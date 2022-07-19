МТС потратила 1,5 млрд руб. на покупку региональных операторов

МТС вложила 1,5 млрд руб. в консолидацию части активов холдинга «Зеленая точка», оказывающего услуги фиксированной связи в ряде регионов России. Данный холдинг также занимался аутсорсингом сетей фиксированной связи конкурента МТС, «Вымпелкома», но соответствующий актив не вошел в периметр сделки.

МТС консолидировал часть активов «Зеленой точки»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) потратила 1,5 млрд руб. на консолидацию части активов холдинга «Зеленая точка», объединяющего операторов фиксированной связи в различных регионах России. Информация об этом приводится в материалах компании.

Как МТС приобретал «Зеленую точку»

В группу «Зеленая точка» входят операторы, работающие в 18 городах, расположенных на территории 11 регионов России. В 2020 г. МТС приобрела 51% долей в кипрских оффшорах Achemar Holdings и Clarkia Holdings, владеющих активами холдинга. В отношении оставшихся 49% в обоих оффшорах стороны заключили опционы типа call и put, позволяющие МТС выкупить данные доли, а владельцам этих долей — продать их МТС.

МТС собрала активы «Зеленой точки»

В апреле 2021 г. был исполнен put-опцион в отношении доли в 49% в Achemar Holdings, что позволило МТС стать единоличным владельцем данного оффшора. Сумма сделки, как уже упоминалось, составила 1,5 млрд руб.

Активы холдинга «Зеленая точка»

Упомянутый офшор владеет активами «Зеленая точка» в Тамбовской области и Ставропольском крае. Согласно данным базы «Контур.фокус», Achemar Holdings в Ставропольском крае владеет компаниями «Интелситигрупп», «Мтренд», «Городские сети связи», «Сеть», «Квартал плюс», «Первое цифровое телевидение» и «Межрегиональный контакт-центр».

В Тамбовской области указанный офшор владеет компанией «Система связи». В Калмыкии у данного оффшора есть компания «Югсельхоз».

Через другой оффшор, Clarkia Holdings МТС продолжает контролировать активы «Зеленой точки» в Белгородской, Липецкой и Томской областях, а также в Приморском крае и Башкирии. Кроме того, у «Зеленой точки» есть активы в Московской и Тульской областях и Кабардино-Балкарии.

Взаимоотношения «Зеленой точки» и «Вымпелкома»

Значительную часть своих активов холдинг «Зеленая точка» получил в 2014-2015 гг. от конкурента МТС — «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), который тогда распродавал свои активы в области фиксированной связи. В частности, таким образом холдинг «Зеленая точка» приобрел активы в Липецкой, Белгородской и Томской областях, а также в Башкирии и Приморском крае.

Кроме того, в 2015 г. холдинг «Зеленая точка» приобрел у принадлежащего АФК «Система» системного интегратора «Энвижн груп» компанию «Энвижн бизнес солющенс», позднее переименованную в НВБС. Данная компания имеет контракт с «Вымпелкомом» на аутсорсинг обслуживания сетей широкополосного доступа в интернет (ШПД).

Продажа данной компании была вызвана тем, что в тот момент «Энвижн груп» был продан МТС (основным акционером оператора является АФК «Система»; в 2020 г. «Энвижн груп» был обратно продан АФК «Система»). В 2020 г. в пресс-службе «Вымпелкома» говорили CNews, что компания НВБС не вошла в периметр сделки между МТС и «Зеленой точкой» и осталась независимой, ровно как контракт между «Вымпелкомом» и НВБС остался действующим.