«Ростех» переводит сотрудников и вливает миллиарды в «дочку» для выпуска «железа» под 5G

Госкорпорация «Ростех» вложила 4,5 млрд руб. в «Спектр», который займется серийным производством телекоммуникационного оборудования для сетей 4G и 5G. Помимо финансовых вложений, в новую компанию вместе с лабораторией были переведены сотрудники концерна «Созвездие». При этом в «Спектре» отмечают, что продолжают набор разработчиков и приглашают специалистов с рынка.

Вложения в «Спектр»

Госкорпорация «Ростех» переводит команду разработчиков в штат своей дочерней структуры «Спектр». Преимущественно речь идет о сотрудниках концерна «Созвездие» (также входит в «Ростех»). Компания займется серийным производством телекоммуникационного оборудования для сетей 4G и 5G.

Помимо новых сотрудников, госкорпорация передает «Спектру» современную лабораторию для разработки и тестирования оборудования радиоподсистемы мобильных сетей связи 4G и 5G. Вместе с этим вендору достаются и наработки по созданию базовых станций для формирования на базе компании единого центра компетенций в области телекоммуникаций.

Согласно ЕГРЮЛ, уставный капитал компании в декабре 2021 г. с 10 тыс. руб. был увеличен до 4,5 млрд руб. Как пояснили CNews представители «Спектра», источником уставного капитала компании является субсидия «Ростеху» на реализацию дорожной карты по развитию 5G.

Кадры для «Спектра»

Новые сотрудники займутся созданием решений радиоподсистемы для мобильных сетей связи пятого поколения. В их числе Вадим Белявский, экс- заместитель гендиректора «Глобалинформсервис» (ГИС, входит в концерн «Созвездие»), который займет должность директора департамента по исследованиям и разработке решений радиоподсистемы. Вместе с ним в «Спектр» перешла команда инженеров, создавшая первую российскую базовую станцию LTE-Advanced R45F (входит в реестр Минпромторга).

«Ростех» вкладывается в вендора оборудования для 5G

«”Спектр” приглашает компетентных специалистов с рынка. Мы рады всем специалистам, которые хотят создавать российские телекоммуникационные решения», — отметили в компании.

История «Спектра»

«Спектр» создан «Ростехом» для реализации «дорожной карты» высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения». Компания занимается разработкой и производством решений мобильной связи, развитием сетей радиодоступа, интеграцией и развитием сетевой инфраструктуры.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Спектр» образована 26 мая 2020 г. в Калуге. Ее гендиректором назначен Павел Смирнов, занимавший ранее должность гендиректора НИИ «Масштаб». Председателем совета директоров «Спектра» стал Василий Бровко, который был инициатором и куратором проекта по развитию технологий 5G в России. Единственный учредитель — «Ростех».

Развитие 5G в России

В 2019 г. было подписано трехстороннее соглашение между Правительством, «Ростелекомом» и «Ростехом» в целях развития мобильных сетей 5G в России. Компании совместно с ключевыми игроками рынка разработали дорожную карту развития сетей пятого поколения.

«Согласно дорожной карте, инвестиции в проект составят около 43 млрд руб., из них 21,4 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета», — заявил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

К 2024 г. в России должно быть произведено не менее 10 тыс. базовых станций на отечественном оборудовании для создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020(IMT — International Mobile Telecommunications, международная подвижная связь). Развернуть их планируется не менее чем в десяти городах страны с населением от 1 млн человек.