Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей

Российские сотовые сети могут начать массово сбоить из-за иностранных санкций, нехватки нового и износа имеющегося оборудования, а также из-за спешного отъезда ИТ-специалистов за рубеж. Первые проблемы могут проявиться уже в июле 2022 г. Телеком-компаниям нужна дополнительная экстренная помощь со стороны государства.

Санкции ударили по связи

Россияне могут столкнуться с массовыми перебоями в работе сотовой связи на фоне дефицита нового телекоммуникационного оборудования и постепенным износом уже использующегося, пишет «Коммерсант». Имеющихся у операторов резервов хватит лишь максимум на полгода, а первые проблемы могут проявиться уже летом 2022 г.

О грядущих сбоях российских сотовых сетей говорится в докладе комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ. В нее входят представители крупнейших телекоммуникационных компаний России, включая операторов МТС и «Мегафон», а также интернет-провайдера «ЭР-телеком». Также среди членов комиссии есть и сотрудники РЖД.

Развитие сетей уже не в приоритете. Теперь операторы мечтают хотя бы не потерять имеющееся у них оборудование

Со слов участников комиссии, выход из строя сегментов сотовых сетей по причине дефицита оборудования – это следствие крупномасштабных антироссийских санкций, затронувших подавляющее большинство российских сфер деятельности. Об этом сказано в документе «О мерах по обеспечению развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления», подготовленном после заседания комиссии 21 марта 2022 г. В нем также рассмотрены условия, которые помогут избежать глубокого кризиса в сфере сотовой связи.

Мрачное будущее российских сотовых сетей

В подготовленном комиссией отчете говорится в первую очередь о резком росте стоимости оборудования, на котором работают сотовые сети. Цены за март 2022 г. подскочили на 40%, а уход иностранных поставщиков, включая финскую Nokia и шведскую Ericsson, в совокупности с падением курса рубля может привести удорожанию телеком-железа еще на 40%.

Участники комиссии уверены, что если положение дел в отрасли не изменится, то стабильность работы российских сетей связи может пошатнуться уже в июле или августе 2022 г. Притом речь идет далеко не только о сотовых сетях – проблемы могут начаться и в работе технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа. По мнению участников комиссии, есть лишь один способ сохранить работоспособность данной инфраструктуры. Он заключается в «сворачивании всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети».

Рост расходов и бегство кадров

Российская телекоммуникационная отрасль тоже страдает от массового бегства ИТ-специалистов, не желающих мириться со стремительно ухудшающейся экономической ситуацией в стране, за рубеж. По оценке комиссии РСПП, в ближайшие полгода количество высококвалифицированных кадров в данной сфере может сократиться почти на треть.

Также операторы связи могут оказаться перед необходимостью «оптимизировать», то есть сократить штат, реагируя на ухудшение своего финансового положения. К концу 2022 г. их штат может быть «оптимизирован» на 15-20%.

К кадровым проблемам операторов приплюсовывается еще и резкий рост расходов. Так, если в 2021 г. капитальные затраты крупнейших операторов связи остановились на отметке в 390 млрд руб., то по итогам 2022 г. они могут подскочить до 450 млрд. Притом остановить их рост пока не получается, и даже если операторы сократят свои инвестпрограммы, он от этого не замедлится.

Пути решения

Комиссии РСПП составила список мер, которые помогли бы улучшить положение российских телекоммуникационных компаний. По мнению ее представителей, тех послаблений, которые власти уже сделали отрасли в середине марта 2022 г., включая снижение налога на прибыль, льготное кредитование и освобождение от выполнения требований «закона Яровой», недостаточно.

Комиссия предлагает уменьшить на 50% плату за радиочастотный спектр. В дополнение к этому, считают ее участники, нужно до нуля снизить ставку по налогу на имущество, а сотрудников отрасли освободить уплаты налогов на доходы. В комиссии уверены также, что властям стоит снизить для телеком-отрасли ставку по страховым взносам и ввести запрет на отчисления в фонд универсальных услуг связи до конца 2022 г. Деньги из этого фонда расходуются на устранение цифрового неравенства – проведение интернета и мобильной связи в отдаленные и небольшие населенные пункты России.

Минцифры проблем не видит

Представители Минцифры не согласны с доводами, изложенными комиссией РСПП по связи и ИТ. Они уверены, что стабильности работы сетей связи ничего не угрожает.

«Представители министерства проводят регулярные встречи с операторами связи и представителями ИТ-отрасли, оценивают ситуацию на рынке и при необходимости принимают меры, поддерживающие работоспособность предприятий. Со стороны государства бизнес получает целые "пакеты мер" поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только и не столько от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий», – сообщили они CNews.

Сами операторы связи считают иначе. К примеру, в «Мегафоне» заявили, что телеком-компании уже испытывают трудности с поставками иностранного «железа», и что «предложенные РСПП меры позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы сетей связи».

«Для продолжения цифровизации нужна устойчивая работа инфраструктуры связи, поэтому меры государственной поддержки важны для всей отрасли», - сказали изданию представители «Ростелекома».