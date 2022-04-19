Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль

Министерство цифрового развития России предложило возвращать мобильным операторам часть налога на прибыль в виде инвестиционного налогового вычета. Предполагается, что это поможет игрокам телеком-отрасли снизить траты на поддержание качества связи.

Инвествычет для операторов

Минцифры выступило с предложением распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи, сообщил в своем официальном Telegram-канале регулятор. Эта мера позволит представителям телеком-отрасли уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, которые связаны с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств с 1 января 2018 г.

Плательщики налога на прибыль смогут воспользоваться вычетом до 31 декабря 2027 г. включительно.

«Мера поддержки принимается для того, чтобы сохранить инвестиции операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи за счет региональных мер поддержки», — говорится в сообщении регулятора.

Минцифры предложило возвращать мобильным операторам часть налога на прибыль в виде инвестиционного налогового вычета

Письмо с этой инициативой Минцифры направит в адрес субъектов страны, чтобы новое положение закрепили в региональных законах.

Как работает ИНВ

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль был введен Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ. Он предполагает, что общая сумма вычета по всем видам расходов в текущем налоговом (отчетном) периоде не превышает разницу между суммой налога, рассчитанной (без учета вычета) по базовой ставке, и суммой налога, рассчитанной по ставке 5%. В то же время законом субъекта России может быть установлен размер ставки, отличный от 5%.

ИНВ вводится по решению субъекта страны и предполагает уменьшение суммы налога к уплате в региональный бюджет на сумму до 90% расходов на инвестиции в основные средства и в федеральный бюджет — на сумму до 10% расходов.

В регионах позволили вводить ИНВ как инструмент стимулирования развития экономики с 2018 г., однако треть регионов до сих не взяла его на вооружение. На данный момент законы приняты в 60 из 85 субъектов страны.

О проблеме еще в 2020 г. сообщали эксперты Центра налогового политики НИФИ Минфина России, отмечавшие, что в регионах сталкиваются с трудностями при внедрении инвествычета. В том числе, принятие ИНВ на уровне местного законодательства тормозится потому, что регионы должны учитывать не только развитие экономики, но и выполнение требований Минфина в части уровня долга и дефицита бюджета.

Как бы то ни было, до сих пор региональные законы об ИНВ не касались инфраструктуры операторов связи – а затрагивали, к примеру, создание и модернизацию объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Теперь, чтобы распространить меру поддержки на телеком-отрасли, в региональные законы добавят 61 ОКВЭД «Деятельность в сфере телекоммуникаций».

Другие меры поддержки телеком-отрасли

Ранее Минцифры разрешило операторам в 2022 г. не выполнять обязательства по покрытию российской «глубинки» сетями четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Требование заняться периферией к представителям телеком-отрасли в 2021 г. выдвинула Государственная комиссия по радиочастотам. К 8 сентября 2022 г. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл» должны были покрыть сетями LTE 90% российских населенных пунктов с населением от 1 тыс. человек и 70% протяженности федеральных автодорог. Сейчас мобильных операторов от этой повинности освободили.

Среди других послаблений – возможность повышать тарифы для клиентов. Также компании вправе целый год не выполнять требования «закона Яровой», который обязывал их хранить записи разговоров пользователей, SMS и остальной медиаконтент, чтобы его могли при необходимости просмотреть спецслужбы. Для операторов требование означало огромные траты на хранилища для этих данных. Игрокам телеком-отрасли предлагалось ежегодно наращивать емкости для хранения данных пользователей на 15%.

Также российским операторам до минимума снизили налог прибыль и открыли доступ к кредитам по ставке не более 3%.

Кризис отрасли связи

Все перечисленные меры поддержки были введены на фоне кризиса отрасли связи из-за общественно-политических событий. В конце марта 2022 г. комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей предупредила о перебоях в сетях сотовой связи из-за дефицита оборудования и износа мощностей. Проблемы явились следствием крупномасштабных санкций против России и падения курса рубля. В частности, поставки прекратили крупнейшие мировые вендоры телекоммуникационного оборудования: финская Nokia и шведская Ericsson.

В отчете комиссии был упомянут и резкий рост стоимости оборудования, на котором функционируют сотовые сети: за март 2022 г. цены на телеком-железо выросли на 40%. Страдает отрасль сейчас и от кадрового голода: по оценке РСПП, в течение шести месяцев количество высококвалицифированных специалистов в отрасли может сократиться на 30%.

Члены комиссии 28 марта 2022 г. также отмечали, что введенных мер поддержки отрасли недостаточно и предлагали свои. В частности, уменьшение в два раза платы за радиочастотный спектр, снижение ставки по налогу на имущество до нуля, освобождение сотрудников отрасли от уплаты налогов на доходы. Также предлагалось снизить для отрасли сотовой связи ставку по страховым взносам.