Касперская: все смартфоны в России могут отключить. Но можно перейти на кнопочные телефоны

Президент Infowatch Наталья Касперская заявила о гипотетической возможности отключения всех смартфонов на территории России в результате кибервойны против нашей страны. При этом будут отключены не только iPhone, но и все устройства, которые работают на Android. Если такое и произойдет, это не сильно ударит по инфраструктуре страны, говорит Касперская. Пользователи перейдут на кнопочные телефоны и почту.

Россия без смартфонов

Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» и президент Infowatch Наталья Касперская заявила, что в России могут отключить все смартфоны. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Звезда» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022».

По ее словам, россиянам могут отключить не только iPhone, но и устройства, работающие на Android.

«Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены, — рассказала Касперская. — Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна».

Что за этим последует

В таком случае, по словам президента Infowatch, полного обрушения инфраструктуры не последует. Выходом из ситуации Касперская видит переход на кнопочные телефоны или электронную почту.

При этом, по словам Касперской, несмотря на кратно увеличивающееся число кибератак, серьезную кибервойну против России пока не разворачивают. Отключение смартфонов — это как раз признак такой кибервойны, отмечает она.

«Самым основным способом борьбы для нашей страны является импортозамещение», — добавляет она.

Провал «смартфона Касперской»

В 2014 г. компания Натальи Касперской начала разрабатывать защищенный корпоративный смартфон «Тайгафон». Для внедрения защиты на устройство нужно было «взломать» смартфон, чтобы получить доступ к его файловой системе. Сотрудник Infowatch пытался изменить операционную систему Android на устройстве Sony Xperia.

Однако производитель отследил вмешательство в прошивку смартфона, и сначала закрыл разработчику доступ в магазин приложений Google Play, а затем заблокировал сам аппарат. В итоге смартфон стоимостью 80-100 тыс. руб. превратился «в тыкву», рассказывала Касперская. В декабре 2019 г. стало известно, что проект был закрыт.

Атаки на нашу инфраструктуру

Кибератак на российскую инфраструктуру становится не только больше, но также увеличивается и их продолжительность. Так, в мае 2022 г. была зафиксирована самая длительная DDoS-атака на отечественные ресурсы, длившаяся почти месяц. Это следует из отчета «Лаборатории Касперского».

Согласно отчету, главной целью DDoS-атак во II квартале 2022 г. стал финансовый сектор, хотя его доля снижается — с 70% в апреле до 37% в июне. В начале лета среди жертв резко выросла доля госорганизаций. Так, в июне на них пришлось 38% всех DDoS-атак в России.

В результате атак становятся недоступными многие сервисы. Например, в апреле 2022 г. CNews писал о двухдневной мощнейшей атаке, которой подвергся российский разработчик ПО «1С». Из-за действий злоумышленников стали недоступны различные сервисы «1С», включая «1С:ЭДО», «1С-ОФД», «1С:отчетность».

В конце марта 2022 г. Росавиация пережила колоссальный взлом своей сети и утратила 65 ТБ информации. Из-за этого Росавиация перешла к бумажному документообороту, а все письма стали отправляться «Почтой России».

При этом на фоне геополитической ситуации рост российского ИБ-рынка может вырасти в 2,5 раза и достигнуть 469 млрд руб. Такие прогнозы сделал Центр стратегических разработок.



Заморозка цифровизации

В начале июля 2022 г. Наталья Касперская предложила заморозить цифровизацию в России и поделить рынок между ключевыми ИБ-игроками.

По мнению Касперской, ИБ-компаниям следует переходить к адаптации под конкретные отрасли и модели угроз. На стыках же этих отраслей нужно создавать альянсы по защите информации. Речь идет о том, что для каждой отрасли необходимы свои специфические решения.

«В идеале было бы нужно поделить сферы влияния между игроками, чтобы каждый взял себе две-три отрасли и смог бы покрыть все их требования к информационной безопасности», — добавляет Касперская.