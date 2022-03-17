Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 24 марта 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 24 марта 2022 г.
Основные вопросы конференции
Российский рынок e-commerce
- Как развивается российский рынок онлайн-торговли?
- Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?
- Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?
- Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?
Технологии и сервисы
- Как привлечь и удержать покупателей?
- Как организовать быструю доставку?
- Постаматы или курьеры: кто победит?
- Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?
- Как чат-боты помогают покупателям?
- Как сделать покупки удобными и безопасными?
- Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?
Кейсы и тенденции
- Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?
- Как продавать через интернет маркированные товары?
- Что дает продавцу изучение Customer Journey?
- Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?
- Насколько удобны виртуальные примерочные?
На конференции выступят:
Роман Волков, генеральный директор, MetalScanner;
Анастасия Калинкина, операционный директор, «Кухня на районе»;
Артем Мигунов, руководитель по развитию проектов, «Яндекс.Доставка»;
Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;
Александр Слуцкий, руководитель направления развития бизнеса, AliExpress Россия;
Алексей Мерзляков, директор по маркетингу, DPD в России;
Дамир Султанов, руководитель отдела бренд-маркетинга, Cersanit;
Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;
Борис Овчинников, партнер, Data Insight;
Александр Воронкин, руководитель направления комплексных решений, Mango Office.