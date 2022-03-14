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«Мегафон» и «Ростелеком» отключили от британского интернета

Лондонская точка обмена интернет-трафиком прекратила сотрудничество с «Ростелекомом» и «Мегафоном» из-за введенных в отношении топ-менеджеров и акционеров этих компаний санкций. Российские компании утверждает, что это не помешает их работе.

LINX избавился от российских компаний

Лондонская точка обмена интернет-трафиком (London Internet Exchange, LINX) приняла решение прекратить свои отношение с двумя российскими операторами связи – «Ростелеком» и «Мегафон». Также прекращается их членство в LINX.

Соответствующее письмо за подписью председателя совета директоров LINX Питера Нука (Pieter Knook) разместил в своем аккаунте в Twitter журналист Reuters Рафаэл Саттер (Rafael Satter). В письме утверждается, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине и санкций в отношении указанных компаний.

LINX также намерена проверить своих членов и их конечных владельцев на предмет сотрудничества с данными российскими компаниями. Ранее Евросоюз ввел санкции против президента «Ростелекома» Михаила Осеевского и Алишера Усманова, совладельца холдинга USM (единственный акционер «Мегафона»).

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Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX прекратила сотрудничество с «Ростелекомом» и «Мегафоном»

Об отключении «Мегафона» и «Ростелекома» от LINX также сообщил министр цифрового развития Украины Михаил Федоров. По его мнению, теперь трафик российских операторов вместо Европы пойдет через Азию.

Позиции «Мегафона» и «Ростелекома»

Пресс-служба «Ростелекома» заявила, что приостановка сотрудничества с LINX не окажет влияния на работе с интернет-сервисами. «Ростелеком» обеспечивает устойчивую работу цифровой инфраструктуры и сетей связи для надежного оказания услуг и сервисов всем категориям клиентов, включая доступ в интернет и обмен трафиком, - заверили в компании. - Компания имеет резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками».

В «Мегафоне» заявили, что за последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через LINX, значительно снизился. «Поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 г. прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика, - уточнили в компании. - Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов».

Источник CNews на телекоммуникационном рынке также полагает, что для российских компаний не будет существенным ударом прекращение сотрудничества с LINX. Наоборот, полагает собеседник издания, в условиях падения курса валют такой шаг позволит российским компаниям сэкономить.

Кто еще из зарубежных интернет-операторов прекратил сотрудничество с Россией

LINX был создан в 1994 г. рядом британских интернет-провайдеров. Площадка управляется некоммерческой организацией. Ранее стало известно о прекращении сотрудничества с российскими провайдерами со стороны американских магистральных операторов Cogent Communication и Lumen Technologies.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также обращался с письмами в американскую корпорацию ICANN (выступает координатором распределения интернет-ресурсов на глобальном уровне) и голландскую некоммерческую организацию RIPE (распределяет IP-адреса в Европе) с просьбой лишить Россию ее адресного пространства в интернете. Однако обе организации ответили, что в их компетенции не входит решение подобного рода вопросов.

Игорь Королев

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