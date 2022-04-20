Власти выпустили методичку для МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2 по предельному росту тарифов на мобильную связь

Федеральная антимонопольная служба опубликовала методические рекомендации для операторов сотовой связи, пожелавших повысить тарифы. Индексировать их разрешено только с учетом текущего уровня инфляции. Ранее Минцифры, решив помочь телеком-отрасли в условиях санкций, разрешило компаниям беспрепятственно повышать тарифы на свои услуги.

Расчет по формуле

Российским операторам связи разрешат повышать тарифы в соответствии с уровнем инфляции в стране. Расчет должен производиться по формуле, которую в своих методических рекомендациях указала Федеральная антимонопольная служба.

Регулятор рекомендует игрокам телеком-отрасли, решившим поднять цены для абонентов, оценить экономическую обоснованность этого решения. Так, уровень изменения тарифа не должен превышать рост потребительских цен, зафиксированный в отчетах Росстата. Необходимо сверять информацию ведомства на период с начала 2022 г. по состоянию на последнюю неделю месяца.

Если после проверки по формуле уровень изменения тарифов совпадет с индексом потребительских цен, препятствовать ФАС не будет. Если же обнаружится несоответствие, антимонопольный орган инициирует проверку действий оператора.

ФАС выпустила методические рекомендации для операторов сотовой связи, желающих повысить тарифы

Уровень изменения тарифа ФАС определяет по формуле It = (Ц2/Ц1-1)*100% , где It – индекс изменения тарифа, Ц1 – тариф до изменения, Ц2 – тариф после изменения.

Перед повышением – уведомлять ФАС

Без консультации с антимонопольным органом повысить цены операторы связи не вправе: за две недели до повышения они должны направить в ФАС форму с таблицей Excel. В ней они должны зафиксировать наименование тарифного плана, субъект страны, в котором он действует, дату грядущего изменения цены, дату предыдущего повышения, а также цену на данный момент и после корректировки.

Если после проверки по формуле уровень изменения тарифов будет соответствовать индексу потребительских цен, препятствовать ФАС не будет. Если же обнаружится несоответствие, антимонопольный орган инфицирует проверку действий оператора.

Также в ведомстве сообщили, что при проведении оценки будут учитывать фактическое и плановое документально подтвержденное изменение расходов, в том числе – изменение капитальных и операционных затрат оператора. Анализировать будут также реализацию его инвестпрограмм и изменение его трат из-за курсовой разницы или изменения ключевой ставки Банка России.

Что с инфляцией

Накануне эксперты Международного валютного фонда предсказали рост индекса потребительских цен в России на уровне 21,3% в 2022 г. По данным Росстата, в марте 2022 г. рост индекс потребительских цен составил 107,6% по отношению к февралю 2022 г. и 116,6% по отношению к марту 2021 г. Больше всего непродовольственные товары и продукты питания подорожали в Республике Ингушетия, Архангельской области и Республике Хакасия.

В то же время в апреле недельная инфляция в стране начала немного замедляться: со 2 по 8 апреля 2022 г. цены выросли на 0,66%. Об этом на на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, заметив, что в марте цены росли темпом более 2% в неделю.

В то же время операторов связи при изменении тарифов, по всей видимости, будет интересовать лишь один показатель: уровень инфляции по сравнению с началом 2022 г. На данный момент он составляет 110,83% по стране. Судя по всему, повышение тарифов в этом случае не должно превысить 10%. Будут ли данные варьироваться от региона к региону, в методичке ФАС не уточняется.

Другие послабления для операторов

На фоне западных санкций представителей телеком-отрасли в России обрадовали не только возможностью повышать тарифы в течение года, но и разрешением не выполнять требования «закона Яровой». До сих пор они были обязаны хранить записи разговоров абонентов, SMS-сообщения и другой медиаконтент, чтобы сведениями могли воспользоваться спецслужбы. Все это требовало колоссальных трат на хранилища для этих данных.

Позволили игрокам телеком-отрасли также не торопиться покрывать интернетом российскую «глубинку». До 2024 г. они должны были обеспечить связь 4G в деревнях с числом жителей от 1 тыс. человек, а до 2031 г. – все российские федеральные дороги общего пользования.

Также операторам до минимума снизили налог на прибыль в размере 3% вместо 20% и позволили брать кредиты под 3%. Минцифры также решило возвращать операторам часть налога на прибыль в виде инвестиционного налогового вычета.

Все меры поддержки мобильных операторов власти решили ввести после заявления комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей о грядущих перебоях со связью из-за дефицита и износа оборудования. Представители телеком-сообщества забили тревогу после того, как поставки в Россию прекратили мировые вендоры телекоммуникационного оборудования, в частности, Ericsson и Nokia.

Сделали они это на фоне санкций, которые США ввели против России: среди них оказался запрет высокотехнологичного экспорта для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей, в том числе полупроводников, компьютеров и телекоммуникационного оборудования. Правда, 25 февраля Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США уточнило, что исключение сделают для товаров, для гражданской телекоммуникационной инфраструктуры. Однако решение будут принимать в каждом конкретном случае. В ЕС также запретили поставки в Россию технологий для гражданских сетей связи компаний, в которых государству принадлежит 50% и более.