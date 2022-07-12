Хозяин МТС сменил президента и распрощался с Чубайсом

В АФК «Система» сменился президент: вместо Владимира Чирахов им стал бывший топ-менеджер РФПИ Тагир Ситдеков. Также был значительно обновлен состав совета директоров корпорации, из которого ушли Анатолий Чубайс, Александр Шохин и Давид Якобашвили.

Новый президент АФК «Система»

АФК «Система» сообщила о изменениях в своем руководстве. Совет директоров корпорации избрал ее новым президентом Тагира Ситдекова. До недавнего времени Ситдеков был управляющим партнером корпорации и отвечал за такие направления, как здравоохранение и фармацевтика. Ранее Ситдеков занимал пост замгендиректора «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ).

Занимавший до этого пост президента АФК «Система» Владимир Чирахов покинул корпорацию. Он займется собственными проектами и также войдет в советы директоров различных активов корпорации. Чирахов занял свой пост в 2020 г., до этого он руководил ритейлером «Детский мир» (принадлежал АФК «Система»).

Кто ушел из совета директоров АФК «Система»

Кроме того, внеочередное собрание акционеров АФК «Система» избрало новый состав директоров. Из прежнего состава вышли пять независимых директоров, включая главу «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александра Шохина, бывшего главу «Роснано» и экс-спецпредставителя Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса и основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили.

Также из числа независимых директоров совет директоров корпорации покинули председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннигс (Roger Mannings) и бывший член правительства Люксембурга Этьен Шнайдер (Etienne Schneider).

Кроме того, совет директоров АФК «Система» покинули основатель корпорации и ее главный акционер Владимир Евтушенков, занимавший ранее пост председателя совета директоров, его сын Феликс, Владимир Чирахов и бывший куратор телекоммуникационного направления АФК «Система» Рон Зоммер (Ron Summer).

Новые члены совета директоров

В качестве независимых директоров в совет директоров АФК «Система» вошли бывший глава Федеральной службы фондовых рынков (ФСФР) Олег Вьюгин, бывший замгендиректора группы «Онэксим» Даниэл Вольф (Daniel Wolfe, входит также в советы директоров банка «Тинькофф» и группы компаний «Рольф»), бывший руководитель направления цифровых инноваций в аудите Ernst & Young Елена Чикишева и Николай Михайлов (в конце 1990-х был замминистра обороны, затем работал советником гендиректора принадлежащего АФК «Система» концерна РТИ).

Новый президент АФК «Система» Тагир Ситдеков

Также в совет директоров вошли Тагир Ситдеков и управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов. Свои места в совете директоров сохранили бывший президент корпорации Михаил Шамолин (сейчас возглавляет принадлежащего корпорации лесопроизводителя Segezha) и два независимых директора: бывший ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и бывший зампред правления РЖД Анна Белова.

Белова, занимавшая до недавнего времени пост заместителя председателя совета директоров АФК «Система», теперь стала председателем совета директоров. Общий состав совета директоров АФК «Система» сократился с 12 до 9 человек.

Санкции против Владимира Евтушенкова

В апреле 2022 г. власти Великобритании внесли Владимира Евтушенкова в свой санкционный список. Сразу после этого Евтушенков передал своему сыну Феликсу 10% акций корпорации, сократив размер принадлежащей ему доли с 59,2% до 49,2%. Таким образом, Владимир Евтушенков перестал быть контролирующим акционером корпорации, что должно избавить ее от последствий санкций.

Кроме того, АФК «Система» сократила свою эффективную долю в своем главном активе телекоммуникационном операторе «Мобильные телесистемы» (МТС) с 50,02% до 49,9%. Это произошло за счет передачи «дочкой» МТС компанией «Бастион» 1,15% акций оператора его президенту Вячеславу Николаеву. Такой шаг также должен избавить МТС от последствий санкций.