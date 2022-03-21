Власти уничтожат популярный ИТ-бизнес, но россиянам это понравится

ФАС и операторы связи намерены к лету 2022 г. запустить систему борьбы с рекламными звонками. Она позволит абонентам «сдавать» номера, с которых поступает спам, и в течение трех дней они будут заблокированы. Жалобы можно будет отправлять в режиме онлайн – на сайтах операторов и самой ФАС появится специальная форма для этого.

Телефонному спаму грозит тотальное уничтожение

В России в ближайшие месяцы начнет работу новая система борьбы со спам-звонками нежелательными SMS-сообщениями. Как пишут «Известия», она позволит абонентам оставлять жалобы на те или иные звонки на сайтах своих операторов связи, а для тех, кто хочет сразу привлечь внимание властей, аналогичная функция будет доступна и на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

После подачи такой жалобы в течение 72 часов номер, с которого поступил спам, будет заблокирован. Система может заработать не позднее 1 июня 2022 г.

Представители ФАС подтвердили изданию, что такая система действительно готовится к развертыванию. Они отметили также, что в настоящее время в ведомство поступает непрекращающийся поток жалоб на спам и мошенников.

Технические тонкости

Представители ФАС отметили, что форма жалобы на спам-звонки будет добавлена на сайт ведомства во II квартале 2022 г. (1 апреля – 30 июня). После рассмотрения заявки номер будет заблокирован в сетях всех операторов, подключенных к системе.

Спам-звонки перестанут отвлекать и раздражать россиян

«Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», – заявила изданию замглавы ФАС Карина Таукенова.

Другими словами, если оператор к системе блокировки спама не подключен, то жалоба его абонента на нежелательные звонки и SMS-сообщения может не привести к блокировке номера, с которого ведется обзвон или рассылка рекламы.

Как пишут «Известия», форму подачи жалобы на спам встроят в свои сайты и операторы «Большой четверки» – МТС, Tele2, «Мегафон» и «Билайн». О том, планируют ли подключаться к данной инициативе другие операторы, включая региональных и виртуальных, на момент публикации материала известно не было.

Следует отметить также, что о создании новой единой системы борьбы со спамом ФАС и операторы заговорили лишь после резкого роста количества нежелательных звонков из-за рубежа с использованием подменных номеров. Такие звонки стали частым явлением, начиная с последних чисел февраля 2022 г. Редакция CNews тоже столкнулась с ними.

Борьба уже ведется

Пока в России нет единой системы борьбы с телефонными спамерами, операторы стараются бороться с ними своими силами. Так, в сетях МТС и «Мегафона» антиспам-система функционирует с 2021 г. На двоих эти операторы заблокировали свыше 272 млн рекламных звонков.

В «Мегафоне» антиспам базируется на аналитических алгоритмах. Распознав рекламный вызов, они направляют их в специально созданный для этого голосовой ящик. Со слов представителей оператора, к марту 2022 г. число обрабатываемых спам-звонков выросло до 50 млн в месяц. За время работы сервиса число жалоб на спам в сети «Мегафона» снизилось в 1,5 раза.

«Билайн» и Tele2 готовятся запустить аналогичные сервисы во II квартале 2022 г. При этом в Tele2 есть возможность пожаловаться на спам через колл-центр. Представители оператора не уточнили, как много людей воспользовались ею.

Обещанного год ждут

О планах операторов «Большой четверки» по совместной борьбе со спамом стало известно еще в самом начале лета 2021 г. CNews писал, что они и ФАС подписали меморандум о борьбе с телефонным спамом.

В январе 2022 г. проблемой телефонного спама заинтересовался и Роскомнадзор. Подведомственный ему «Главный радиочастотный центр» заказал исследование системы блокировки звонков с подменных номеров телефонов. Контракт, данные по которому засекречены, подписан на сумму 8,2 млн руб.

Сроки появления государственной системы борьбы с нежелательными звонками и SMS не раскрывались. Известно лишь, что она будет бороться именно с подменными номерами.

Сторонние сервисы тоже помогают

К уничтожению спам-звонков как явления на территории России присоединилась и крупнейшая в стране площадка объявлений «Авито». Осенью 2021 г. она внедрила опцию скрытия номера – в объявлениях, размещенных в ряде категорий, покупателям показывался подменный номер.

Сделано это было для того, чтобы создатели баз номеров для последующей рассылки спама или обзвона не могли увидеть подлинные номера продавцов. Опция была отключаемой, но с февраля 2022 г. «Авито» сделала ее принудительной и распространила ее действие на все категории объявлений.

Также в России есть немало приложений, блокирующих спам-звонки. Подобный софт есть, к примеру, у «Яндекса» и «Лаборатории Касперского». Нередко антиспам-система встраивается прямо в прошивку смартфона. Об этом позаботилась, в частности, компания Xiaomi, чьи смартфоны пользуются высоким спросом в России.