«Мегафон» переманил вице-президента по ИТ после 20 лет работы в МТС

Вице-президент по ИТ МТС Дмитрий Хомченко ушел в «Мегафон» на ту же должность. Он проработал в МТС более 20 лет на различных должностях. Теперь он займется технологической культурой другого оператора, чтобы повысить его конкурентоспособность на рынке.

Из МТС в «Мегафон»

Дмитрий Хомченко, бывший вице-президент МТС по ИТ занял аналогичную должность в «Мегафоне». На новом месте он возьмет на себя руководство «Цифровыми сервисами», а также займется технологической культурой, которая сможет повысить конкурентоспособность продуктов. Переход Хомченко из МТС в «Мегафон» подтвердили CNews представители «Мегафона».

Биография Хомченко

Хомченко окончил Амурский государственный университет по специальности «Информационные системы в экономике» в 1998 г. В МТС он пришел в 2001 г., где начал работать в компании «Амурская сотовая связь». С 2004 г. руководил подразделениями по эксплуатации информационных технологий филиалов МТС наУрале, в 2006-2009 гг. — в южном федеральном округе.

В 2011 году Хомченко переведен в корпоративный центр МТС на должность директора по эксплуатации ИТ. С 2014 г. был директором по ИТ МТС. По совместительству являлся генеральным директором «Ситроникстелеком солюшнс» с 2015 г. по 2019 г. Также с 2015 г. — председатель наблюдательного Совета «NVision Чехия»

В августе 2019 г. Дмитрий Хомченко назначен на пост вице-президента по информационным технологиям МТС и включен в состав правления компании.

В 2015 г. Хомченко в своем интервью CNews рассказал о переводе ИТ-решений МТС с платформы SPARC/Solaris на платформу Intel x86. Переход позволил существенно снизить расходы на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры оператора.

Несколько фактов о «Мегафоне»

В июле 2021 г. стало известно о том, что «Мегафон» будет развивать собственную сеть в ближайшие семь лет в партнерстве с Huawei, Nokia и ZTE.

В октябре сообщил о продаже своих сотовых вышек новому федеральному башенному оператору, в котором получил 25-процентную долю. В результате изменений будет создан новый «ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры» на основе активов «Первой башенной компании», включающих 17 тыс. башен и опорных конструкций.

В декабре CNews писал о том, что ВТБ вложит 2 млрд руб. в амбициозный проект «Мегафона» по обеспечению спутниковой связи всей территории России и мира. Проект под названием «Мегафон 1440» предполагает предоставление услуг высокоскоростного доступа в интернет с помощью низкоорбитальной группировки спутников.