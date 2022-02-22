У МТС проблема: Власти обвинили оператора в необоснованном повышении тарифов

ФАС посчитала необоснованным повышение тарифов на сотовую связь МТС на 9,5%. Оператор оправдывается тем, что российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки.

ФАС возбудила дело в отношении МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Об этом говорится на сайте ФАС.

В январе 2022 г. МТС повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. Однако подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, МТС не предоставил, указывают в ФАС. В связи с этим в ФАС считают, что повышение в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей.

Почему МТС повышает тарифы

МТС возразила, что предоставили ФАС все необходимые разъяснения. «Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку», - заявили CNews в компании.

ФАС считает повышение тарифов МТС необоснованным

«Российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей, - добавили в компании. - Даже с учетом изменений, услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем».

Как ФАС «воевал» с Tele2

ФАС активно следит за повышением тарифов сотовыми операторами. Так, ведомство дважды, в 2020 и 2021 гг., возбуждала дела в отношении оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2). Так, в мае 2020 г. ФАС обнаружила, что Tele2 повысила тарифы для своих абонентов в среднем на 10%.

В сентябре 2021 г. ФАС обнаружила, что Tele2 в среднем на 13% повысила тарифы на свои услуги с 1 января 2021 г. Оператор сначала попытался оспорить вердикт ФАС в суде, но затем решил с 11 января 2022 г. снизить до первоначального значения свои тарифы. Оператор также был оштрафован на 825 тыс. руб.

Минцифры защищает операторов от ФАС

Между тем, ранее министр цифрового развития Максут Шадаев говорил, что ФАС иногда необоснованно ограничивает рост тарифов телеком-операторов, так как на них возложено множество регуляторных обязательств и им требуются средства для развития сетей.

«У нас тарифы операторов связи выросли за последние несколько лет меньше, чем инфляция, а обременений и нагрузки у операторов очень много, - заявлял Шадаев. - Последние несколько лет операторы связи находятся у нас в таком постонно регулируемом формате, возникают дополнительные обременения, дополнительные социальные обязательства. В этом смысле операторы принимают на себя серьезную дополнительную нагрузку – как в части введения закона, который был назван «пакетом Яровой», так и в части подключения каких-то объектов, условий пролонгации разрешений на использование частот LTE».