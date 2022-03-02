Nokia заставили отказаться от поставок в Россию

Nokia приостанавливает поставки телекоммуникационного оборудования в Россию. Ранее на аналогичный шаг решился другой поставщик - Ericsson. Таким образом, российские сотовые операторы лишились доступа к оборудованию двух из трех крупнейших производителей.

Nokia приостанавливает поставки оборудования в Россию

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia приостанавливает поставки своей продукцию. Об этом сообщило агентство Reuters. Причиной является спецоперация России на Украине и введенные из-за этого США и Евросоюзом санкции против России.

Представитель Nokia уточнил агентству, что данная ситуация сложная и быстро развивающаяся, в связи с чем компания постоянно ее оценивает. Российское представительство Nokia не ответило на запрос по данному вопросу.

Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что оборудование Nokia закупали трое крупнейших российских сотовых операторов: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон». Кроме того, в последнее время начиналось сотрудничество Nokia с еще одним крупным сотовым операторов - «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2). В частности, Tele2 и Nokia вместе работали над тестовыми зонами сотовых сетей пятого поколения (5G).

Nokia приостанавливает поставки телекоммуникационного оборудования в Россию

«Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 от комментариев по данному вопросу отказались. Пресс-служба МТС не ответила на запрос CNews по данной теме.

Российский рынок телекоммуникационного оборудования

По оценкам NeoAnalytics, объем российского рынка телекоммуникационного оборудования в 2020 г. составил 1,15 трлн руб. 93% рынка приходится на зарубежных поставщиков.

Лидерами рынка являются шведская Ericsson, Nokia и китайский Huawei. Также на рынке присутствуют китайский ZTE, японская NEC и южнокорейский Samsung.

«Обычно у каждого крупного сотового оператора есть оборудование от всех основных производителей, - объясняет источник CNews на рынке. - Как правило, у сотового оператора есть один-два крупных поставщика и дополнительно еще один-два небольших поставщика для торга с основными. Также обычно оператор разделяет поставщиков по географическому признаку: один федеральный округ - за одним поставщиком, другой - за другим и т.д.»

Ранее Ericsson также заявила о приостановке своих поставок в Россию.

Huawei ситуацию с санкциями не комментирует. Впрочем, в сложившейся геополитической ситуации ожидать введения санкций со стороны китайской компании было бы странно.

Планы Nokia по запуска своего производства в России

В последнее время российские власти пытается ввести политику импортозамещения в сфере телекоммуникационного оборудования. В соответствие с решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), сотовые операторы с 2023 г должны будут перевести на отечественное оборудование сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Кроме того, сети пятого поколения в единственном доступном для наших диапазоне частот - миллиметровом - также можно строить только на отечественном оборудовании.

В связи с этим крупные поставщики оборудования стали прорабатывать проекты локализации своего производства в России. Так, Nokia договорилась с компанией Yadro (входит в состав «ИКС Холдинга») о запуске совместного производства в подмосковной Дубне. Аналогичные переговоры с GS Group, владеющей производственными мощностями в Калининградской области, вел Ericsson.