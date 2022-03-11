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Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».

31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».

На данный момент выступление с докладом подтвердили:

Илья Холкин, заместитель директора по информационным технологиям ГК «Росатом»;
Андрей Чернышев, генеральный директор, Delta Computers;
Михаил Бобров, руководитель проектов импортозамещение, Минцифры России ФГБУ ЦЭКИ;
Илья Заянц, директор по ИТ, «Щербинский лифтостроительный завод»;
Денис Салий, руководитель Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве России в Москве;
Дмитрий Турчановский, заместитель начальника Управления информационных технологий, «Зарубежнефть»;
Илья Табаев, коммерческий директор, «1С-Коннект»;
Василий Ежов, старший владелец продукта «Индустрия 4.0», «Сибур диджитал»;
Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;
представитель компании Platform V;
представитель компании «Консист»;
представитель компании HOSTVM.

Вопросы к обсуждению:

Рынок импортозамещения

  • Как госзаказ влияет на развитие отечественных ИТ-продуктов?
  • Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?
  • Нужны ли разработчикам дополнительные меры поддержки?
  • Что можно считать полноценным отечественным продуктом?
  • Отечественные и Open Source-решения: плюсы и минусы.
  • Как наиболее эффективно перейти на российские решения?
  • Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
  • Существуют ли доказанные кейсы экономической эффективности импортозамещения?

Технологии

  • Импортозамещение в сфере ПО.
  • Импортозамещение в сфере оборудования.
  • Какие иностранные продукты можно смело менять на отечественные?
  • С заменой каких иностранных решений пока стоит подождать и почему?
  • Удалось ли российским компаниям создать полноценную экосистему?

Тренды и перспективы

  • Станет ли импортозамещение устойчивым трендом?
  • Насколько конкурентны российские решения на мировом рынке?
  • Как российские разработчики решают кадровую проблему?
  • Является ли импортозамещение гарантией безопасности?
  • Как будет развиваться импортозамещение в 2022 г.?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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