Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira
С 11 марта российские банковские карточки перестанут работать за рубежом, поэтому ими не получится оплатить за западные облачные сервисы. Это приведет к блокировкам таких сервисов за неуплату. Есть ли выход?
После того, как западные облачные сервисы перестанут принимать оплату российскими картами, перед пользователями встанет проблема. Можно остаться на бесплатных версиях, но в текущей ситуации для пользователей из России и Белоруссии лучше озаботиться переносом данных в сервис, который хранит и обрабатывает данные на серверах, расположенных на территории Российской Федерации.
Один из таких сервисов это «Кайтен» — визуальная система управления рабочими процессами. Среди клиентов «Кайтена» — QIWI, «Сбер», «Додо Пицца», «Сколково», Reg.ru. Компании уже давно переходят с Jira, Trello и других подобных систем на «Кайтен» и пользуются данным решением.
Бесплатный тариф «Кайтена» содержит большинство функций, которые предлагают платные версии популярных аналогов.
«Кайтен» подойдет как небольшим командам, которые используют Trello, так и крупным предприятиям, где тысячи пользователей работают с продуктами вроде Jira.
Так что же умеет «Кайтен»?
Управление задачами команды
Основной элемент системы — карточка, где, в отличие от «Трелло» могут быть не просто участники, а еще ответственный и заказчик.
Помимо чеклистов, меток, сроков выполнения и комментариев пользователь может создавать свои поля с типами: строка, дата, справочник, селект (список), формула и т.д.
«Кайтен» позволяет любой команде настроить карточки таким образом, чтобы они позволяли заполнять и структурировать наиболее полную информацию по задаче.
Канбан-доски
Канбан-доски — самая популярная часть продукта и возможности по их настройке у «Кайтена» лучшие на рынке, как уверяют разработчики.
Особенно можно выделить:
- Возможность размещать сразу несколько досок на одном рабочем пространстве.
- Горизонтальная разлиновка (свимлейны).
- Возможность фильтровать рабочее пространство по сложным правилам и группировать правила (и/или).
- Иерархические структуры (связи между карточками, блокировки карточками) и связанные доски.
Имеются специализированные функции для сторонников гибких подходов:
- WIP Limits (рекомендации на ограничение количество одновременно выполняемой работы)
- Поддержка спринтов (для практиков скрама)
Списки
Привычный вид для тех, кто привык пользоваться «Трелло» или аналогами.
Списковый вид по умолчанию открывается в мобильном приложении, которое доступно для Android и iOS.
Таймлайн
Привычный способ для менеджеров проектов строить планы по реализации проекта.
Кстати, таймлайн входит в бесплатную версию продукта, без ограничений на количество пользователей.
Отчеты
В базовой версии доступны основные отчеты для отслеживания прогресса команды:
- Выполненные задачи за период с возможностью группировки по исполнителям
- Распределение карточек по параметрам (статус, ответственный, метки и другие).
Документы
Бесплатный модуль, который позволит структурировать документы в папках по аналогии с Google Drive (каждой папке можно назначить свои права доступа, которые будут распространяться на подпапки)
Редактор документов позволяет нескольким пользователям одновременно работать в режиме онлайн. Документы можно публиковать в открытый доступ и в ближайшее время разработчики откроют возможность создавать сайты на основе этого модуля, соответствующая база знаний уже работает.
В документы можно вставлять файлы, картинки, таблицы, встраивать видео.
Учет времени
Один из самых популярных платных модулей в «Кайтене». Модуль дает возможность сотрудникам вносить фактические трудозатраты с помощью таймера (старт-стоп) или делая записи вручную.
По затраченному времени удобно собирать отчетность в разрезе проектов, выгружать в «Эксель» для анализа и выставления счетов контрагентов.
Сервис-деск (служба поддержки)
Еще один модуль, позволяет принимать заявки от пользователей по электронной почте, на портале заявок или с помощью телеграм-бота. Все запросы превращаются в карточках на нужных досках (согласно настройкам сервис-деска) и ваш коллектив работает с ними в рамках основного интерфейса системы (канбан-доски).
В административном разделе есть дэшборд, аналитика и все необходимые настройки чтобы контролировать работу службы поддержки внутренних или внешних клиентов.
Запросы от пользователей в сервис-деск не тарифицируются.
Интеграции и API
«Кайтен» активно используется ИТ-командами и компаниями, поэтому есть все необходимые интеграции для встраивания приложения в систему сервисов пользователя:
- GitLab, GitHub.
- Zapier, Integromat
- Электронная почта (создание задач и комментирование из писем).
- SSO (входит в модуль «Группы»).
- Webhooks — возможность генерации специальных ссылок для регистрации карточек из сторонних систем
- External webhooks — отправка информации о событиях «Кайтен» во внешние системы.
Импорт
В «Кайтен» можно импортировать данные из Trello и Jira за пару кликов.
Также в «Кайтене» доступен импорт из CSV/XLS, который позволяет загрузить файл любой структуры и в удобном конструкторе импорта выбрать, каким именно образом он будет загружен
Попробуйте бесплатно полнофунциональную пробную версию «Кайтен».