Безлимитным звонкам и интернету конец. Операторы кромсают тарифы на связь, чтобы россияне тратили больше

Операторы связи начали отказываться от безлимитного интернета и неограниченных звонков внутри сети. Они объясняют это стремлением снизить нагрузку на свои сети в кризисное время, когда нет поставок импортного телеком-оборудования, но на деле эти методы позволят им затормозить падение собственных доходов, спровоцированное антироссийскими санкциями.

Гигабайты придется экономить

Российские операторы связи начали менять свои тарифы, вычеркивая из них безлимитный интернет, пишет «Коммерсант». В течение марта 2022 г. он исчез из списка предложений почти всех работающих в России сотовых компаний, и на этом они не собираются останавливаться.

Следующими в «расстрельном списке» значатся безлимитные звонки внутри сети. Все это может привести к росту трат россиян на мобильную связь. При этом, если о скором прекращении неограниченного интернета как явления в пережиток прошлого было известно заранее, то ограничения на звонки внутри сети – это совершенно новая идея операторов.

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CNews писал, что представители «Большой четверки», а также менее крупные операторы, включая виртуальных, начали постепенно избавляться от тарифов с безлимитным интернетом еще в конце 2021 г. В марте 2022 г. стало известно, что к лету сотовые сети начнут сбоить из-за повышенной нагрузки и отсутствия необходимого попавшего под иностранные санкции оборудования (Nokia и Ericsson перестали поставлять свои базовые станции в Россию, а отечественных аналогов у них пока нет). Минцифры отреагировало на это рекомендациями для операторов лишить россиян возможности скачивать контент сотнями гигабайтов, чтобы снизить нагрузку на линии связи.

Операторы играют на опережение

Операторы связи решили выполнить рекомендации Минцифры, притом еще до того, как они были даны. Например, как пишет «Коммерсант» в списке предложений Tele2 еще 1 марта 2022 г. появился обновленный тариф «Премиум», в котором совсем недавно был безлимитный интернет. Теперь же эта опция в нем отсутствует, а абонентам данного тарифа предлагается скачивать не более 60 ГБ без дополнительных затрат.

Оператор Yota, подконтрольный «Мегафону», тоже пошел на этот шаг. У него тарифы с безлимитным интернетом исчезли в конце марта 2022 г.

Но сам по себе неограниченный интернет – не единственное, чего совсем скоро лишатся абоненты. Многие операторы предлагают за дополнительную плату подключить к своему номеру услугу в виде безлимита на те или иные сервисы. Например, к тарифам МТС можно подключить возможность пользоваться видеосервисами без ограничений по трафику. По информации издания, несколько операторов уже принялись и за них.

Все только начинается

В рекомендациях Минцифры сказано, что возможность пользоваться мобильным интернетом без каких-либо ограничений по скорости или трафику создает повышенную нагрузку на сеть. Операторы, в частности, Yota, это подтверждают.

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На конец марта 2022 г. компании, предоставляющие услуги мобильной связи, убирали безлимитный интернет лишь из актуальных тарифов. Некоторые позволяют пользоваться им и тем абонентам, что подключились к их сетям совсем недавно. Например, Yota оставляет его абонентам, купившим SIM-карту до 24 марта 2022 г.

Однако, по мнению опрошенных изданием экспертов, безлимиту на архивных тарифах конец придет даже скорее, чем ожидалось. По их прогнозам, операторы примутся за них уже летом 2022 г.

Следующим шагом станет отключение безлимитных звонков внутри сети. Это означает, что жители, к примеру, Воронежа останутся без возможности бесплатно часами говорить по телефону с абонентами того же оператора из Хабаровска.

Операторы уже постепенно отключают эту опцию. Как пишет «Коммерсант», в число первых, кто отказался от безлимитных внутрисетевых звонков, вошел «Мегафон». МТС в ряде регионов предлагает их в качестве дополнительной платной услуги.

Мнение операторов

Отказ от тарифов с безлимитным интернетом представители Yota объяснили изданию тем, что неограниченный мобильный интернет необходим минимальному числу пользователей. Они назвали его «нишевым продуктом», добавив, что большинству абонентов Yota полностью хватает 30 ГБ трафика в месяц, и что безлимитные тарифы «при избыточном распространении создают нагрузку на сеть».

«Билайн» «похвастался» тем, что лишил безлимитного интернета своих корпоративных клиентов. Этот шаг он аргументировал заботой о стабильности работы своей сети. «По нашим расчетам, принятых мер достаточно для обеспечения необходимой емкости сети и сохранения качества обслуживания», – заявили представители «Билайна».

В МТС заверили, что в обозримом будущем архивным тарифы с безлимитным интернетом ничего не угрожает. Как долго это продлится – неизвестно. В то же время оператор не намерен включать эту опцию в состав новых тарифов.

Не все так просто

Причин, по которой операторы начинают отказываться от безлимитных звонков и интернета, на самом деле несколько. Дело не только в необходимости сохранения работоспособности сетей, но и в финансах, сообщил «Коммерсанту» источник в одном из российских операторов связи.

С его слов, в 2022 г. отечественные операторы лишатся части доходов от международного роуминга, поскольку в связи с санкциями улететь из России в другую страну становится крайне проблематично. Многие границы закрыты, страны перестают выдавать визы россиянам и принимать российские самолеты, стоимость авиабилетов растет, а наземным транспортом до многих стран придется добираться днями.

Источник издания отметил, что в России прогнозируется рост объемов звонков в пределах страны, поскольку россияне будут отдыхать на отечественных курортах. «Поэтому операторы могут ограничивать и сокращать безлимитные опции для звонков внутри сети», – заявил он.