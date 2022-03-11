Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта
31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».
31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».
На данный момент выступление с докладом подтвердили:
Илья Холкин, заместитель директора по информационным технологиям ГК «Росатом»;
Андрей Чернышев, генеральный директор, Delta Computers;
Михаил Бобров, руководитель проектов импортозамещение, Минцифры России ФГБУ ЦЭКИ;
Илья Заянц, директор по ИТ, «Щербинский лифтостроительный завод»;
Денис Салий, руководитель Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве России в Москве;
Дмитрий Турчановский, заместитель начальника Управления информационных технологий, «Зарубежнефть»;
Илья Табаев, коммерческий директор, «1С-Коннект»;
Василий Ежов, старший владелец продукта «Индустрия 4.0», «Сибур диджитал»;
Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;
представитель компании Platform V;
представитель компании «Консист»;
представитель компании HOSTVM.
Вопросы к обсуждению:
Рынок импортозамещения
- Как госзаказ влияет на развитие отечественных ИТ-продуктов?
- Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?
- Нужны ли разработчикам дополнительные меры поддержки?
- Что можно считать полноценным отечественным продуктом?
- Отечественные и Open Source-решения: плюсы и минусы.
- Как наиболее эффективно перейти на российские решения?
- Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
- Существуют ли доказанные кейсы экономической эффективности импортозамещения?
Технологии
- Импортозамещение в сфере ПО.
- Импортозамещение в сфере оборудования.
- Какие иностранные продукты можно смело менять на отечественные?
- С заменой каких иностранных решений пока стоит подождать и почему?
- Удалось ли российским компаниям создать полноценную экосистему?
Тренды и перспективы
- Станет ли импортозамещение устойчивым трендом?
- Насколько конкурентны российские решения на мировом рынке?
- Как российские разработчики решают кадровую проблему?
- Является ли импортозамещение гарантией безопасности?
- Как будет развиваться импортозамещение в 2022 г.?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.