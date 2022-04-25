Российские операторы просят у властей не изгонять их базовые станции с территории школ и вузов

Мобильные операторы предложили убрать из действующих санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений. Роспотребнадзор считает, что сотовые вышки опасны для здоровья детей; Минцифры и эксперты рынка уверены, что это не так.



Демонтаж обойдется дорого

Операторы хотят сохранить вышки связи, установленные на территории образовательных учреждений, поэтому они попросили Минцифры и Роспотребнадзор убрать из действующих санитарно-эпидемиологических требований соответствующее ограничение на их размещение. Предложение вошло в перечень мер, которые операторы предлагают рассмотреть в рамках антикризисной поддержки отрасли, выяснил «Коммерсантъ».

Указанная норма начала действовать еще в 2010 г., однако, по информации издания, Роспотребнадзор лишь в 2021 г. потребовал демонтировать вышки рядом с образовательными учреждениями. Так, в декабре 2021 г. московское управление ведомства потребовало от «Мегафона», МТС и «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») предоставить сведения о размещении станций. Тогда речь шла о проверке «санитарно-эпидемиологического благополучия», сообщала газета.

По утверждению представителей Роспотребнадзора, установка базовых станций на территориях школ и детсадов запрещена в связи с «серьезными рисками для здоровья детей», а с 2021 г. данное правило было распространено на территории колледжей и вузов. Демонтаж сотовых вышек, по оценке экспертов, обойдется каждой компании более чем в 2 млрд руб.

Безопасны ли сотовые вышки

В Минцифры считают вышки «абсолютно безопасными для здоровья». В ведомстве уточнили «Коммерсанту», что это подтвердила проверка установленных станций. Также в министерстве заявили, что прорабатывают вопрос по поводу обоснованности действующего запрета на их размещение поблизости от учебных заведений. В то же время, по словам источника газеты, в полномочия Минцифры входит лишь принятие рекомендаций по данному поводу, так как коррективы в санитарные правила и нормы (санпин) утверждаются постановлением главного санитарного врача России.

Операторы связи просят власти сохранить их базовые станции возле учебных заведений

В Tele2 газете сказали, что запрет Роспотребнадзора на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений нелогичен, поскольку инфраструктура связи не создает угрозы жизни и здоровью. В качестве доказательства компания приводит заключения, выданные самим Роспотребнадзором. В МТС считают, что требование демонтировать базовые станции ухудшает качество связи и негативно отражается на отрасли.

Операторы борются за крыши

На днях стало известно, что Правительство России обсуждает возможность введения единых правил доступа операторов связи к государственной инфраструктуре (здания, сооружения, крыши и опоры), пригодной для размещения сетей связи, с обязательностью предоставления такого доступа. В пресс-службе Минцифры сообщили CNews, что министерство концептуально поддерживает меру, направленную на создание единых правил доступа организаций связи к недвижимому имуществу, которое находится в государственной собственности, для размещения сооружений связи.

В частности, ведомство разработало проект федерального закона о внесении изменения в статью 6 ФЗ «О связи». Он предполагает, что госорганы будут содействовать операторам при размещении инфраструктуры связи на объектах государственной собственности (в том числе муниципальной — городской). Законопроект также предусматривает, что правительство России, субъекты и органы местного самоуправления самостоятельно будут определять правила взаимодействия с операторами при размещении инфраструктуры.

При этом оптимальным представляется использование для размещения объектов недвижимости, которые находятся в собственности субъектов России и муниципалитетов, подчеркивали в Минцифры.