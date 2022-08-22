Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали инновационную адаптивную 5G-антенну, способную подстраиваться под изменяющиеся условия передачи сигнала. Пока что создан лишь образец, еще предстоит его тестирование, отладка и работа над итоговым дизайном антенны. Спешить специалистам некуда – в России нет общедоступных 5G-сетей.

Отечественная суперантенна

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали особую антенну для сетей сотовой связи пятого поколения (5G). Ее главным конкурентным преимуществом перед аналогами, по словам авторов, является способность адаптироваться к изменяющимся условиям передачи информации от передатчика к приемнику.

Над проектом работали специалисты ученых кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Он получил название «Реконфигурируемая диаграммообразующая система для средств связи 5G»

Новая антенна российской разработки позволяет нарастить пропускную способность сотовых сетей за счет «гибридного подхода в антенной решетке», утверждают разработчики. Они добавили, что их антенна «отслеживает передвижение приемника и увеличивает скорость передачи».

Пока только образец

Творение ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» умеет излучать радиоволны, способные меняться в зависимости от движения или смены состояния принимающего устройства. В этом и заключается принцип адаптации антенны к изменяющимся условиям передачи сигнала.

До массового применения новой российской антенне еще далеко

Реализовано подобное решение за счет выпуска сразу нескольких лучей в зависимости от передвижения приемника в пространстве. При необходимости антенна может переключаться с одного луча на другой.

По словам представителей вуза, пока что у них готов лишь образец антенны. Редакция CNews обратилась в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с вопросом о планах массового производства антенны и ожидает ответа.

Готовый образец исполнен в виде небольших размеров антенной решетки, состоящей из так называемых «элементарных ячеек». По словам доцента кафедры МИТ Павла Туральчука, каждая такая ячейка представляет собой отдельную антенну, которые объединены между собой антенной решеткой. «В саму антенную решетку встроен управляющий элемент – полупроводниковый диод для изменения излучающих характеристик. Для его контроля существует отдельная плата управления», – добавил Павел Туральчук.

Тем временем в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в мае 2022 г. разработали технологию создания антенн для сотовых сетей пятого и шестого поколений при помощи 3D-печати. Разработка ученых позволяет до минимума снизить себестоимость таких антенн. Планируют ли они организовывать серийное производство, неизвестно.

Разработка еще продолжается

Работа над столь универсальной антенной для сетей связи пятого поколения в настоящее время не завершена. Авторам еще предстоит выполнить ряд действий по тестированию, а также заняться ее оптимизацией. Попутно они планируют доработать дизайн антенны.

Данных о том, как долго длится работа над данным проектом, и привлекались ли к процессу иностранные специалисты, нет. Известно лишь, что проект финансировался за счет гранта конкурса научно-исследовательских опытно-конструкторских и технологических проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Размер гранта составил 600 тыс. руб. На вопрос CNews, проявляют ли российские телекоммуникационные компании интерес к новой антенне, в университете северной столицы не ответили.

Спешить некуда

Специалистам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» пока нет нужды форсировать темпы разработки своей 5G-антенны, если у них нет планов поставлять ее за рубеж. В России данная разработка в обозримом будущем широкого применения может не найти.

Связано это с почти полным отсутствием сетей 5G на территории России. Есть лишь несколько очагов их присутствия, например, в метро Казани, но о повсеместном их распространении речи нет.

Причин тому несколько, и основная из них – уход из России на фоне санкций компаний Ericsson и Nokia, основных поставщиков базовых станций российским операторам связи. Китайская Huawei тоже прекратила поставки своего телеком-оборудования в Россию.

Вторая причина – отсутствие отечественных базовых станций 5G, готовых к серийному производству. Также основные общемировые 5G-частоты в России заняты силовыми структурами, и те пока не готовы расстаться с ними.

Все это может привести к тому, что общедоступные сети 5G в России не появятся вовсе. Власти страны уже смотрят в сторону 6G.