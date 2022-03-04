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Cisco ушла из России. Будущее ее устройств под угрозой

Американская корпорация Cisco прекращает поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Остановлена также работа сервиса Webex и Сетевой академии Cisco. Работоспособность уже приобретенных устройств, требующих подписку, под вопросом.

Cisco прекращает работу в России и Белоруссии

Американская корпорация Cisco, производящая оборудование для компьютерных сетей и сетей связи, объявила о прекращении своих операций в России и в Белоруссии в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщило издание Marketwatch.

Одновременно в Telegram-каналах появилось письмо от «Сетевой академии Cisco» о том, что она также прекращает свою деятельность в России и замораживает работу своих российских аккаунтов.

Webex также перестал работать в России

Кроме того, пользователи принадлежащего Cisco продукта для организации веб- и видеоконференций сообщили CNews о прекращении доступности в России этого сервиса. Сайт Webex by Cisco действительно недоступен в России к настоящему моменту.

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Cisco прекращает поставки сетевого оборудования в Россию и Белоруссию

Cisco известна, в первую очередь, как производитель маршрутизаторов. В ассортименте продукции компании также коммутаторы, решения для IP-телефонии, решения для сетевой безопасности, кабельные модемы, точки доступа Wi-Fi и др.

Неопределенность с работой устройств по подписке

Сложившаяся ситуация поставила под вопрос будущее уже использующихся в России устройств. По Telegram-каналам стало распространятся письмо о том, что в течение следующих суток якобы Cisco отключит все аккаунты российских пользователей, после чего начнется проверка лицензирования.

Утверждается, что это приведет к выходу из строя всех устройств, связанных с лицензированием и подпиской, включая решений в области телефонии, безопасности и программно-определяемых устройств. В российском представительстве Cisco к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Впрочем, эксперты, опрошенные CNews, сомневаются, что Cisco пойдет на такой шаг. Хотя теоретически корпорация может выпустить обновление, которые выведет из строя ее устройства, признает один из собеседников издания.

Mikrotik тоже прекратил поставки в Россию

За последние дни целый ряд международных ИТ-компаний объявил о прекращении сотрудничества с Россией. В том числе латвийский производитель маршрутизаторов Mikrotik объявил о прекращении поставок своего оборудования в Россию и Белоруссию.

Игорь Королев

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