Племянник Назарбаева арестован из-за махинаций в главном телеком-операторе страны

В Казахстане задержан племянник бывшего Президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды. Его подозревают в махинациях в основном в стране операторе связи «Казахтелекоме», крупным совладельцем которого является Сатыбалды. Проводится проверка и в отношении гендиректора «Казахтелекома».

Суд санкционировал арест племянника Нурсултана Назарбаева

Специализированный межрайонный следственный суд столицы Казахстана Нур-Султана санкционировал арест Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Сатыбалды арестован на два месяца.

Дело Сатыбалды касается махинаций в «Казахтелекоме», основном в Казахстане операторе фиксированной связи. За последние годы «Казахтелеком» также стал владельцем двух сотовых операторов Kcell и местной «дочки» шведского Tele2.

Обыски в «Казахтелекоме»

Сатыбалды был задержан в минувшие выходные. В рамках соответствующего дела прошли обыски в офисах «Казахтелекома» в Нур-Султане и бывшей столице страны Алма-Ате. Также началась проверка на предмет возможного причастия к преступлениям гендиректора «Казахтелекома» Каунышбека Есекеева, сообщал глава Агентства по противодействию коррупции Казахстана Олжас Бектенов.

Активы Кайрата Сатыбалды

Кайрат Сатыбалды приходится сыном Сатыбалды Назарбаеву, младшему брату Нурслутана Назарбаева. В 2018 г. казахстанская версия журнала Forbes включила Кайрата Сатыбалды в список 180 самых богатых людей страны, его состояние оценивалось в $180 млн.

Кайрат Сатыбалды, крупный совладелец «Казахтелекома» и племянник Нурсултана Назарбаева

Сатыбалды долгое время был крупным акционером банка Kaspi.kz. В «Казахстелекоме» контрольный пакет акций размером 51% принадлежит государству. В 2016 г. принадлежащая Сатыбалды инвестиционная компания Alatau Capital Invest (ACI) приобрела 3,4% акций «Казахтелекома».

Тогда же 24,5% акций оператор приобрел оффшор Sobrio, за которым стоит казахстанский предприниматель, владелец Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании Александр Клебанов. Позднее данный пакет перешел люксембургской компании Skyline Investment Company. В 2021 г. казахстанская служба «Радио «Свобода» (признано в России иностранным агентом) писала, что за этой компанией стоит Кайрат Сатыбалды.

В последнее время семья Назарбаева проявляла большой интерес к телекоммуникационным активам. В 2021 г. First Heartland Jusan Bank приобрел магистрального оператора Kaztranscom, который затем запустил виртуального сотового оператора на базе «Tele2-Казахстан» (принадлежит «Казахтелекому»). Также данный банк приобрел у «Казахтелекома» часть акций Kcell.

First Heartland Jusan Bank принадлежит «Назарбаев фонду» и другим структурам, связанным с Нурсултаном Назарбаевым. Главой «Назарбаев фонда» является Дарига Назарбаева, старшая дочь бывшего Президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев и его клан

Нурсултан Назарбаев был первым Президентом Казахстана. В 2019 г. пост главы республики занял Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев получил пожизненный пост Лидера нации (Елбасы), а также сохранил за собой ряд других постов. Свои позиции во власти сохранили и ряд его родственников. Также в честь Нурсултана Назарбаева была переименована столица государства Астана.

Однако в начале 2022 г. в Казахстане произошли вооруженные беспорядки, в результате чего в страну на некоторое время вводились силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), костяк которых составляют российские войска. После этого Назарбаев лишился поста председателей Совета безопасности, Ассамблее народа Казахстана и правящей партии «Нур Отан». Терять посты стали и его родственники.