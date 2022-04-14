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Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков попал под санкции в Великобритании. Сразу после этого он передал 10% долю в корпорации своему сыну Феликсу, снизив, таким образом, размер принадлежащей ему доли менее чем до контрольной.

Владимир Евтушенков попал под санкции Великобритании

Правительство Великобритании внесло основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова в санкционный список. Теперь все его имущество на территории Великобритании будет арестовано, ему также запрещается посещать данную страну.

В сообщении британских властей указывается, что Евтушенков является «известным российским бизнесменом и олигархом, который получал или получает выгоду или поддержку от российского правительства для АФК «Система».

Евтушенков отдал 10% акций АФК «Система» своему сыну

До недавнего времени Владимир Евтушенков владел 59,2% акций АФК «Система», а также занимал пост председателя совета директоров корпорации. После объявления о вводе санкций Владимир Евтушенков передал 10% принадлежащих ему акций корпорации своему сыну Феликсу.

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Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал 10% долю корпорации сыну Феликсу

Теперь Владимир Евтушенков владеет 49,2% акций АФК «Система», то есть он более не является ее контролирующим акционером.

В 2018 г., он уже дарил своему сыну 5% акций корпорации. Теперь Феликс Евтушенков владеет 15,2% акций АФК «Система».

Феликс Евтушенков входит в состав совета директоров корпорации. Ранее он занимал пост вице-президента АФК «Система».

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Феликс, сын Владимира Евтушенкова

В АФК «Система» заявили, что санкции ведены персонально против Владимира Евтушенкова и не затрагивают саму корпорацию. В корпорации утверждают, что продолжат полностью выполнять свои обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнерами. У корпорации стабильная финансовая позиция и комфортный уровень задолженности, добавили в АФК «Система».

Как МТС «спряталась» от возможных санкций против АФК «Система»

Основной актив АФК «Система» - телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС). До недавнего времени эффективная доля АФК «Система» в МТС составляла 50,02%. Но в конце марта 2022 г. «дочка» МТС компания «Бастион» передала президенту компании Вячеславу Николаеву 1,15% акций оператора.

В результате эффективная доля АФК «Система» в МТС снизилась до 49,9%, то есть стала менее чем контрольной. Возможно, это был шаг обхода санкций, которые могли быть введены против АФК «Система».

Активы АФК «Система»

Помимо МТС АФК «Система» владеет долями в интернет-ритейлере Ozon, холдинге «Элемент» (совместное предприятие с госкорпорацией «Ростех» для развития микроэлектроники), ИТ-компании «Ситроникс», лесопромышленном холдинге Segezha Group, агрохолдинге «Степь», «Башкирской электросетевой компании», сети клиник «Медси», строительной группе «Эталон», Cosmos Hotel Group (управляет сетью отелей), Concept Group (розничная сеть одежды) и других активах.

Игорь Королев

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