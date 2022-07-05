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Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек

Аудитория CNews продолжает быстрый рост. По итогам марта 2022 г. месячная аудитория CNews достигла рекордных 5,9 млн человек. По сравнению с мартом 2021 г. рост составил 93%.

Быстрый рост

CNews — крупнейшее русскоязычное издание о цифровизации бизнеса и государства, основанное в 2000 г. — продолжает активное развитие. По данным «Яндекс.Метрика», в марте 2022 г. аудитория издания достигла 5,9 млн человек. По сравнению с мартом 2021 г. месячная аудитория издания выросла на 93%, число просмотров выросло на 124%.

Рост аудитории CNews происходит на фоне всплеска интереса к цифровизации и импортозамещению, внимание к ним растет на всех уровнях. Руководство страны принимает всё новые меры поддержки ИТ-отрасли и соответствующих специалистов.

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По данным «Яндекс.Метрики», месячная аудитория CNews выросла на 93%

По данным «Яндекс.Метрика», месячная аудитория CNews выросла на 93%

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Портрет аудитории

74% аудитории CNews составляют мужчины, 26% — женщины. Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

По данным «Яндекс.Метрики», 85% читателей CNews живут на территории России. Еще 8% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии, США.

CNews традиционно имеет глубокое проникновение во всех регионах нашей большой страны. Около половины посетителей издания базируются в Центральном федеральном округе. На втором и третьем местах — Приволжский и Северо-Западный округа.

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Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности

Об интересах аудитории издания можно судить на основе так называемого аффинити-индекса «Яндекса»: отношения доли посетителей с заданным интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета. Так по группе «Компьютерная техника» сайт CNews.ru превосходит средний уровень Рунета на 376%. По теме «Инвестиции» индекс издания составляет 359%, «Финансы» — 282%, «Открытие бизнеса» — 496%. Невероятно высокий аффинити-индекс портала зафиксирован в таких темах как «Настольные компьютеры» (506%), «Ноутбуки» (483%), «Планшеты» (386%), «Мониторы» (514%), «Умные часы и браслеты» (332%), «Принтеры и МФУ» (356%).

CNews проводит свыше 50 конференций в год

Помимо работы на рынке интернет-СМИ, CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 50 мероприятий с численностью аудитории до 200 человек. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек, которое проводится два раза в год.

7 июня 2022 г. CNews при поддержке Минцифры России провел «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие собрало свыше 650 участников, которые заслушали более 70 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули свыше 20 ИТ-компаний. Пленарное заседание открыло интервью с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым. На форуме выступили начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов, директор департамента ИТ «Уралхима» Валерий Фокин, старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев и многие другие.

Тон форуму задало открытое интервью главы Минцифры Максута Шадаева главному редактору CNews Александре Кирьяновой Тон форуму задало открытое интервью главы Минцифры Максута Шадаева главному редактору CNews Александре Кирьяновой
Прямая трансляция интервью министра шла в интернете Прямая трансляция интервью министра шла в интернете
На форумах CNews в зале традиционно нет свободных мест На форумах CNews в зале традиционно нет свободных мест
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Новые проекты

В 2022 г. CNews запустил новую рубрику «Импортонезависимость», в которой публикуются актуальные новости и аналитические материалы по теме.

CNews постоянно совершенствует платформу. В конце 2021 г. на портале была успешно запущена система на основе машинного обучения, которая анализирует все публикации, выбирает из них ключевые слова и составляет метастраницы, посвященные отдельным компаниям, продуктам, персонам или явлениям.

С 2019 г. успешно развивается «Market.CNews» — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 20 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, VPS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы. Список услуг и аудитория портала постоянно растет.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 20 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ. С 2002 г. CNews Analytics публикует первый в России рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Агентство проводит исследования по заказу ведущих компаний страны.

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