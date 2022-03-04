Российских операторов связи ждут послабления по «закону Яровой», а их абонентов – рост тарифов

Минцифры планирует освободить операторов связи от обязанности выполнять некоторые требования «закона Яровой» и разрешить им индексировать свои тарифы. Также им могут позволить приостановить строительство сетей вдоль федеральных автодорог и в малых населенных пунктах. Министерство подготовило и другие меры поддержки операторов.

Операторам нужна поддержка

Минцифры России разработало меры поддержки российских операторов связи на фоне сложившейся в стране ситуации. Как пишет РБК, в первую очередь их ждет ослабление требований «закона Яровой» также известного как «пакет Яровой».

Под этими устоявшимися названиями скрывается перечень поправок к закону «О связи», подготовленный депутатом Ириной Яровой и действующий в России с 1 июля 2018 г. Эти изменения обязывают работающих на территории России операторов связи хранить многотерабайтные объемы пользовательского трафика. Они вынуждены сохранять записи их разговоров и SMS-сообщения, а также весь отправляемый абонентами медиаконтент. Делается это для того, чтобы спецслужбы могли в любое время получить доступ к этим данным. Необходимость следовать новой букве закона увеличило капитальные затраты операторов на 10-20% в год, согласно статистике консалтинговой компании PwC. По подсчетам самих операторов, выполнение требований «пакета Яровой» обходится им в миллиарды рублей.

О новых мерах поддержки операторов связи говорится письме главы Минцифры Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем Шадаев предлагает, в частности, приостановить ровно на один год требование «пакета Яровой» по ежегодному 15-процентному наращиванию операторами связи емкостей для хранения пользовательских данных. Также министр связи предлагает на год приостановить требование хранить видеотрафик пользователей.

Представитель Минцифры подтвердил CNews факт подготовки новых мер поддержки операторов. «Минцифры разработало пакет мер поддержки телеком-отрасли, чтобы помочь операторам сдержать рост цен на свои услуги. Сейчас необходимо найти баланс для формирования справедливой тарифной политики. Напомним, что стоимость российских услуг связи по-прежнему одна из самых низких во всем мире», – заявил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

В начале марта 2022 г. Минцифры подготовило пакет поддержки ИТ-отрасли. Он нацелен на удержание ИТ-специалистов в России, в том числе за счет освобождения их от службы в рядах вооруженных сил России. К слову, Минцифры еще в ноябре 2021 г. планировало оптимизировать «закон Яровой».

Тарифы на связь ждет индексация

В своем письме Максут Шадаев изложил несколько идей по поддержке операторов связи. К ним относится возможность «справедливой индексации» тарифов операторов «с учетом роста потребительских цен», пишет РБК.

Платить за связь, россиянам , вероятно, придется еще больше

Как показывает практика, операторы регулярно повышают стоимость своих услуг. Однако Федеральная антимонопольная служба России не всегда одобряет это.

Также Максут Шадаев предложил «не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами». «Сейчас Федеральная антимонопольная служба считает операторов коллективными монополистами, и, если кто-то один повышает цены, ведомство рассматривает его действия как монополиста и препятствует повышению цен», – сообщил изданию неназванный источник, приближенный к Минцифры.

Автодороги и поселки останутся без связи

Вместе с перечисленным Максут Шадаев также предложил ввести в стране «мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G)». Сюда относится необходимость покрытия сетями связи автомобильных дорог и малых населенных пунктов.

Другими словами, если это предложение будет принято, то качество мобильной связи вдоль российских автодорог в ближайшем будущем не улучшится, а в небольших деревнях она может и вовсе не появиться.

Однако следует уточнить, что министр связи предложил ввести этот мораторий «до нормализации ситуации с поставкой оборудования». В России нет собственных базовых станций, выпускаемых серийно. Сети связи базируются, по большей части, на «железе» финской Nokia и шведской Ericsson, но обе эти компании в начале марта 2022 г. приостановили свой бизнес в России.

Пока новые меры поддержки не приняты, операторы связи обязаны выполнять распоряжение Госкомиссии по радиочастотам от августа 2021 г. Оно требует от операторов связи не позднее сентября 2022 г. покрыть сетью связи 70% федеральных автомобильных дорог России, а к сентябрю 2023 г. – 75%. Также к сентябрю 2022 г. операторы должны обеспечить связью 90% населенных пунктов с числом жителей более 1000 человек, а годом позже – 95%.

Как еще помочь операторам

Максут Шадаев предложил снизить операторам связи налог на прибыль до 3% на срок до 31 декабря 2024 г. и на тот же срок снять с них обязательство вести отчисления в Фонд универсального обслуживания. Сейчас операторы перечисляют в него по 1,2% своей выручки, и эти деньги идут на устранение «цифрового неравенства», то есть на проведение интернета и мобильной связи в удаленные населенные пункты. Процесс борьбы с «цифровым неравенством» на этот период остановлен не будет, но деньги на него будут выделяться уже из бюджета России.

В число новых мер поддержки входит также «возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи» и введение моратория на «переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти». Все запланированные на 2022 г. проверки операторов глава Минцифры предложил отложить на год.