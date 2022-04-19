Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций

Группа Veon может лишиться листинга на бирже NASDAQ из-за низкого курса акций. Одновременно Veon переписала на свою российскую «дочку» «Вымпелком» кредиты, выданные попавшими под санкции Сбербанком и «Альфа-банком».

Акции Veon на NASDAQ торгуются ниже $1

Администрация американской биржи NASDAQ предупредила телекоммуникационную группу Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») о несоответствии компании требованиям к листингу на бирже. Речь идет о том, что в течение последних 30 дней котировки американских депозитарных акций (ADS), в форме которых на NASDAQ котируются ценные бумаги Veon, составляют ниже $1 в районе $0,5-0,6 за одну ADS.

Теперь у Veon есть 180 дней с момента уведомления от NASDAQ, то есть до 4 октября 2022 г. – чтобы восстановить соответствие указанным требования. Для этого нужно, чтобы в течение 10 дней котировки ADS были выше $1. Если этого не произойдет, то компании может быть предоставлен еще один период продолжительностью также 180 дней для приведения бумаг в соответствие требованиям биржи.

Владеющая «Билайном» группа Veon может лишиться листинга на бирже NASDAQ из-за низкого курса акций

Существуют различные варианты выхода из подобного рода ситуаций. Например, американская компания Net Element, которая владела в России агрегатором мобильного контента Tot Money и платежной системой Payonline, несколько раз получала подобного рода предупреждения от администрации NASDAQ. Но ситуации решалась путем объединения акций компании, что повысило их рыночную стоимость.

Кредиты от «санкционных» банков

Veon также продолжает избавляться от связей с санкционными персонами. Согласно сообщению «Вымпелкома», ирландская «дочка» Veon – Veon Finance Ireland Designated Activity Company передала «Вымпелкому» права и обязанности по кредиту на сумму 45 млрд руб., привлеченному в Сбербанке. Одновременно Veon перестает быть гарантом по данному кредиту.

По данным агентства «Интерфакс», аналогичная история произошла и с кредитом, привлеченным указанной ирландской «дочкой» Veon у «Альфа-банка». Его сумма также составляет 45 млрд руб., права и обязанности по нему были переданы «Вымпелкому» с прекращением поручительства со стороны Veon.

Такие шаги связаны с тем, что власти США, Евросоюза и Великобритании ввели санкции против «Альфа-банка». Против Сбербанка санкции были введены в США и частично в Великобритании.

Ранее Veon досрочно погасил кредитную линию на 30 млрд руб., открытую банком ВТБ. Это случилось после того, как ВТБ попал в санкционные списки США и Великобритании (позднее санкции против банка были введены и в Евросоюзе).

Санкции против основных акционеров Veon

Другая проблема Veon связана с тем, что ее основным акционером является группа LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» - Михаилом Фридманом, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом. LetterOne владеет напрямую 47,8% акций Veon. Еще 8,3% акций группы в интересах LetterPOne держит голландский штихтинг Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor.

Штихтинг – специальная форма собственности в голландском праве. Штихтипнг владеет активом в интересах третьего лица, которое не считается его владельцем и не можем им управлять. Первым под санкции попал Михаил Фридман, занимавший посты председателей наблюдательных советом «Альфа-групп» и LetterOne. Вместе с ними под санкциями оказался миноритарный акционер обеих компаний, бывший президент Альфа-банка (входит в состав «Альфа-групп») Петр Авен.

После этого Фридман и Авен покинули наблюдательный совет LetterOne, также Фридман вышел из совета директоров Veon. Далее Евросоюз ввел санкции против Хана и Кузьмичева (санкции против Хана ввели и в Великобритании), после чего они также вышли из наблюдательного совета LetterOne.

Гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) обратился к инвесторам. Терзиоглу уверяет в стабильном положении дел в компании. На счетах штаб-квартиры Veon находится $1,3 млрд, которые «полностью доступны» для компании. Дополнительно компании доступны $700 млн по возобновляемым кредитным линиям, выданным кредиторами из США, стран Европы и Азии. Также $500 млн находятся на счетах дочерних предприятий Veon.

Проблема с курсом акций вызвана геополитической ситуацией, отмечает Терзиоглу. В марте оборот биржевых торгов по акциям Veon в два раза превысил объем акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float). Помимо NASDAQ, акции Veon торгуются на голландской бирже Euronext, и ситуация с низким курсом акций на NASDAQ не мешает листингу на Euronext.

Терзиоглу подчеркивает, что сама Veon не является объектом санкций в США, Евросоюзе или Великобритании. «Международное сообщество понимает нашу позицию как поставщика основных услуг, а регулирующие органы подтверждают свою приверженность поддерживать сектора, важные для гуманитарной деятельности и подержания доступа в интернет и потока информации», - говорит гендиректор Veon.

Ситуация на Украине

Трудности для Veon создают и события на Украине. На Украине группы владеет оператором «Киевстаром». Его сотрудники, по словам Терзиоглу, в «экстраординарных» условиях поддерживают работоспособность сети. Сейчас в рабочем состоянии находится 91% оборудования «Киевстара».

Дополнительно «Киевстар» установил 121 базовую станцию на западе Украины, где скапливается большое число беженцев. Также используется оборудовании спутниковой связи от Starlink.

В России и на Украине в штате Veon работает 33 тыс. человек. Из 220 млн сотовых абонентов группы Veon 49 млн приходится на Россию, 26 млн – на Украину. В 2021 г. Россия принесла Veon половину выручки, Украина – 13%. Сама группа Veon зарегистрирована на Бермудских островах и ранее заявлялось о начале перерегистрации компании в Великобритании. Штаб-квартира группы расположена в Амстердаме (столица Нидерландов).