CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
|

Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта

31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».

31 марта 2022 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение 2022».

На данный момент выступление с докладом подтвердили:

Максим Паршин, заместитель министра, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
Андрей Чернышев, генеральный директор, Delta Computers ;
Денис Касимов, генеральный директор Factory 5;
Анна Шведова, руководитель направления бизнес-решений ИТ-компании SimbirSoft ;
Светлана Кузнецова, руководитель web-направления ИТ-компании SimbirSoft;
Игорь Савельев, директор по продажам, GreenData;
Илья Зайчиков, рroduct owner СЭД «Тезис», Haulmont;
Олег Токарев, PRAVO TECH, руководитель проектов Manage.one;
Владимир Егоров, заместитель генерального директора по разработке «Консист Бизнес Групп»;
Иван Климов, руководитель направления разработки Платформы виртуализации HOSTVM;
Илья Табаев, коммерческий директор, «1С-Коннект»;
Игорь Макаров, менеджер по работе с крупными холдингами Directum;
Михаил Бобров, руководитель проектов импортозамещение, Минцифры России ФГБУ ЦЭКИ;
Илья Заянц, директор по ИТ, «Щербинский лифтостроительный завод»;
Дмитрий Турчановский, заместитель начальника Управления информационных технологий, «Зарубежнефть»;
Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;
Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»;
Денис Салий, руководитель представительства правительства Калининградской области при Правительстве России в Москве;
Василий Ежов, старший владелец продукта «Индустрия 4.0», «Сибур Диджитал»;
Представитель компании Comindware.

Вопросы к обсуждению:

Рынок импортозамещения

  • Как госзаказ влияет на развитие отечественных ИТ-продуктов?
  • Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?
  • Нужны ли разработчикам дополнительные меры поддержки?
  • Что можно считать полноценным отечественным продуктом?
  • Отечественные и Open Source-решения: плюсы и минусы.
  • Как наиболее эффективно перейти на российские решения?
  • Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
  • Существуют ли доказанные кейсы экономической эффективности импортозамещения?

Технологии

  • Импортозамещение в сфере ПО.
  • Импортозамещение в сфере оборудования.
  • Какие иностранные продукты можно смело менять на отечественные?
  • С заменой каких иностранных решений пока стоит подождать и почему?
  • Удалось ли российским компаниям создать полноценную экосистему?

Тренды и перспективы

  • Станет ли импортозамещение устойчивым трендом?
  • Насколько конкурентны российские решения на мировом рынке?
  • Как российские разработчики решают кадровую проблему?
  • Является ли импортозамещение гарантией безопасности?
  • Как будет развиваться импортозамещение в 2022 г.?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Власти обещают защитить россиян от безудержного роста цен на сотовую связь

Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей

Хозяева МТС отказались от контрольного пакета акций компании

МТС начинает продавать «Мой офис» бизнесу и госструктурам

Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна»

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022