собственные системы блокировки подозрительных звонков. Как пишет «Коммерсант», в сети МТС такие алгоритмы блокируют около 60 тыс. звонков с подменных номеров, притом ежедневно.

В «Мегафоне» количество ежедневно блокируемых звонков такого плана достигает 500 тыс. в Tele2 тоже заявили, что пользуются системой блокировки, но результаты ее работы не предоставили. Представители «Билайна» сообщили изданию, что в настоящее время «тестируют схожую защитную систему».

Добавим также, что в июне 2021 г. «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2 подписали с ФАС коллективный меморандум о борьбе с телефонным спамом.

Уменьшить число мошеннических вызовов стремятся и компании, к телеком-отрасли не имеющие никакого отношения. Так, с 1 января 2022 г. крупнейший в России сайт объявлений «Авито» прекратил показ реальных номеров телефонов в объявлениях. Вместо них пользователи, а также мошенники и системы автоматического сбора номеров видят поддельные номера.

Сажать мошенников пока не будут

Пока ГРЦЧ планирует создать в России систему блокировки подменных номеров, другие организации предлагают гораздо более радикальные и, вероятно, более действенные средства борьбы с мошенниками.

Например, еще в августе 2021 г. прозвучала инициатива по введению в России уголовной ответственности за организацию сервиса по подмене сотовых номеров, а также за сам процесс подмены. С этой идеей выступили участники общественного движения «Общероссийский народный фронт». Это коалиция общественно-политических организаций, созданное в мае 2011 г. по инициативе Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра.

Свое предложение ОНФ направил в Минцифры. Эту идею уголовного преследования за подмену номеров всецело поддержал российский Центробанк. Тем не менее, на момент публикации материала подвижек в этом направлении не было.

Самая надежная защита от спам-звонков - полная блокировка всех вызовов с неизвестных номеров

К тому же некоторые мошенники, совершающие вызовы, уже находятся в местах не столь отдаленных, что подтверждают и российские депутаты. Однако с ними не согласны сотрудники МВД. Они уверены, что мошенники, звонящие россиянам по нескольку раз на дню, находятся, в большинстве своем, за пределами России, а не в отечественных тюрьмах. К такому выводу, по словам представителей ведомства, они пришли на основе «оперативной практики».

Мнение отрасли

Федеральные операторы связи действительно ведут борьбу с подменными номерами, однако их возможностей не хватает, так как на рынке связи присутствуют и небольшие региональные операторы. Со слов неназванного источника «Коммерсанта», приближенного к рынку связи, ряд небольших операторов не только специально не запрещают подмену номеров в своей сети, но и даже сами предоставляют подобного рода услуги.

«Сотрудничество» мелких операторов с мошенниками дает свои плоды. Предоставление сервиса по подмене номеров самим оператором затрудняет работу систем блокировки, и в итоге такие звонки доходят до абонента.

Некоторые представители российской ИТ-сферы считают, что требования, выставленные в контракте ГРЦЧ, и вовсе невыполнимы. Такого мнения придерживается, в частности, исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. «Дело в том, что система связи России входит в международную телекоммуникационную инфраструктуру. И операторы других стран, откуда также могут идти мошеннические звонки, не обязаны соблюдать правила локального регулятора, которые появляются только потому, что правоохранительные органы не справляются с обязанностями», – сообщил он изданию.

Из этого следует, что даже если все российские операторы начнут вводить системы блокировки подменных номеров, мошенники все равно найдут способ дозвониться до своих потенциальных жертв.