«Яндекс» уволил десятки сотрудников в США

«Яндекс» уволил более 20 своих американских сотрудников, тестирующих беспилотные автомобили в США. В компании такое решение объяснили приостановкой лицензий для испытаний властями штата. Однако американские власти заявили, что этого не делали.



Увольнения «Яндекса»

«Яндекс» уволил более двух десятков своих сотрудников в Энн-Арборе (университетский город), штат Мичиган США. Они занимались тестированием беспилотных автомобилей и роботов-курьеров. Об этом сообщает американское издание The Verge.

По данным издания, «Яндекс» объяснил свои действия приостановкой лицензий для испытаний беспилотников регулирующими органами штата. В компании также наставали на том, что на них «оказывалось давление со стороны государства», чтобы закрыть свою операцию по тестированию автономных транспортных средств в Анн-Арборе, сообщил ресурс The Verge. Однако власти штата заявили, что не приостанавливали лицензий.

Всего в Энн-Арборе работали 15 сотрудников «Яндекса». Еще 21 человек — в штатах Аризона и Огайо в качестве вспомогательного состава для роботов-курьеров.

Что произошло по версии «Яндекса»

После начала специальной военной операции на Украине «Яндекс» приостановил тестирование автономных транспортных средств в Анн-Арборе, а также свои испытания с шестиколесными роботами-доставщиками в нескольких университетских городках в Огайо и Аризоне. Представители «Яндекса» заявили, что надеются возобновить испытания позже, сообщил The Verge 4 марта 2022 г.

«Яндекс» уволил сотрудников, тестирующих беспилотники в США

Но уже 9 марта «Яндекс» заявил, что департамент транспорта Мичигана сообщил компании о приостановке лицензий, необходимых для испытаний. В компании также заявили, что роботы-курьеры будут передислоцированы в другие места.

После того, как государственные регуляторы США указали, что у «Яндекса» все еще есть действующие лицензии на транспортные средства, бывший сотрудник сообщил The Verge, что некоторые работники «Яндекса» засомневались в виновности штата в увольнениях.

Беспилотники «Яндекса»

«Яндекс» начал разрабатывать технологии беспилотного вождения еще в 2017 г. В Иннополисе сервис беспилотного такси без человека за рулем был запущен в августе 2018 г. Тестировать беспилотники на дорогах в США «Яндекс» начал в августе 2020 г. В этом же году компания запустила пилотный проект по доставке роботов с сервисом доставки еды Grubhub в кампусах Университета штата Огайо и Университета Аризоны. The Verge пишет, что компания уже прекратила с ними сотрудничество.

«Яндекс» сообщал «Ведомостям», что в беспилотные такси начнут работать в Москве начале 2022 г. Беспилотные такси запустят на 18 улицах столицы