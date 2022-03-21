Российским операторам разрешили повышать тарифы на связь и не соблюдать «закон Яровой»

Российские операторы связи получат целый ряд послаблений на фоне международных санкций. В частности, им разрешили индексировать (повышать) свои тарифы и в течение целого года не выполнять требования «закона Яровой». Наряду с этим им до минимума снизили налога прибыль и открыли доступ к кредитам по ставке не более 3%. Также власти готовятся разрешить им не сносить вышки, построенные там, где они могут угрожать здоровью населения

Операторов спасли от санкций

Российское Минцифры сообщило CNews о передаче на рассмотрение и утверждение пакет мер поддержки отечественной телеком-отрасли, необходимых на почве антироссийских санкций. Документ направлен в президиум правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики.

На 21 марта 2022 г. были утверждены почти все пункты из предложенного перечня, сообщили CNews представители Минцифры. «В настоящий момент Правительство утвердило все предложенные меры за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнодзора и обсуждается дополнительно», – сказали они, добавив, что в данный пункт «будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли».

Впервые о подготовке мер поддержки операторов стало известно в первых числах марта 2022 г. Это экстренное решение, причиной которого стали многочисленные антироссийские санкции, введенные иностранными компаниями в конце февраля – начале марта 2022 г.

Телеком-гигантов профинансируют абоненты

Одна из мер поддержки операторов звучит как «справедливая индексация тарифов». Представители Минцифры утверждают, что она тоже утверждена.

К росту российских цен на продукты, смартфоны, автомобили и лекарства прибавится еще и рост тарифов на связь

В данном случае речь идет о возможности операторам связи беспрепятственно повышать тарифы на свои услуги пропорционально инфляции, пишет «Коммерсант». Российские операторы крайне редко снижают цены на свои услуги – как правило, с каждым разом связь в России становится все дороже.

До необходимости поддержки телеком-отрасли за ростом цен на связь очень пристально следил Федеральная антимонопольная служба России, что очень хорошо видно на примере оператора Tele2. Пока неясно, как с этим будут обстоять дела после вступления в силу послаблений.

«Закон Яровой» временно не действует

В число основных послаблений для российских телекоммуникационных компаний вошел мораторий на исполнение операторами связи требований, прописанных в так называемом «законе Яровой». Он будет действовать в течение одного года.

«Закон Яровой», он же «пакет Яровой» представляет собой перечень поправок к закону «О связи», подготовленный депутатом Ириной Яровой и действующий в России с 1 июля 2018 г. Поправки обязывают российских операторов связи хранить записи разговоров пользователей, передаваемый ими медиаконтент, а также SMS-сообщения, чтобы у спецслужб был доступ к этой информации. Помимо того, что операторам пришлось закупить хранилища для этих данных, им необходимо регулярно увеличивать их емкость, что влечет за собой дополнительные траты.

О необходимости освободить операторов связи от исполнения требований «закона Яровой» говорилось в письме главы Минцифры Максута Шадаева премьер-министру Михаилу Мишустину, направленному в начале марта 2022 г. В нем Шадаев предлагал, в частности, приостановить ровно на один год требование «пакета Яровой» по ежегодному 15-процентному наращиванию операторами связи емкостей для хранения пользовательских данных. Также министр связи говорил, что следует на год приостановить требование хранить видеотрафик пользователей.

Как пишет «Коммерсант, мораторий на исполнение требований «закона Яровой» даст операторам возможность снизить свои расходы на выполнение его требований приблизительно на 15%.

Современные сети в деревнях и вдоль дорог больше не нужны

Список мер поддержки операторов содержит пункт, освобождающий их от необходимости строить сотовые сети четвертого поколения (LTE) в небольших населенных пунктах, а также вдоль федеральных трасс. Об этом тоже говорилось в письме Максута Шадаева Михаилу Мишустину.

Напомним, что LTE – это в настоящее время самые современные сети на территории России. В стране на март 2022 г. не было ни единой широкодоступной сети пятого поколения (5G), тогда как операторы многих других развитых стран уже почти закончили их строительство.

Действующие требования обязывают операторов максимум к сентябрю 2024 г. обеспечить 4G-интернетом все населенные пункты с числом жителей от 1000 человек. К сентябрю 2031 г. таким интернетом должны быть покрыты 99,9% российских федеральных дорог общего пользования.

В дополнение к перечисленному операторы связи смогут рассчитывать на ставку по налогу на прибыль в размере 3% вместо 20% вплоть до конца 2024 г. Также им будет предоставлена возможность льготного кредитования по максимальной ставке 3%.

Вышки связи все еще в опасности

В настоящее время за операторами связи неусыпно следит Роспотребнадзор, не позволяющий им ставить свои вышки там, где они потенциально могут нести вред здоровью людей. Регулятор вправе требовать демонтажа таких конструкций.

Россияне нередко и сами выступают против установки вышек связи вблизи своих домов. Иногда эти вопросы решаются через суд, но чаще всего жители берут дело в свои руки. Например, в сентябре 2021 г. жители небольшого башкирского села Ташбулатово при помощи трактора снесли башню Tele2, утверждая, что не давали разрешение на ее установку. В декабре 2020 г. тот же Tele2 не смог построить вышку под Нижним Новгородом. Жители города Чкаловск запретили ему это, не желая, чтобы излучение влияло на их здоровье, и даже устроили дежурство на месте стройки, чтобы рабочие не могли закончить начатое.

Операторы связи, со своей стороны, выступают за принятие моратория на демонтаж опасных для здоровья населения вышек. «Мораторий на демонтаж и перенос базовых станций и других элементов сетей был бы правильным шагом к обеспечению их равномерного функционирования», – сообщили «Коммерсанту» представители «Билайна».

«На операторах продолжают негативно отражаться требования по демонтажу базовых станций на территориях учебных заведений, что приводит к ухудшению качества связи», – заявили представители МТС.

«Мы видим избыточные ограничения по размещению базовых станций со стороны Роспотребнадзора. В текущей ситуации исполнять эти требования и тратить ресурсы на перенос базовых станций с одного здания на другое — непозволительное расточительство», – отметили в Tele2.

«В ситуации, когда у телеком-компаний возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, мораторий на демонтаж позволил бы внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы связи», – сказали представители «Мегафона».