Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация госсектора 2022», которая состоится 14 апреля 2022 г.

CNews при поддержке Минцифры России проводит конференцию «Цифровизация госсектора 2022» 14 апреля 2022 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Цифровые потребности госсектора

Как развивается цифровизация в госсекторе?

Какие задачи можно наиболее эффективно решать с помощью цифровых технологий?

Как развивается переход на цифровые госуслуги?

Как цифровизован процесс их оказания внутри ведомств?

Импортозамещение в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно.

Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию?

Цифровизация регионов: шаг за шагом.

Ключевые ИТ-проекты и программы

Как развивается «Цифровая экономика».

Гостех — первые успехи проекта.

Маркетплейс для промышленных предприятий.

Единый цифровой контур в здравоохранении.

Цифровые сервисы в социальной сфере.

Цифровой профиль гражданина.

Единое цифровое пространство госорганов.

Национальная система управления данными.

ИТ-решения для госсектора

Инфраструктурные проекты для госведомств.

Государственные информационные системы.

Что стоит за электронными госуслугами.

Ситуационные центры и центры управления регионами.

Цифровые платформы для государства?.

Как обеспечить безопасность.

Интеллектуальные помощники.

Среди докладчиков на данный момент:

Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;

Юрий Зарубин, заместитель директора Департамента координации программ и проектов Минцифры России;

Анатолий Дюбанов, директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России;

Сергей Протопопов, директор информационно-технологических проектов, Департамент транспорта Москвы;

Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области;

Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;

Юрий Даценко, директор ФБУ «Научный центр правовой информации при министерстве юстиции Российской Федерации»;

Михаил Горожанин, заместитель начальника управления, Комитет по ценам и тарифам Московской области;

Андрей Веселов, руководитель Центра продажи цифровых продуктов Дирекции по цифровому развитию АО «Гознак»;

Андрей Чернышев, генеральный директор, Delta Computers;

Алексей Михайлик, вице-президент по реализации проекта «Одно окно», Российский экспортный центр;

Игорь Бондаренко, продуктовый менеджер ML Space Private, SberCloud;

Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»;

Павел Часовских, руководитель Центра компетенций Департамента строительства города Москвы;

Алексей Новожилов, старший специалист по работе с ключевыми клиентами, Comindware;

Александр Шамшин, Руководитель направления больших данных, «Программный продукт».



Приглашены для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России;

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;

Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития России;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;

Сергей Кожевников, директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;

Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Кирилл Богданов, заместитель министра транспорта России;

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Даниил Сорокин, директор ФГБУ «РФИ Минприроды России»;

Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области.



CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.