Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний

Входящий в холдинг Алишера Усманова «Юэсэм телеком» приобрел у «ИКС холдинга» 99% группы «Форпост». В группу входят восемь ИТ-компаний, занимающихся в том числе системной интеграцией, информационной безопасностью и цифровой трансформацией крупных предприятий. Детали сделки не раскрываются. В октябре 2021 г. основатель «ИКС холдинга» Антон Черепенников заявил о планах выкупить его у «Юэсэм телекома». Сообщалось, что в USM останутся только те активы, которые необходимы для развития и функционирования телеком-бизнеса, а ИТ перейдет к Черепенникову.

Приобретение Усманова

«Юэсэм телеком» (входит в холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову, выкупил у «ИКС холдинга» группу компаний «Форпост». С 11 февраля 2022 г. 99% группа принадлежит USM, пишет «Интерфакс». Остальная часть принадлежит Алексею Хренову.

«Форпост» объединяет восемь участников ИТ-рынка. Среди них — «Талмер», «Некст софт», «Корвет девелопмент», JSA Group, «Кометрика», NLogic и др. Компании занимаются системной интеграцией, цифровой трансформацией крупных предприятий, информационной безопасностью, большими данными, искусственным интеллектом, разработкой высокотехнологичных решений для комфортного жилья и бизнеса и пр. Общее число сотрудников, работающих в компаниях, превышает 2,4 тыс. человек, говорится на официальном сайте «Форпоста».

В USM воздержались от комментариев «Интерфаксу». В «ИКС холдинге» подтвердили совершение сделки, но деталей раскрывать не стали.

Продажа «ИКС холдинга»

В октябре 2021 г. стало известно о планах основателя «ИКС холдинга» Антона Черепенникова выкупить его у «Юэсэм телеком». Сделку планировалось провести в течение полугода.

По словам гендиректора «Юэсэм холдинга» Ивана Стрешинского, в «Юэсэм телекоме» останутся только те активы, которые необходимы для развития и функционирования телеком-бизнеса. При этом часть холдинга, которая касается развития производства оборудования и ИТ, перейдет к Черепенникову. Соответственно, Черепенников, которому принадлежит 10% акций «Юэсэм телекома», выйдет из состава акционеров компании и перестанет быть ее операционным директором. Однако он останется в «Мегафоне» как независимый директор, отметил Стрешинский.

Новый гендиректор «Юэсэм телеком»

Холдинг Усманова создал компанию «Юэсэм телеком», которая объединила его ключевые активы в области телекоммуникаций и ИТ в 2020 г. В нее вошел «Мегафон» и 100% группы «ИКС холдинг». На данный момент 80% компании принадлежит USM холдингу, 10% — Ивану Стрешинскому и 10% — Антону Черепенникову.

В феврале 2022 г. было объявлено о том, что бывший глава Mail.ru (ныне VK) Борис Добродеев возглавит «Юэсэм телеком».

История владения «Форпостом»

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Форпост» было зарегистрировано 4 октября 2016 г. в Москве. Ее гендиректором заявлена Юлия Шуткина. Выручка компании по итогам 2020 г., по данным базы, составила 2,4 млн руб., что на 95% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль достигла 2,9 млрд руб.

В октябре 2016 г. единственным владельцем компании был Антон Черепенников, в декабре 2017 г. 12,5 % отошли «Мегафону». В ноябре 2018 г. 1%Черепенникова перешел к Алексею Крутицкому. В мае 2020 г. 99% компании стало принадлежать «ИКС холдингу» и в июне 2020 г. 1% Крутицкого перешел к Хренову.