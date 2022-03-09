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Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira

С 11 марта российские банковские карточки перестанут работать за рубежом, поэтому ими не получится оплатить за западные облачные сервисы. Это приведет к блокировкам таких сервисов за неуплату. Есть ли выход?

После того, как западные облачные сервисы перестанут принимать оплату российскими картами, перед пользователями встанет проблема. Можно остаться на бесплатных версиях, но в текущей ситуации для пользователей из России и Белоруссии лучше озаботиться переносом данных в сервис, который хранит и обрабатывает данные на серверах, расположенных на территории Российской Федерации.

Один из таких сервисов это «Кайтен» — визуальная система управления рабочими процессами. Среди клиентов «Кайтена» — QIWI, «Сбер», «Додо Пицца», «Сколково», Reg.ru. Компании уже давно переходят с Jira, Trello и других подобных систем на «Кайтен» и пользуются данным решением.

Бесплатный тариф «Кайтена» содержит большинство функций, которые предлагают платные версии популярных аналогов.

«Кайтен» подойдет как небольшим командам, которые используют Trello, так и крупным предприятиям, где тысячи пользователей работают с продуктами вроде Jira.

Так что же умеет «Кайтен»?

Управление задачами команды

Основной элемент системы — карточка, где, в отличие от «Трелло» могут быть не просто участники, а еще ответственный и заказчик.

Помимо чеклистов, меток, сроков выполнения и комментариев пользователь может создавать свои поля с типами: строка, дата, справочник, селект (список), формула и т.д.

«Кайтен» позволяет любой команде настроить карточки таким образом, чтобы они позволяли заполнять и структурировать наиболее полную информацию по задаче.


Канбан-доски

Канбан-доски — самая популярная часть продукта и возможности по их настройке у «Кайтена» лучшие на рынке, как уверяют разработчики.

1-kanban-boards.png


Особенно можно выделить:

  • Возможность размещать сразу несколько досок на одном рабочем пространстве.
  • Горизонтальная разлиновка (свимлейны).
  • Возможность фильтровать рабочее пространство по сложным правилам и группировать правила (и/или).
  • Иерархические структуры (связи между карточками, блокировки карточками) и связанные доски.

Имеются специализированные функции для сторонников гибких подходов:

  • WIP Limits (рекомендации на ограничение количество одновременно выполняемой работы)
  • Поддержка спринтов (для практиков скрама)

Списки

Привычный вид для тех, кто привык пользоваться «Трелло» или аналогами.

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Списковый вид по умолчанию открывается в мобильном приложении, которое доступно для Android и iOS.

Таймлайн

Привычный способ для менеджеров проектов строить планы по реализации проекта.

4-timeline.png


Кстати, таймлайн входит в бесплатную версию продукта, без ограничений на количество пользователей.

Отчеты

В базовой версии доступны основные отчеты для отслеживания прогресса команды:

  • Выполненные задачи за период с возможностью группировки по исполнителям
  • Распределение карточек по параметрам (статус, ответственный, метки и другие).

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Документы

Бесплатный модуль, который позволит структурировать документы в папках по аналогии с Google Drive (каждой папке можно назначить свои права доступа, которые будут распространяться на подпапки)

Редактор документов позволяет нескольким пользователям одновременно работать в режиме онлайн. Документы можно публиковать в открытый доступ и в ближайшее время разработчики откроют возможность создавать сайты на основе этого модуля, соответствующая база знаний уже работает.

8-documents.png


В документы можно вставлять файлы, картинки, таблицы, встраивать видео.

Учет времени

Один из самых популярных платных модулей в «Кайтене». Модуль дает возможность сотрудникам вносить фактические трудозатраты с помощью таймера (старт-стоп) или делая записи вручную.

6-timesheets.png


По затраченному времени удобно собирать отчетность в разрезе проектов, выгружать в «Эксель» для анализа и выставления счетов контрагентов.

Сервис-деск (служба поддержки)

Еще один модуль, позволяет принимать заявки от пользователей по электронной почте, на портале заявок или с помощью телеграм-бота. Все запросы превращаются в карточках на нужных досках (согласно настройкам сервис-деска) и ваш коллектив работает с ними в рамках основного интерфейса системы (канбан-доски).

В административном разделе есть дэшборд, аналитика и все необходимые настройки чтобы контролировать работу службы поддержки внутренних или внешних клиентов.

Запросы от пользователей в сервис-деск не тарифицируются.

7-service-desk.png

Интеграции и API

«Кайтен» активно используется ИТ-командами и компаниями, поэтому есть все необходимые интеграции для встраивания приложения в систему сервисов пользователя:

  • GitLab, GitHub.
  • Zapier, Integromat
  • Электронная почта (создание задач и комментирование из писем).
  • SSO (входит в модуль «Группы»).
  • Webhooks — возможность генерации специальных ссылок для регистрации карточек из сторонних систем
  • External webhooks — отправка информации о событиях «Кайтен» во внешние системы.

Импорт

В «Кайтен» можно импортировать данные из Trello и Jira за пару кликов.

Также в «Кайтене» доступен импорт из CSV/XLS, который позволяет загрузить файл любой структуры и в удобном конструкторе импорта выбрать, каким именно образом он будет загружен

Попробуйте бесплатно полнофунциональную пробную версию «Кайтен».

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