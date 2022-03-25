Хозяева МТС отказались от контрольного пакета акций компании

МТС передала своему президенту Вячеславу Николаеву около 1% собственных акций. В результате эффективная доля основного акционера компании АФК «Система» снизилась менее, чем до 50%. Такой шаг может обезопасить МТС на случай введения санкций против контролирующего акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

МТС передала 1% своих акций Вячеславу Николаеву

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила об увеличении ее президентом доли Вячеславом Николаевым в компании. Дочерняя компания МТС «Бастион» передала Николаеву 19,98 млн обыкновенных акций МТС. Это составляет 1,15% от общего числа акций.

Ранее Николаев владел 0,06% акций компании, они были получены президентом МТС в рамках долгосрочной программы мотивации. Нынешняя передача акций Николаеву была одобрена советом директоров оператора по рекомендации его комитета по вознаграждениям и номинациям.

«Увеличение моей доли владения в МТС в этот непростой момент обусловлено твердой уверенностью в перспективах, стратегии и будущем компании, - заявил Николаев. - В нынешних обстоятельствах МТС может получить новый мощный импульс в развитии, когда отечественный бизнес будет играть еще более значимую роль в экономике страны». В пресс-службе МТС не стали раскрывать детали передачи своему президенту акций компании.

Эффективная доля АФК «Система» в МТС снизилась менее, чем до 50%

Доля акций МТС, которые принадлежат ее основному акционеру АФК «Система» (напрямую и через дочерние компании), не изменилась и по-прежнему составляет 42,1%. Однако эффективная доля АФК «Система» в МТС сократилась с 50,02% до 49,94% акций, то есть стала меньше чем контрольный пакет.

Эффективная доля АФК «Система» снизилась менее, чем до 50% акций МТС

Разница между эффективной долей, которой АФК «Система» владеет в МТС, и долей, которой корпорация владеет напрямую, связана с тем, что две «дочки» МТС - «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) и упомянутая «Бастион» - владеют, соответственно, 0,4% и 9,2% акций МТС.

Наличие контрольного пакета акций МТС позволяет АФК «Система» консолидировать результаты оператора в своей отчетности. При этом МТС является основным активом АФК «Система». Впрочем, как сообщили CNews в пресс-службе АФК «Система», после снижения эффективной доли корпорации в МТС корпорация все равно продолжит консолидировать ее финансовые результаты.

Как АФК «Система» продавала акции МТС, сохраняя свою долю выше 50%

До сих пор МТС старалась делать так, чтобы эффективная доля АФК «Система» в операторе превышала 50%. На протяжении последних нескольких лет МТС активно выкупает собственные акции (buy-back). В каждом таком выкупе принимает участие АФК «Система», продавая оператору его же акции. Количество проданных АФК «Система» акция МТС зависит от объема собственных акций, которые выкупает МТС в каждом таком транше, и пропорционально эффективной доли АФК «Система» в МТС.

Президент МТС Вячеслав Николаев получил около 1% акций компании

Последний buy-back был объявлен в 2021 г. Тогда МТС решила выкупить собственные акции на сумму до 15 млрд руб. Также МТС проводила buy-back в 2016 г., 2018 г., 2020 г. и два раза в 2017 г. Общая сумма buy-back с 2016 г. по 2021 г. достигает 90 млрд руб. Из них половина (45 млрд руб.) приходится на выкуп акций у АФК «Система». При этом МТС периодически погашала приобретенные ей акции, что позволяло АФК «Система» иметь эффективную долю в компании выше 50%.

Санкции против российских магнатов

Впрочем, вполне возможно, что в нынешней ситуации АФК «Система» опасается введения санкций в отношении себя и своего основного акционера Владимира Евтушенкова (владеет 59,2% акций корпорации). Ранее Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Алишера Усманова. Против Усманова санкции ввели еще и в США.

Алишер Усманов – совладелец холдинга USM, единственного акционера «Мегафона». Михаил Фридман – совладелец «Альфа-групп» и LetterOne, также до недавнего времени он занимал посты председателя наблюдательных советов обоих компаний. Другими совладельцами «Альфа-групп» и LetterOne являются Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Петр Авен был президентом Альфа-банка (входит в «Альфа-групп»), он также владеет миноритарными долям в «Альфа-групп» и LetterOne. LetterOne является основным акционером телекоммуникационной группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн».

Если Владимир Евтушенков попадет под санкции, то ограничения будут касаться и контролируемых им компаний. Нынешняя же схема может спасти МТС от попадания под санкции вслед за владельцем АФК «Система».