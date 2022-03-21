Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции

Группа Veon успокоила инвесторов тем, что она не попала под санкции и разорвала отношения с находящимися под санкциями персонами. Так, группа досрочно погасила кредиты подсанкционным банкам, а Михаил Фридман покинул совет директоров Veon. Кредиторы Veon, со своей стороны, проводят консультации на предмет возможных рисков.

Veon успокоил своих инвесторов

Гендиректор телекоммуникационной группы Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) обратился к инвесторам и партнерам компании в связи с ситуацией на Украине. Обращение к акционерам компании сделал и совет директоров Veon.

Зависимость Veon от России и Украины

Veon работает в девяти странах мира, обслуживая 220 млн абонентов. В России у операторов группы 49 млн абонентов, на Украине – 26 млн. В этих странах у Veon работает 33 тыс. человек.

В России группа Veon владеет оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), а на Украине ему принадлежит лидирующий сотовый оператор «Киевстар».

Группа Veon успокоила инвесторов тем, что сама не попала под санкции и разорвала отношения с подсанкционными персонами и организациями

Россия приносит Veon 50% выручки (по данным за 2021 г.), Украина – 13%. Штаб-квартира Veon расположена в Амстердаме. Сама компания зарегистрирована на Бермудских островах и недавно начала процесс перерегистрации в Великобританию.

Кредиторы Veon выражают беспокойство в связи с российскими корнями компании и ее связи с санкционными персонами. По данным агентства Bloomberg, владельцы облигаций компании наняли консалтинговую фирму Hoilihan Lokey и юридическую фирму Milbank для консультаций по дальнейшим действиям. Также газета Financial Times писала, что кредиторы Veon – Citigroup, ING и JPMorgan – начали консультации на предмет возможных рисков, связанных с работой с попавшими под санкции персонами.

Veon избавился от долгов перед ВТБ

Руководство Veon уверяет в финансовой стабильности компании. У группы на банковских счетах в Европе, США и Японии есть $2,1 млрд, из которых $1,5 млрд приходится на штаб-квартиру. Также у Veon есть возобновляемую кредитную линию на сумму $1,25 млрд, из которых $820 млн еще не использованы. Кредитная линия предоставлена группой инвесторов из США, Европы и Азии.

Veon досрочно погасил кредитную линию на сумму 30 млрд руб., открытую банком ВТБ. Этот банк попал под санкции США и Великобритании. Также Veon погасил задолженность по еврооблигациям на сумму $417 млн, и сейчас у штаб-квартиры группы более нет задолженности, которую нужно погашать в 2022 г. Агентство Fitch оценивает кредитный рейтинг Veon как «высокий», S&P – как «надежный».

Акции Veon котируются на американской бирже NASDAQ и голландской бирже Euronext. После событий на Украине на американских и британских фондовых площадках прекратились торги акциями российскими компаниями. В частности, на Нью-Йоркской фондовой бирже прекратились торги акциями компании «Мобильные Телесистемы» (МТС). В тоже время торги акциями Veon продолжаются.

Санкции против акционеров Veon

Основной акционер Veon – инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп». LetterOne владеет 47,8% акций Veon напрямую. Еще 8,3% акций в интересах LetterOne держит голландский штихтинг Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor. Штихтинг – специальная форма собственности в голландском праве. Штихтинг владеет активом в интересах третьего лица, которое не считается его владельцем и не можем им управлять.

Совладелец и председатель наблюдательных советов «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман попал под санкции Евросоюза, а затем и Великобритании. Вместе с ним под санкции попал миноритарный акционер «Альфа-групп» и LetterOne, бывший президент Альфа-банка (входит в состав «Альфа-групп») Петр Авен.

После этого Фридман и Авен вышли из наблюдательного советов LetterOne. Также Фридман покинул совет директоров Veon. В Veon подчеркивают, что у компании нет контролирующего акционера, а сама компания не находится под санкциями.

Между тем, вслед за санкциями против Михаила Фридмана, позднее под санкции Евросоюза попали двое других основных совладельцем «Альфа-групп» и LetterOne – Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Это может осложнить ситуацию для Veon.