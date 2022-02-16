Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона»

Американский фонд Glazer Capital собрал по 8,5% акций в компаниях Kismet Acquisition II и Kismet Acquisition III, созданных россиянином Иваном Тавриным и имеющим листинг на бирже Nasdaq. Параллельно Glazer Capital купил 7,5% акций американской компании Rosecliff, готовящейся к слиянию с такси-агрегатором Gett.

Glazer Capital приобрел акции в компаниях Ивана Таврина

Американский фонд Glazer Capital собрал по 8,5% акций в компаниях Kismet Acquisition Two (Kismet-II) и Kismet Acquisition Three (Kismet-III), зарегистрированных на Каймановых островах и созданных россиянином Иваном Тавриным. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Рыночная стоимость пакета акций Kismet-II, приобретенных Glazer Capital, составляет $17 млн, пакета акций Kismet-III, приобретенных тем же фондом, — $21,12 млн. То есть всего американский фонд скупил пакеты акций обеих компаний на сумму $38,12 млн.

Инвестиции в структуру, находящую в процессе слияния с Gett

Фонд Glazer Capital был создан в 1998 г. Он зарегистрирован в американской штате Делавэр и базируется в Нью-Йорке. Основателем и владельцем фонда является Пол Глейзер (Paul Glazer).

Помимо компаний, созданных Тавриным, Glazer Capital приобрел 7,4% акций американской компании Rosecliff Acqisition Corp I. Она имеет листинг на американской бирже Nasdaq и готовится к слиянию с агрегатором такси и B2B-маркетплейсом транспортных услуг Gett. Рыночная стоимость приобретенного Glazer Capital пакета акций составляет $18,5 млн.

Бизнес-карьера Ивана Таврина

Иван Таврин — известный в России телекоммуникационный и медиа-менеджер. Вместе с Алишером Усманов, владельцем сотового оператора «Мегафона», Таврин был совладельцем телевизионного холдинга ЮТВ. В 2012-2016 гг. Таврин был гендиректором «Мегафона». Сейчас Таврин владеет холдингом «Медиа-1», который объединяет ЮТВ, радиохолдинг «Выбери радио» и оператора наружной рекламы Gallery.

Путь Ивана Таврина на Nasdaq

В 2020-2021 гг. Таврин создал три компании: Kismet Acquisition One (Kismet-I, зарегистрирована на Британских Виргинских островах), Kismet Acquisition Two и Kismet Acquisition Three. Все они провели IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq.

При этом ни одна из этих компаний не имела активов. Такого рода компании называются SPAC (Special Purpose Acquisition Company): они выходят на биржу, не имея активов, с целью слияния с другими компаниями, которые желают таким образом получить листинг на бирже. Упомянутая Rosecliff Acquisition Corp I также относится к типу SPAC.

После размещения Таврин через свою структуру Kismet Sponsor владел по 21% акций во всех компаниях. Объем размещения Kismet-I составил $250 млн, Kismet-III — также $250 млн, Kismet-II — $200 млн. Вырученные средства SPAC могут тратить только после осуществления слияния.

Иван Таврин и башенные активы

В случае с Kismet-I такое слияние состоялось в 2021 г.: компания была поглощена зарегистрированным на Кипре разработчиком мобильных игр Nexters (имеет российские корни). В случае с двумя другими компаниями рассматривался вариант, когда они будут использованы в рамках осуществляемой Тавриным сделки по консолидации активов в сфере сотовых башен.

Такая сделка была заключена в конце 2021 г. «Мегафон»договорился об объединении принадлежащей ему «Первой башенной компании» с башенным оператором «Вертикаль», совладельцем которого был Таврин. Объединенная компания получила название «Новые башни».

В начале 2022 г. Kismet Capital Group объявил о приобретении другого игрока на данном рынке — «Русские башни». Этот актив также должен быть присоединен к «Новым башням». В объединенной компании у Таврина будет 65% акций, у «Мегафона» — 25%, оставшиеся 10% достанутся основателям «Вертикали».

Впрочем, Kismet-II и Kismet-III пока не фигурировали в сделках с башенными активами. Судьба данных SPAC остается не известной. Компании должны совершить слияния с кем-либо в течение двух лет после размещения, то есть до февраля 2022 г., иначе им придется вернуть средства своим инвесторам.