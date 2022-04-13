Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера»

В России появится новый спутниковый оператор. Его создал «Роскосмос» в результате реорганизации совместного предприятия «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb.

«УанВеб» реорганизовали

Госкорпорация «Роскосмос» создала оператора Федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Он появился в результате реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb.

Оператор, согласно заявлению «Роскосмоса», организован на базе входящей в «Роскосмос» «Спутниковой системы Гонец». Полное наименование нового спутникового оператора — «Сфера» — космические информационные технологии».

Новое общество займется эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, входящих в федеральный проект «Сфера», на днях одобренный Правительством России.

Работа нового оператора будет строиться в тесном сотрудничестве с отечественными операторами спутниковой связи — ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы».

В результате реорганизации СП «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в России образовался оператор спутникового оператора «Сфера»

«Совместное использование компетенций всех операторов геостационарных и негеостационарных орбитальных группировок связи поможет внедрить наиболее эффективные решения в управление системой «Сфера». Это позволит также охватить одновременно все сегменты рынка спутниковой связи, предоставляя услуги «в рамках одного окна», - объяснили в «Роскосмосе».

Проекты «Сфера» и OneWeb

ООО «Уанвеб» (российская дочка OneWeb, 60% принадлежит OneWeb, а 40% — системе спутниковой связи «Гонец», которую в свою очередь контролирует «Роскосмос») было создано в 2015 г. Тогда Россия подписала контракт на пуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb в период с 2017 по 2019 гг.

18 февраля 2019 г. стало известно о том, что «Гонец» увеличил долю в «УанВеб» с 40% до 51%. В свою очередь, доля структуры OneWeb в совместном предприятии снизилась с 60% до 49%, писал РБК со ссылкой на базу данных СПАРК.

В начале октября 2020 г. появилась информация о выходе обанкротившейся OneWeb из совместного проекта с российской «Спутниковой системой «Гонец».

Проект «Сфера» это прямой конкурент спутниковых операторов OneWeb и SpaceX, глобальная сеть для обеспечения России спутниковыми интернетом и телефонной связью.

По данным РИА «Новости», проект «Сфера» за последние три года неоднократно отправлялся на согласование в правительство. Полученное в конце 2021 г. финансирование предполагает, что в течение 2022-2024 гг. на проект будет выделяться по 7 млрд руб. ежегодно.

На орбиту в рамках проекта планируется вывести около 380 спутников. В систему войдут семь аппаратов «Экспресс», четыре «Экспресс-РВ», 12 спутников «Скиф» для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника «Марафон» для интернета вещей.

Кроме того, в «Сферу» войдут два спутника связи «Ямал», три спутника ДЗЗ «Смотр», 84 аппарата оптического наблюдения «Беркут-О» и «Беркут-ВД» и 12 радиолокационных «Беркут-X» и «Беркут-XLP». Запуск первого аппарата - демонстратора «Скиф-Д» должен произойти осенью 2022 г. совместно с блоком спутников связи «Гонец-М».

Перспективы нового оператора пока туманны

Акционер спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев сказал CNews, что перспективы нового оператора, созданного Роскосмосом, пока не совсем понятны, так как пока неясно, кто войдет в состав этого оператора.

«Согласно заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, этот оператор будет заниматься, в том числе, геостационарными спутниками, которые есть сейчас в группировках ГПКС и «Газпром космические системы» (дочерняя компания ПАО «Газпром»)», - рассказал эксперт.

Он отметил, что опыт «Роскосмоса» в области спутниковой связи сосредоточен в компании «Гонец», которая имеет две системы: «Гонец» и «Луч» (спутниковая система ретрансляции для обеспечения связи с движущимися объектами вне зон видимости с российской территории). Обе системы гражданские.

«Система «Луч» необходима для организации связи с Международной космической станцией (МКС). Она не работает в интересах широкого круга клиентов. Обороты системы «Гонец», по сравнению с ГПКС и «Газпром космические системы», мизерные. Кроме того, технология, которую сейчас использует «Гонец», устарела уже на 20 лет. Поэтому коммерческий опыт, который сейчас есть у «Роскосмоса», очень маленький», - считает Пехтерев.

Эксперт считает, что идея «Роскосмоса» объединить работу «Газпром космические системы», ГПКС и «Гонец» и сделать из них единого оператора теоретически возможно. Однако нужно понимать, что «Роскосмос» и ГПКС в той или иной степени принадлежат российскому государству. ГПКС – это федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), поэтому его надо сначала акционировать.

«Самое интересное, что в этом случае делать с «Газпром космические системы», которая является частной компанией. Как все это будет сливаться на управленческо-бюрократическом уровне, как они будут интегрированы – серьезный вопрос. С другой стороны, это приведет к увеличению эффективности и уменьшению издержек», - считает Пехтерев.

Главный вопрос сейчас, по его словам – как Россия будет строить новые спутники.

«Этот вопрос обсуждался на последней отраслевой конференции в апреле и пока он подвешен в воздухе. В данный момент в России не строится ни один спутник в интересах ГПКС и ГКС, - сказал Пехтерев.

Будущее российской спутниковой отрасли

Говоря о будущем российской космической отрасли, Пехтерев отметил, что теперь спутниковые операторы должны приспосабливаться к работе в новых реалиях. Пока есть понимание, что в гражданском секторе 80-90% оборудования является импортным, подчеркнул эксперт. Большая часть этого оборудования, по его словам, производится компаниями из недружественных стран (США и ЕС), которые объявили санкции.

«Даже компания из Израиля Gilat ( занимает лидирующие позиции на мировом рынке спутникового телекоммуникационного оборудования) взяла паузу, потому что ей нужно понять, какие патенты, лицензии и комплектующие из недружественных стран они используют», - отметил Пехтерев.

По его словам, это шанс для отечественных производителей спутникового оборудования, говорит эксперт. Однако, он считает, что и тут будут сложности, даже имея хорошие наработки в области программного обеспечения (ПО) и систем управления. Пехтерев также рассказал, что софта в России достаточно, но дальше будет этап создания железа. На это может уйти два-три года, считает эксперт.

«Полноценное импортозамещение будет не раньше, чем через два года. Пока в российском коммерческом секторе придется использовать то оборудование, которое уже есть в России», - заключил Пехтерев.