Власти потратят 1,88 миллиарда на ИТ-системы контроля телефонных звонков

Роскомнадзор получит из федерального бюджета 1,88 млрд руб. на создание ИТ-систем, связанных с контролем за сетями телефонной связи и их абонентами. Эти системы должны обеспечить блокировку мошеннических звонков с подменных телефонных номеров и контроль за проверкой сотовыми операторами достоверности данных о своих абонентах.

341 миллион на информационную систему проверки сведений о сотовых абонентах

Создание и обеспечение функционирования информационной системы мониторинга проверке сведений о фактических абонентах подвижной радиотелефонной связи обойдется федеральному бюджету в 341,5 млн руб. Это следует из федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Средства должны выделяться в 2021-2024 гг. Их получателем является Роскомнадзор, который и является ответственным за создание данной системы. Система создается с целью проведения идентификации номерной емкости операторов сотовой связи с целью предоставляемых ими в органы власти данных.

Обязанность сотовых операторов проверять актуальность данных о своих абонентах появилась в Законе «О связи» еще в 2017 г. В конце 2020 г. эту норму расширили: законом было предусмотрено создание Роскомнадзором информационной системы мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверки достоверности сведений об абонентах и передача операторами связи в эту систему сведений о своих абонентах.

Роскомнадзор получит из федерального бюджета 1,88 млрд руб. на создание ИТ-систем контроля за телефонной связью

Также корпоративных абонентов обязали через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) сообщать данные о фактических пользователях телефонных номеров. Сами пользователя, также через ЕСИА, должны подтвердить достоверность таких данных, только после чего сотовые операторы смогут начать оказание услуг.

Кроме того, в законе было указано, что SIM-карты могут продаваться через интернет при условии использования гражданином простой электронной подписи, выданной органами власти для оказания госуслуг в электронном виде («Госключь»). Для продажи через eSim необходимо будет иметь квалифицированную электронную подпись или простую электронную подпись в связке с Единой биометрической системой.

Как работает система проверки сведений о сотовых абонентах

Летом 2021 г. в Закон «О связи» были добавлены новые поправки на данную тему. Сотовых операторов обязали сообщать Роскомнадзору данные об их абонентах, используемом ими оборудовании и идентификационных модулях (SIM-картах), совершенных их абонентах звонках и отправленных SMS-сообщениях, об их местоположении и т.д.

Сейчас рассматриваются поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят для сотовых операторов штрафы за невыполнение указанных требований. За нарушение правил продажи SIM-карт через интернет размер штрафа составит 200-300 тыс. руб., за продолжение обслуживания корпоративных номеров, не прошедших процедуру подтверждения соответствия через ЕСИА – 300-500 тыс. руб. Поправки уже прошли первое чтение.

1,54 млрд руб. на блокировку мошеннических звонков

Федпроект «Информационная безопасность» предусматривает также два мероприятия, связанных с ИТ-системы контроля над телефонными звонками. Первая из них представляет из себя информационную систему выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков.

Данная система должна позволять выявлять мошеннические звонки на уровне операторов связи и предотвращать массовые обзвоны абонентов. На ее создание федеральный бюджет потратит в 2021-2024 гг. 1,2 млрд руб.

Второе мероприятие предназначено для противодействия неправомерным действиям с использованием средств телефонной связи. Речь идет о создании реестра абонентских номеров, с которых совершаются действия, имеющие признаки мошенничества. При этом должна быть реализована возможность блокировки абонентских номеров, указанных в данном реестре.

Затраты федерального бюджета на создание указанной системы составят 341 млн руб. за 2021-2024 гг. Кураторам обоих мероприятий, связанных с противодействием мошенничестве в сфере телефонной связи, выступает Минцифры. Общий бюджет обоих мероприятий составит 1,54 млрд руб.

Как будет работать ИТ-система борьбы с подменой телефонных номеров

Поправки в закон «О связи», обязывающие операторов связи передавать номер вызываемого абонента в неизменном виде (при голосовых вызовах, SMS-сообщениях и вызовах IP-телефонии), были приняты еще в 2017 г. В 2021 г. норма была расширена: закон предусмотрел создание Роскомнадзором системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования.

Этот же документ обязал телефонных операторов подключаться к данной системе. Оператор связи обязан прекратить оказание услуг по пропуску связи в случае, если указанной системой установлено отсутствие информации об инициировании соединения абонентов, в том числе при отправке SMS-сообщения. Исключением являются случаи, когда соединение инициировано из-за рубежа и сопровождается нумерацией, соответствующей иностранной системой и планом нумерации.

Также основанием для прекращения предоставления услуг по пропуску вызова является инициация вызова с сети иностранного оператора, сопровождаемая нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации. Исключением является установление соединения российским абонентом, находящимся в роуминге за рубежом.

Летом 2022 г. случился прецедент, когда оператора связи оштрафовали за пропуск трафика с подменного телефонного номера. Компания Orange Business Services была оштрафована на 1 млн руб.

Недавно Минцифры разработало поправки в постановление Правительства, касающегося противодействию мошенничеству в сфере телефонной связи. Он предполагает, что создаваемая Роскомнадзором системы контроля за пропуском телефонного трафика будет состоять из нескольких узлов: центрального узла, узлов взаимодействия и узлов верификации.

При этом узлы верификации будет создаваться непосредственно операторам связи и находится под удаленным управлением Роскомнадзора. Также предполагается увеличить срок хранения информации о звонках с подменных телефонных номеров – с полугода до одного года.

Общие затраты

Как пояснил CNews федеральный чиновник, знакомый с ходом реализации упомянутых проектов, оба мероприятия по противодействию мошенничеству в сфере телефонной связью де-факто представляют из себя единой комплекс. Их создание занимается Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору.

Соответственно, реальным получателем бюджетных средств также выступит Роскомнадзор, хотя Минцифры также участвует в этом проекте. Таким образом, всего Роскомнадзор получит в 2021-2024 гг. из федерального бюджета 1,88 млрд руб. на создание трех ИТ-систем, связанных с контролем над телефонными звонками и данными о сотовых абонентах.